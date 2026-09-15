Mưa lớn, trường ngập sâu, bộ đội dùng thuyền thúng sơ tán giáo viên và học sinh (Video: Bá Mạnh).

Chiều 15/9, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp, trên địa bàn phường phường Sông Trí và phường Vũng Áng xuất hiện mưa lớn kéo dài. Tại điểm Trường THCS Sông Trí (tổ dân phố Hải Thanh), nước lũ dâng cao, ngập sâu khoảng 1 - 1,2 m khiến khu vực bị cô lập.

Ông Nguyễn Viết Thư - Hiệu trưởng Trường THCS Sông Trí, cho biết, trước tình huống khẩn cấp, nhà trường đã báo cáo lãnh đạo phường để xin hỗ trợ.

Lực lượng chức năng có mặt tại Trường THCS Sông Trí để hỗ trợ sơ tán học sinh.

Sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương phối hợp với chính quyền phường Sông Trí, Ban Chỉ huy Quân sự phường phương án đưa học sinh đến nơi an toàn.

“Thời điểm này có khoảng gần 200 học sinh và giáo viên đang ở điểm trường.Vì nước ngập quá đầu gối, nhà trường cho học sinh nghỉ học sớm và được lực lượng chức năng đưa ra ngoài an toàn. Chúng tôi đang theo dõi thời tiết để quyết định thời gian cho học sinh trở lại trường”, ông Thư cho biết.

Điểm Trường THCS Sông Trí ngập do mưa lớn.

Theo đó khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ biên phòng được huy động phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức sơ tán học sinh. Họ dùng thuyền thúng để đưa học sinh ra khỏi điểm ngập lụt. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, 120 học sinh tại điểm trường đã được đưa đến vị trí cao, an toàn.

Bộ đội dùng thuyền thúng hỗ trợ đưa giáo viên, học sinh ra khỏi khu vực ngập nước.

Học sinh được đưa ra khỏi khu vực điểm trường do nước ngập.

Được biết, tại khu vực phía Nam Hà Tĩnh, mực nước ở các tổ dân phố Trường Yên, Cảnh Trường (phường Vũng Áng) dâng 50 - 80cm, nhưng chưa ảnh hưởng đến khu dân cư.

Đây là khu vực có nhiều công trình, dự án đang thi công. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị huy động máy móc khơi thông dòng chảy và theo dõi diễn biến mưa lũ để sẵn sàng di dời người dân khi cần thiết.

Theo Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương, đến chiều cùng ngày, mưa trên địa bàn đã giảm, mực nước chưa tiếp tục dâng cao. Các lực lượng vẫn duy trì theo dõi tình hình, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.