Mưa lớn kết hợp triều cường đạt đỉnh, người dân TP.HCM bì bõm lội nước về nhà Lương Ý, 21:02 13/09/2026 Chia sẻ Mưa lớn trùng lúc triều cường đạt đỉnh khiến đường Trần Xuân Soạn ngập sâu, người dân bì bõm lội nước, nhiều xe máy chết máy phải dắt lên lề. Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khoảng 18h ngày 13/9, mưa lớn kết hợp triều cường khiến đường Trần Xuân Soạn (TP.HCM) ngập sâu. Nhiều người dân bì bõm lội nước trở về nhà sau một ngày làm việc cuối tuần. Theo ghi nhận, khoảng 17h cùng ngày, triều cường bắt đầu dâng cao. Khoảng 30 phút sau, nước từ sông tràn vào đường Trần Xuân Soạn, khiến tuyến đường nhanh chóng ngập sâu. Đến hơn 18h, mưa lớn xuất hiện đúng lúc triều cường đạt đỉnh, khiến đường Trần Xuân Soạn ngập sâu, người dân đi lại khó khăn. Nước ngập khiến nhiều phương tiện di chuyển chậm. Một số xe máy chết máy, người dân phải xuống xe dắt bộ lên khu vực cao hơn. Tại những đoạn ngập sâu, người đi xe máy phải dò dẫm qua dòng nước. Nhiều người vội vã trở về nhà trong lúc mưa vẫn chưa ngớt. Không chỉ ảnh hưởng đến giao thông, mưa lớn kết hợp triều cường còn tác động đến hoạt động kinh doanh của các hộ dân dọc tuyến đường. Bà Nguyễn Thị Tình (ngụ phường Tân Thuận) cho biết, những ngày triều cường dâng cao, cộng thêm mưa lớn, việc buôn bán của gia đình gặp nhiều khó khăn. “Mưa rồi ngập, ai cũng vội về nhà. Tình hình ngập do triều cường chúng tôi đã quá quen nhưng thật sự mà nói rất mong lực lượng chức năng có biện pháp hỗ trợ người dân để yên tâm sinh sống, làm ăn”, bà Tình nói. Theo ghi nhận, khu vực ngập sâu trên đường Trần Xuân Soạn nằm ngay cạnh dự án chống ngập có tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng của TP.HCM. Dự án đang được triển khai trở lại sau nhiều năm vướng mắc về pháp lý. Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, mực nước chiều 13/9 tại nhiều trạm trên hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai đồng loạt vượt báo động 3. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn kết hợp triều cường có thể gây ngập sâu, diện rộng, đặc biệt tại các khu vực trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường tại khu vực hạ lưu sông Sài Gòn được xác định ở cấp độ 2. Trong những ngày tới, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn được dự báo biến đổi chậm. Đỉnh triều cao nhất trong ngày ở mức từ báo động 1 đến báo động 2 và có khả năng duy trì đến hết ngày 16/9. Theo VTC News Copy link 13/09/2026 19:04 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/mua-lon-ket-hop-trieu-cuong-dat-dinh-nguoi-dan-tp-hcm-bi-bom-loi-nuoc-ve-nha-ar1039560.html Áp thấp nhiệt đới hướng tới đất liền Hà Tĩnh - Quảng Trị, miền Bắc và miền Trung mưa lớn Chia sẻ tin nóng mỗi ngày mưa lớn ở tphcm