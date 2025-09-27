Mua phải dưa hấu toàn hạt ở canteen Thanh Hoa, nữ sinh có hành động khiến dân mạng bái phục: Thế giới học bá, tui không hiểu!

Canteen của Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh (trung Quốc) từ lâu đã nổi tiếng chẳng kém gì thành tích dạy và học của hai ngôi trường này. Với nhiều phụ huynh Trung Quốc, nếu con may mắn đỗ vào Thanh Hoa hay Bắc Đại, việc đầu tiên chính là đưa con đến canteen để tận mắt xem sinh viên xuất sắc nhất cả nước mỗi ngày ăn uống ra sao.

Chất lượng thực phẩm ở đây từ lâu đã được đánh giá cao, thế nhưng ngay cả những ngôi trường danh tiếng nhất cũng khó tránh khỏi đôi ba “hạt sạn” nhỏ. Điều đáng nói là, mỗi khi có bất tiện xảy ra, người ta vẫn dành cho Thanh Hoa và Bắc Đại một sự bao dung đặc biệt. Bởi ai cũng hiểu, những thiếu sót ấy hoàn toàn không phải do nhà trường cố ý tạo ra.

Mới đây, một câu chuyện ở canteen Đại học Thanh Hoa đã khiến cộng đồng mạng được phen bật cười. Theo đó, một nữ nghiên cứu sinh của trường mua phải hai miếng dưa hấu với số lượng hạt dày đặc, thậm chí còn nhiều hơn cả phần thịt quả. Vừa bực vừa buồn cười, cô đã sáng tạo ra loạt tên gọi mới cho loại dưa này: nào là “dưa hấu nhiều con”, “dưa nổi da gà” và thậm chí còn đặt hẳn cái tên mang sắc thái học thuật là “dưa hấu hội chứng sợ lỗ”.

Chưa dừng lại ở đó, cô nghiên cứu sinh này quyết định viết hẳn một bài luận. Bằng văn phong khoa học, cô phân tích chi tiết từ “nguyên liệu và phương pháp”, “giống cây trồng”, đến “ý nghĩa hành vi học” và “lợi ích kích thích cơ học”. Kết luận được đưa ra: loại dưa hấu này hoàn toàn có thể được xem như “thiết bị huấn luyện chức năng vận động cơ miệng” dành cho sinh viên.

Chỉ 2 miếng dưa hấu mà nữ nghiên cứu sinh này "xuất khẩu" thành luận văn.

Nghe qua, ai cũng bật cười vì sự hóm hỉnh. Nhưng nhìn sâu hơn, đó chính là tình cảm đặc biệt mà sinh viên dành cho ngôi trường của mình. Thay vì chê trách, cô còn cho rằng loại dưa hấu này có giá trị học thuật, như lấp đầy khoảng trống nghiên cứu sau khi dưa không hạt trở nên phổ biến, hay mở ra hướng mới cho ngành thiết kế thực phẩm.

Thực tế, Đại học Thanh Hoa hiện có gần 30 canteen và nhà hàng, phục vụ sinh viên đến từ khắp Trung Quốc. Với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, chất lượng món ăn khó có thể so sánh với các hàng quán bên ngoài. Thế nhưng, trong môi trường luôn đề cao sự xuất sắc, việc sinh viên soi xét đến từng chi tiết nhỏ cũng là điều dễ hiểu.

Điều thú vị là, đằng sau “bài luận dưa hấu” ấy không hề có ý chê trách, mà thực chất là cách sinh viên Thanh Hoa rèn luyện tư duy khoa học và kỹ năng viết lách. Với họ, ngay cả một miếng dưa cũng đủ trở thành đề tài nghiên cứu. Chính vì vậy, câu chuyện nhỏ bé này không chỉ mang lại tiếng cười cho cộng đồng mạng, mà còn phản ánh rõ nét sự sáng tạo, tinh thần học thuật và tình cảm đặc biệt mà sinh viên dành cho ngôi trường top đầu Trung Quốc.