Mua nhà The Origami: An tâm pháp lý, an cư như ý

Bộ ba tiêu chí hàng đầu khi chọn mua căn hộ



Là dòng sản phẩm có mức giá hợp lý với hệ tiện ích phong phú đáp ứng mọi nhu cầu đi kèm an ninh đảm bảo, căn hộ chung cư là sự lựa chọn hàng đầu dành cho những khách hàng tìm kiếm không gian sống tiện nghi, sang trọng. Bên cạnh yếu tố an cư, căn hộ cũng được đánh giá là tài sản có giá trị, phù hợp để khai thác cho thuê hoặc đầu tư sinh lời.

Bởi vậy, dòng sản phẩm căn hộ chung cư luôn chứng minh được sức hút trong mọi điều kiện thị trường. Theo Hội Môi giới BĐS Việt Nam, trong quý II/2023, lượng giao dịch căn hộ chung cư tăng hơn 30% so với quý I/2023. Trong khi đó, báo cáo thị trường BĐS quý II/2023 của Batdongsan.com.vn cũng xếp chung cư vào nhóm sản phẩm giữ giá tốt nhờ đáp ứng nhu cầu thực. Dòng sản phẩm này đồng thời nhận được tỷ lệ lựa chọn áp đảo, lên đến 73%, trong cuộc khảo sát về loại hình BĐS được khách hàng quan tâm trong nửa cuối năm 2023 do Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - BĐS Dat Xanh Services (DXS - PERI) thực hiện.

Đáng chú ý, theo Hội Môi giới BĐS Việt Nam, 80% giao dịch thành công trong quý II/2023 là các căn hộ chung cư có pháp lý "sạch", được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín. Dù được mua để an cư hay đầu tư thì căn hộ đã bàn giao với pháp lý hoàn chỉnh, hoặc các dự án đã được công bố pháp lý rõ ràng luôn có sức hút đặc biệt trong mắt khách hàng. Điều này cho thấy người mua đang ngày càng thận trọng hơn trong việc lựa chọn BĐS, dù để ở hay đầu tư.

Căn hộ đã bàn giao với pháp lý minh bạch, tiện ích hiện đại luôn được khách hàng ưa chuộng

Ngoài vấn đề pháp lý, hệ tiện ích của dự án căn hộ cũng là một trong những yếu tố được người mua BĐS quan tâm hàng đầu. Một dự án được đầu tư chuỗi tiện ích đa tầng sẽ mang đến cho cư dân những trải nghiệm đa sắc, giúp nâng cao chất lượng sống và gia tăng giá trị sản phẩm. Tại TP. HCM, các dự án căn hộ đã bàn giao thường được đầu tư xây dựng đồng bộ với hệ thống tiện ích phong phú, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, góp phần tạo nên cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết.



Ngoài ra, khi được mục sở thị các căn hộ đã sẵn sàng bàn giao, khách hàng có thể nhanh chóng đưa ra quyết định của mình mà không cần mất nhiều thời gian để cân nhắc, lựa chọn, nhất là với những người có lịch trình bận rộn.

An tâm pháp lý, an vui trải nghiệm tại The Origami

The Origami (đại đô thị Vinhomes Grand Park) là một trong những dự án căn hộ đã bàn giao được các nhà đầu tư sành sỏi và khách hàng đánh giá cao khi đang tìm kiếm nơi an cư và đầu tư an toàn, hiệu quả tại TP. Thủ Đức. Với pháp lý hoàn chỉnh của dự án, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về quyền sở hữu căn hộ. Yếu tố này cũng đồng thời bảo chứng cho giá trị khai thác thương mại, thanh khoản của tài sản khi chủ sở hữu có nhu cầu gia tăng lợi nhuận.

Chuẩn sống Nhật Bản hiện diện rõ nét giữa lòng đô thị sầm uất

Lấy cảm hứng từ nghệ thuật gấp giấy Origami truyền thống của đất nước mặt trời mọc, The Origami là phân khu được chủ đầu tư dành rất nhiều tâm huyết kiến tạo. Từ kiến trúc đến cảnh quan, tiện ích nội khu và các mảng không gian xanh đều được chăm chút kỹ lưỡng, tỉ mỉ nhằm mang đến cho cư dân những trải nghiệm sống trọn vẹn, viên mãn.

Tinh thần sống của xứ sở hoa anh đào được gửi gắm trong vườn Nhật quy mô 8.000m2, cổng Torii, cầu gỗ đỏ, vườn tùng La Hán, hồ cá Koi… "Tôi và gia đình đến vườn Nhật đi dạo mỗi ngày để tâm hồn thư thái. Bầu không khí trong lành, bình yên tại đây đã tiếp thêm năng lượng để chúng tôi sống và làm việc hiệu quả hơn!", anh Nguyễn Hữu Dũng, một cư dân The Origami, chia sẻ.

Dự án cũng ghi điểm trong mắt khách hàng khi sở hữu chuỗi tiện ích đa dạng đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn, rèn luyện, phát triển của mọi lứa tuổi với vườn dưỡng sinh, bể bơi, công viên, siêu thị, khu vui chơi trẻ em, trường học… Ngoài ra, cư dân The Origami còn được thụ hưởng hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp của Vinhomes Grand Park, nổi bật là trục đại lộ ánh sáng, phố đi bộ, chợ đêm, khu cắm trại - dã ngoại Vietgangz Beach Club Saigon…

The Origami cũng nằm ở tâm điểm của Vinhomes Grand Park, đại đô thị sầm uất tọa lạc ngay cửa ngõ phía Đông, giúp cư dân thuận tiện kết nối đến các khu vực trọng điểm như vùng lõi TP. HCM, khu công nghệ cao, khu đô thị Thủ Thiêm, sân bay Long Thành…

Sở hữu pháp lý vững chắc, tiện ích phong phú cùng lợi thế dọn về ở ngay, The Origami đang là một trong những dự án căn hộ được "săn đón" nhất hiện nay tại TP. Thủ Đức.