Mua sắm an toàn cho mẹ và bé trong mùa dịch cùng Bibo Mart

#Bibo Mart giao hàng an toàn – An tâm mua sắm



Nhằm đảm bảo an toàn cho Khách hàng & toàn bộ nhân viên tại 22 tỉnh thành trên toàn hệ thống, Bibo Mart tăng cường các biện pháp phòng dịch – Thực hiện triển khai tiêm vaccine cho toàn bộ nhân viên & hỗ trợ nhiều ưu đãi cho ba mẹ khi thực hiện mua sắm online tại bibomart.com.vn .

Bibo Mart đồng hành cùng ba mẹ mua sắm an toàn – tránh xa Covid!

Hiện nay, toàn bộ các cửa hàng của Bibo Mart đều duy trì hoạt động & cung cấp tới ba mẹ đầy đủ tã/sữa/thực phẩm... cùng các đồ dùng thiết yếu cho bé với mức giá bình ổn.

Tất cả Khách hàng khi đến cửa hàng Bibo Mart đều được nhân viên cửa hàng kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào cửa hàng. Bên trong cửa hàng, mỗi nhân viên luôn trang bị khẩu trang, kính chống giọt bắn & tuân thủ khoảng cách an toàn để ba mẹ yên tâm lựa chọn sản phẩm. Các cửa hàng thường xuyên được vệ sinh khử khuẩn các bề mặt sàn, quầy, kệ... để đảm bảo an toàn mua sắm cho ba mẹ.

Toàn bộ các nhân viên làm việc tại Bibo Mart đều được huấn luyện các biện pháp đảm bảo an toàn 5K theo khuyến cáo mới nhất từ Bộ Y Tế. Nhân viên Bibo Mart đã tiêm vaccine phòng covid 19 đảm bảo an toàn khi tiếp xúc & giúp ba mẹ an tâm khi mua sắm.

Tiêm vaccine là "vũ khí hữu hiệu" nhất giúp phòng ngừa COVID-19 và tạo miễn dịch cho cộng đồng. Theo nghiên cứu tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, 90% số người tiêm vaccine đều sinh ra kháng thể giúp chống lại sự tấn công của vi rút. Nhân sự toàn hệ thống Bibo Mart, trong đó đặc biệt là các nhân viên tiếp đón, nhân viên tư vấn, nhân viên thu ngân, quản lý cửa hàng... đều được ráo riết triển khai thực hiện việc tiêm vacxin phòng bệnh sớm.

Anh Nguyễn Tuấn Anh, nhân viên cửa hàng Bibo Mart An Dương Vương - TP.HCM cho biết: "Tôi dậy sớm, ăn sáng đầy đủ rồi đến địa điểm tiêm tại Quận Tân Bình. Trước đó, tôi đã được hướng dẫn kỹ lưỡng các điểm cần lưu ý trước và sau khi tiêm vaccine. Sau khi đến đây tôi khai báo y tế đầy đủ, được nhân viên y tế hướng dẫn tận tình, đo huyết áp... Sau khi tiêm nhân viên y tế hướng dẫn tôi ngồi chờ khoảng 30 phút, sau đó tiếp tục hỏi thăm tình hình sức khỏe, nên tôi rất yên tâm.

Tôi rất vui mừng khi được tiêm vaccine sớm vì có thể yên tâm công tác hơn, bảo vệ sức khỏe của khách hàng, gia đình và bản thân."

Dù đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, các nhân viên Bibo Mart vẫn luôn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh & đặc biệt là thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế để bảo vệ bản thân, gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng.



Song song với các biện pháp phòng, chống dịch được triển khai tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc, Bibo Mart không ngừng nâng cao trải nghiệm mua sắm online cho khách hàng tại https://bibomart.com.vn & App Bibo Mart. Bibo miễn phí giao hàng & đồng hành cùng ba mẹ trong mùa dịch. Ba mẹ chỉ cần truy cập website https://bibomart.com.vn hoặc gọi điện tới số 1800 6886 (Miễn phí cước gọi) là có thể đặt mua hàng dễ dàng.



Sự an toàn của ba mẹ & bé cũng chính là sự an toàn của toàn xã hội. Ba mẹ cùng Bibo Mart thực hiện biện pháp 5K & Tiêm vaccine sớm để phòng chống bệnh dịch COVID-19!