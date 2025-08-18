Mua sắm hiện đại lên ngôi, WinMart ra mắt hàng loạt siêu thị mô hình mới

WinMart đồng loạt ra mắt nhiều siêu thị mô hình mới tại các thành phố lớn

Các siêu thị theo mô hình mới được ra mắt tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội (WinMart Bà Triệu, WinMart Smart City, WinMart Ocean Park, WinMart Liễu Giai), TP. HCM (WinMart Landmark 81, WinMart Đồng Khởi) và Quảng Ninh (WinMart Hạ Long). Tọa lạc tại các khu dân cư đông đúc, các siêu thị WinMart hướng đến phục vụ nhu cầu của các gia đình trẻ, dân văn phòng, sinh viên và người nội trợ hiện đại – những người ngày càng đòi hỏi trải nghiệm mua sắm tiện lợi, chất lượng và tối ưu về thời gian. Hàng hóa được cung ứng đa dạng với giá cả bình ổn, phục vụ nhu cầu mua sắm thiết yếu của cả gia đình, từ thực phẩm tươi sống, trái cây nhập khẩu, đồ gia dụng, mỹ phẩm, thời trang đến các sản phẩm đặc sản vùng miền. Khu vực thực phẩm tươi sống được bày trí mở, nổi bật với thịt sạch MEATDeli chế biến theo công nghệ thịt mát châu Âu, rau củ quả WinEco chuẩn VietGAP, GlobalGAP và Organic. Hội viên WiN được ưu đãi 20% khi mua sắm các sản phẩm thịt sạch MEATDeli và rau sạch WinEco.

Với không gian mở và các phân khu được bố trí khoa học, các siêu thị WinMart mới chú trọng hành trình mua sắm liền mạch, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của khách hàng. Người tiêu dùng có thể thưởng thức ẩm thực đa dạng từ Á – Âu, bánh mì và bánh ngọt tươi mới; hóa mỹ phẩm chất lượng cao tại khu Hi!Beauty; đồ gia dụng tiện ích tại khu Homeline…

Kể từ đầu quý 3 năm 2025 đến nay, các điểm bán thuộc mô hình mới ghi nhận tỷ lệ mua hàng trung bình tăng 23,5% so với giai đoạn trước nâng cấp. Giá trị trung bình mỗi đơn hàng cũng tăng trưởng ở mức hai chữ số – minh chứng sức hút của mô hình này đối với người tiêu dùng thành thị.

Nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm tươi – sạch, đảm bảo chất lượng đang ngày càng gia tăng

Bên cạnh không gian hiện đại và trải nghiệm mua sắm tiện lợi, các siêu thị WinMart mô hình mới còn tổ chức nhiều hoạt động kích cầu, ưu đãi giá sốc thu hút đông đảo khách hàng. Đặc biệt, hội viên WiN sẽ được hưởng nhiều ưu đãi độc quyền trong suốt tháng khai trương, áp dụng từ nay đến 31/08/2025. Những hội viên có tổng hóa đơn tích lũy cao trong tuần hoặc tháng còn có cơ hội nhận về nhiều phần quà giá trị như: gấu bông WiNNiE khổng lồ, combo gấu bông WiNNiE và xe hàng WinMart, hoặc voucher WiN trị giá 200.000 đồng. Hàng loạt mặt hàng tiêu dùng thiết yếu thuộc các nhóm thực phẩm, đồ uống, chăm sóc cá nhân và gia dụng được tập trung ưu đãi.

Từ 1/8 đến 1/9/2025, WinMart triển khai tháng ưu đãi rau củ, trái cây tươi tại miền Nam nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm tiết kiệm cho người tiêu dùng. Nổi bật là chương trình Đồng giá 9.900đ cho các mặt hàng như rau muống, rau dền, rau má, mồng tơi, đậu bắp, bí ngòi non, hành tây, chanh không hạt và các sản phẩm WinEco chuẩn chất lượng cao.

Chào đón mùa tựu trường, chương trình ưu đãi tháng 8 của WinMart hướng đến việc cung cấp đa dạng các sản phẩm thực phẩm tươi ngon, giàu dinh dưỡng, giúp gia đình chuẩn bị bữa ăn trọn vẹn cho năm học mới. Hàng loạt các sản phẩm như trái cây, sữa, đồ uống, đồ dùng học tập, hóa mỹ phẩm được ưu đãi 50% hoặc mua 1 tặng 1. Chương trình bắt đầu từ 14/08 - 27/8/2025 áp dụng cho chuỗi siêu thị WinMart, cửa hàng WinMart /WiN trên toàn quốc.

7 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của WinCommerce (công ty chủ quản hệ thống WinMart, WinMart , WiN) đạt 21.400 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ 2024. Thực phẩm tươi sống, đồ uống là các ngành hàng ghi nhận sức mua lớn. Đơn cử, trong 7 tháng đầu năm, tại các cửa hàng WinMart , WiN, nhóm thịt và thủy sản ghi nhận doanh số tăng trưởng 15 – 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, rau, củ, trái cây cũng ghi nhận mức tăng trưởng 12,78% trong 7 tháng đầu năm, cho thấy nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm tươi – sạch, đảm bảo chất lượng đang ngày càng gia tăng.

Từ đầu năm đến nay, WinCommerce đã khai trương 354 cửa hàng mới, trong đó gần một nửa tập trung tại khu vực miền Trung. Nhờ đó, tổng số siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart , WiN đã đạt gần 4.200 điểm bán trên toàn quốc, củng cố vị thế chuỗi bán lẻ hiện đại lớn nhất Việt Nam. Việc đưa trải nghiệm mua sắm hiện đại đến mọi vùng miền không chỉ thu hẹp khoảng cách tiêu dùng giữa thành thị và nông thôn, mà còn giúp người dân dễ dàng tiếp cận sản phẩm an toàn, chất lượng với giá hợp lý. Đây là một phần trong cam kết của WinMart nhằm nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững trên phạm vi toàn quốc.