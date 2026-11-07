Theo thông tin từ UBND xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, mưa lớn cục bộ xảy ra trong sáng 7/11 đã gây thiệt hại tại 9 thôn trên địa bàn, tập trung ở khu vực trung tâm xã và các khu vực Na Hối, Thải Giàng Phố.

Qua rà soát đến 7h45 cùng ngày, toàn xã ghi nhận 42 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, 38 hộ bị nước tràn vào nhà; 1 hộ bị sập tường nhà và 1 hộ bị đất đá sạt vào tường nhà với khối lượng ước tính khoảng 50m³.

Mưa lớn khiến nhà dân ngập úng, giao thông chia cắt. Ảnh: UBND xã Bắc Hà.

Mưa lớn cũng khiến một số tuyến đường bị ngập, gây chia cắt giao thông tại khu vực cầu đường 20/9, ngầm tràn và khu vực chợ trâu, cầu Tà Chải. Ngoài thiệt hại về nhà ở và giao thông, một số diện tích hoa màu của người dân bị ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất.

Ngay sau khi xảy ra mưa lớn, Thường trực Đảng ủy, UBND xã Bắc Hà đã trực tiếp xuống các khu vực bị ảnh hưởng để kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả. Lực lượng Công an, Quân sự cùng các đơn vị liên quan và lực lượng tại chỗ được huy động, hỗ trợ người dân xử lý các điểm ngập, khắc phục thiệt hại tại nhà ở và bảo đảm an toàn tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Bắc Hà bị sạt lở do đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường. Ảnh: UBND xã Bắc Hà.

Các cơ quan chức năng của xã đang tiếp tục kiểm tra hiện trường, thống kê các trường hợp bị thiệt hại và nắm bắt tình hình tại các thôn để có phương án hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.