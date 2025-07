Chiều 23-7, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy để chỉ đạo ứng phó với bão số 3, mưa lũ do hoàn lưu bão và triển khai các nhiệm vụ quan trọng.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa to đến rất to gây lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Lượng mưa đo được tại các Trạm Khí tượng Thủy văn từ 19 giờ ngày 21-7 đến 19 giờ ngày 22-7 phổ biến từ 100 mm đến 200 mm, có nơi trên 250 mm.

Xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An tan hoang sau khi lũ quét qua. Ảnh: Đ. Tâm

Đến chiều 23-7, theo thống kê ban đầu tại Nghệ An mưa lũ khiến 3 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương, 417 nhà bị thiệt hại, 3.237 nhà bị ngập nước.

Nhiều xã hiện đang bị cô lập, chia cắt và mất điện hoàn toàn, như: Tương Dương 21 thôn, bản; Tam Quang 29 hộ; Mường Xén 9 khối.

Ngoài ra, tại các xã: Châu Khê, Hữu Khuông, Keng Đu, Mỹ Lý, Hữu Kiệm, Bắc Lý, Mường Típ, Nhôn Mai, Tam Quang, Con Cuông... còn rất nhiều bản, làng, khu dân cư bị cô lập.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh Nghệ An, có 45 điểm sạt lở ta-luy, 1.522 m chiều dài đường sạt lở, hư hỏng; 49 điểm sạt lở, ách tắc; 56 điểm giao thông bị ngập nước, ách tắc; 3 cầu treo bị cuốn trôi. Ngoài ra, mưa bão còn gây thiệt hại lớn về nông nghiệp, hư hỏng nhiều trường học, cơ sở sản xuất…

Lực lượng chức năng sơ tán người dân tại vùng bị ngập sâu. Ảnh: M. Tuấn

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó với bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão gây ra, qua đó góp phần hạn chế các thiệt hại xảy ra.

Các sở, ngành, địa phương đã vào cuộc tích cực, chủ động... Đặc biệt, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền cấp xã mới rất tích cực, sát việc và triển khai công việc nhanh, bám sát tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư là không chủ quan, chủ động ứng kịp thời với tình hình mưa lũ, ngập lụt, cơ bản đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhân dân và Nhà nước.

Nhấn mạnh tình hình mưa lũ, ngập lụt trong những ngày tới sẽ còn diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trong phạm vi ảnh hưởng tổ chức trực ban 24/24 giờ, có phương án khắc phục ở mức cao nhất, trước hết theo phương châm "4 tại chỗ".

Tiếp tục rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở, trong đó có các địa bàn xã vùng hạ lưu để có phương án kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn, trong trường hợp cần thiết tiến hành cưỡng chế. Huy động lực lượng để hỗ trợ di dời người dân và tài sản khi có yêu cầu. Phân công các lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành xuống các địa bàn trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời thăm hỏi, động viên nhân dân và triển khai công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt theo tinh thần chủ động, quyết liệt với phương châm "4 tại chỗ", bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.