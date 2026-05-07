Mua nhà bằng lương tháng - "cửa sáng" cho người mua ở thực giữa áp lực biến động lãi suất

Chuyên gia phân tích bài toán mua nhà bằng lương

Tại Diễn đàn tài chính và đầu tư bất động sản năm 2026, chuyên gia kinh tế đưa ra bức tranh đáng chú ý: từ năm 2019-2024, giá bất động sản tại Việt Nam tăng khoảng 59%; riêng năm 2025, phân khúc chung cư đã tăng giá đến 20-30%. Áp lực này càng rõ hơn tại TP.HCM khi báo cáo của Savills Việt Nam cho thấy nguồn cung căn hộ giá hợp lý dưới 3 tỷ đồng giảm mạnh, từ 60% năm 2016 xuống còn chưa đến 12% trong năm 2025. Cũng theo giới phân tích, nếu trong năm 2025 một hộ gia đình cần trung bình khoảng 26 năm thu nhập để mua căn hộ, thì đến năm 2026 con số này đã tăng lên 30 năm.

Dù vậy, cánh cửa sở hữu nhà không hoàn toàn khép lại. Tại tọa đàm "Mua nhà trả góp bằng lương" diễn ra cuối năm 2025, chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển cho rằng người trẻ, vợ chồng trẻ vẫn có thể mua nhà bằng lương nếu chọn đúng thời điểm và có kế hoạch tài chính phù hợp, tối thiểu đi làm được 3-4 năm, thu nhập ổn định.

Phân tích kỹ hơn về bài toán tài chính, vị chuyên gia cho rằng người mua cần có tổng thu nhập trên 20 triệu đồng, trong đó tối thiểu dành ra 10 triệu đồng để trả góp. Quan trọng hơn, người mua phải có khoản tiết kiệm ban đầu; có kế hoạch sớm và biết lựa chọn mô hình tài chính phù hợp. Khi biết mỗi tháng cần chuẩn bị bao nhiêu, được ngân hàng hỗ trợ ra sao và có thêm ưu đãi nào để tối ưu chi phí, việc mua nhà trở nên bớt mơ hồ và áp lực hơn.

Cũng theo giới phân tích, người trẻ không nhất thiết phải chờ đến khi "đủ tiền" mới bắt đầu kế hoạch mua nhà. Trong bối cảnh giá nhà có xu hướng tăng nhanh hơn tốc độ tích lũy, sự chờ đợi đôi khi khiến khoảng cách sở hữu ngày càng xa hơn.

Solaria Rise mở lối an cư với chính sách "mua nhà bằng lương tháng"

Khi mặt bằng giá tại các đô thị lớn tăng cao, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển về các đô thị vệ tinh. Trong đó, Bến Lức - Tây Ninh (Long An cũ) được chuyên gia đánh giá là điểm sáng khi hưởng lợi từ hạ tầng "tỷ đô" và mặt bằng giá còn ở ngưỡng hợp lý. Tại đây, Solaria Rise thuộc Đại đô thị Waterpoint nổi lên như lựa chọn an cư đáng chú ý, với mức giá chỉ từ 1,45 tỷ đồng/căn cùng chính sách "mua nhà bằng lương tháng".

Solaria Rise cách trung tâm TPHCM hơn 40 phút di chuyển qua cao tốc TPHCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành, quốc lộ 1A, vành đai 3…

Cụ thể, chính sách thanh toán của Solaria Rise được thiết kế theo hướng "chia nhỏ áp lực". Để giảm rào cản ban đầu cho nhóm khách hàng thu nhập ổn định nhưng chưa có tích lũy quá lớn, chủ đầu tư triển khai chính sách trả 10% để ký hợp đồng mua bán, thanh toán linh hoạt chỉ từ 0,5%/tháng đến khi nhận nhà. Đặc biệt, ngân hàng cho vay đến 65% giá trị căn hộ cùng ưu đãi lãi suất lên đến 15 tháng sau khi bàn giao. Khách hàng còn được hưởng thêm ưu đãi từ chương trình Nam Long Club mở rộng dành cho nhân sự của các doanh nghiệp đối tác, với chiết khấu lên đến 2%.

Như vậy theo tính toán, nếu có tổng thu nhập hàng tháng khoảng từ 20 triệu đồng và số tiền tích luỹ ban đầu khoảng 200 triệu, bạn hoàn toàn có thể mua nhà tại Solaria Rise ở thời điểm này nhờ chính sách hỗ trợ tài chính từ chủ đầu tư. Với căn hộ giá từ 1,45 tỷ đồng, người mua cần chuẩn bị khoảng 145 triệu đồng cho khoản thanh toán đầu tiên và giữ lại phần dự phòng sau khi ký hợp đồng. Các đợt thanh toán tiếp theo từ 0,5%/tháng, khoảng 8 triệu đồng/tháng – mức chi trả tương đương tiền thuê nhà, giúp người mua dễ phân bổ theo dòng lương thay vì phải xoay một khoản lớn trong thời gian ngắn.

Đến giai đoạn nhận nhà - dự kiến vào quý III/2027, chính sách vay ngân hàng và ưu đãi lãi suất đến 15 tháng sau bàn giao giúp người mua có thời gian chuẩn bị chi phí nội thất, sinh hoạt và kế hoạch thanh toán dài hạn.

Solaria Rise tiếp giáp công viên trung tâm 25 ha, với chuỗi tiện ích nội khu như hồ bơi, gym, khu BBQ… ngay dưới thềm nhà.

Với mức giá từ 1,45 tỷ đồng cùng chính sách "mua nhà bằng lương tháng", khách hàng không chỉ sở hữu căn hộ chuẩn resort living tại Solaria Rise, mà còn được tận hưởng hệ tiện ích và không gian sống đã được quy hoạch đồng bộ đại đô thị tích hợp Waterpoint 355ha, trở thành một phần trong cộng đồng cư dân văn minh, giàu bản sắc.