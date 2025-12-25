Một cặp vợ chồng người Anh đã vô cùng kinh hãi sau khi phát hiện bốn từ được viết nguệch ngoạc trên bức tường hầm rượu của họ. Cả hai thừa nhận đã rất sợ hãi khi phát hiện ra điều này, nhưng giờ đây họ đang dần chấp nhận nó.

Hannah và Sam mua ngôi nhà với mục đích giúp khôi phục lại vẻ huy hoàng trước đây của nó. Tuy nhiên, cô đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra dòng chữ đó trong lúc dọn dẹp đồ đạc của chủ cũ.

Kể từ đó, cả hai đã nghiên cứu kỹ lưỡng về ý nghĩa của những lời lẽ rùng rợn và thời điểm chúng có thể được viết ra.

Hannah và Sam - cả hai đều đến từ Lancashire, đã mua ngôi nhà vào năm 2024. Ngôi nhà được xây dựng vào những năm 1840 dường như là sự lựa chọn hoàn hảo cho cặp đôi và 3 đứa con của họ.

Cặp vợ chồng phát hiện ra điều rùng rợn dưới tầng hầm.

Tuy nhiên, khi mua căn nhà, cả hai biết rằng một số phần cần được sửa chữa và chăm sóc kỹ lưỡng, điều mà họ không hề ngại ngần. Hai vợ chồng đã lập một tài khoản Instagram để ghi lại quá trình cải tạo ngôi nhà.

Nhưng trong một bản cập nhật gần đây, người xem đã vô cùng sốc khi cặp đôi tiết lộ rằng bốn từ rùng rợn đã được viết trên tường của tầng hầm bên dưới ngôi nhà. Trong khi dọn dẹp căn phòng, họ đã tìm thấy dòng chữ "Thần chết bước theo sau bạn" được khắc trên đó.

Đoạn clip được tải lên vào ngày 8/12 cho thấy cả hai hoàn toàn không ngờ tới việc tìm thấy thông điệp rùng rợn đó. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thêm về ý nghĩa của những từ ngữ này, mọi chuyện đã đột ngột thay đổi và nỗi sợ hãi của họ giờ đây đã biến thành sự phấn khích.

Hannah chia sẻ với Newsweek: "Khi mới bước vào hầm rượu và nhìn thấy những dòng chữ đó, chúng tôi không biết phải nghĩ gì, đặc biệt là khi thấy cụm từ 'Thần chết bước theo sau bạn', mà chúng tôi không nhận ra đó là lời bài hát. Nhưng khi nhìn xung quanh, chúng tôi nhanh chóng nhận ra các ban nhạc và nghĩ rằng nó thật tuyệt vời".

Sau đó, clip chuyển cảnh khi hầm rượu bị vẩy những mảng sơn màu sắc rực rỡ, trên đó in những câu nói kinh điển của nhạc rock. Những câu trích dẫn từ các nghệ sĩ như Pink Floyd, Jimi Hendrix và Black Sabbath có thể được nhìn thấy khắp các bức tường.

Trong phần chú thích, Hannah thừa nhận cô đã "sốc" khi lần đầu tiên nhìn thấy màu sơn này, vì người môi giới bất động sản không hề đề cập đến nó khi họ mua nhà. Nhưng kể từ đó, cặp đôi đã chấp nhận lối trang trí táo bạo trong hầm rượu dưới lòng đất của họ.

Clip này đã thu hút hàng trăm lượt thích, với nhiều người bình luận bày tỏ ý kiến về lời bài hát. Một người dùng viết: "Gu âm nhạc của thế hệ X thật tuyệt vời!".

Một người xem khác giải thích: "Ban đầu thì thấy hơi rùng rợn, nhưng khi nhận ra thì lại rất thú vị". Trong khi đó, một người thứ ba lại nói đùa: "Con gái tôi không cho chúng tôi mua nhà có tầng hầm, nó làm con bé sợ lắm… Tôi sẽ gửi cái này cho nó!".

Đáng tiếc là, do công tác cải tạo, những dòng chữ rùng rợn đó buộc phải biến mất khỏi tường. Tuy nhiên, cả hai đều có kế hoạch để khôi phục chúng.