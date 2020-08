Mưa lớn gây thiệt hại nặng nề ở Hàn Quốc, 6 người thiệt mạng, 7 người mất tích

Ngày 2/8, giới chức Hàn Quốc cho biết, những trận mưa xối xả đã trút xuống hầu hết khu vực tại quốc gia này vào cuối tuần qua, khiến 6 người thiệt mạng và 7 người khác mất tích.

Nhiều công trình đường bộ đã bị hư hỏng do tình trạng sạt lở đất. (Ảnh: Yonhap News)

Đại diện Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết, lượng mưa lớn đã gây ra lở đất ở hàng chục địa điểm, gây ngập khu dân cư và đường giao thông, làm hỏng một số công trình ven sông. Phần lớn thiệt hại xảy ra ở khu vực đô thị Seoul và khu vực trung tâm. Vùng phụ cận cũng ở trong tình cảnh ngập lụt nghiêm trọng.

Tuyến đường sắt chạy qua Chungju, tỉnh Bắc Chungcheong chìm trong nước. (Ảnh: Yonhap News)

Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết, 6 người đã thiệt mạng do bị tình trạng lở bùn, một số thành phần của công trình xây dựng bị phá hủy sau vụ lở đất hoặc bị nước cuốn trôi. Các quan chức của Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết, 1 người đã thiệt mạng vào ngày 1/7 và 5 người còn lại vào ngày 2/8. Tất cả đều ở khu vực đô thị Seoul hoặc khu vực trung tâm.

Một phần của công viên gần sông Hàn bị ngập sau cơn mưa lớn ở Seoul. (Ảnh: AP)

Trận mưa xối xả cũng khiến 6 người bị thương và 360 người khác bị mất nhà cửa. Một số địa phương bị ảnh hưởng đã buộc phải ngừng dịch vụ đường sắt và phong tỏa tuyến đường bộ.

Khu vực Seoul và khu vực trung tâm dự kiến sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lớn cho đến sáng 3/8.