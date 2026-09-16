Mua iPhone Duo về, nhiều người muốn trả lại ngay sau khi mở hộp vì thất vọng?

Hầu hết những người từng có cơ hội trải nghiệm thực tế iPhone Duo đều khẳng định rằng bạn phải nhìn thật kỹ mới có thể nhận ra nếp gấp trên màn hình.

Điều này có được là nhờ lớp phủ mờ , hay theo cách gọi của Apple là "lớp phủ nano-texture cao cấp". Tuy nhiên, có một sự đánh đổi ở đây mà đa số người mua chỉ nhận ra khi họ bắt đầu đưa thiết bị vào sử dụng thực tế, theo Phone Arena.

Không thể đòi hỏi sự hoàn hảo toàn diện

Màn hình mờ sở hữu phần bề mặt chống chói có khả năng tán xạ ánh sáng để giảm thiểu hiện tượng phản chiếu. Trên iPhone Duo, thủ thuật này giúp giảm đến mức tối thiểu sự xuất hiện của nếp gấp, đồng thời hạn chế tối đa việc bám vệt mồ hôi và dấu vân tay.

Mặt hạn chế là lớp phủ chống chói này lại khiến màn hình hiển thị kém rực rỡ hơn so với tấm nền bóng truyền thống. Và đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện về mặt thẩm mỹ, bởi lớp phủ này còn có thể làm cho màn hình trông như bị hạt và mờ sương, gây ảnh hưởng trực tiếp đến độ sắc nét và trong trẻo của hình ảnh.

Chuyên gia rò rỉ tin tức Ice Universe tin rằng điều này sẽ khiến một số người dùng cảm thấy vô cùng thất vọng.

Chuyện gì đang thực sự xảy ra?

Bề mặt mờ không chỉ phân tán ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, mà nó còn làm tán xạ cả ánh sáng phát ra từ chính các điểm ảnh. Không phải ai cũng bận tâm đến điều này, vì nhiều người dùng màn hình mờ thường có xu hướng không nhận ra sự suy giảm về màu sắc và chất lượng hình ảnh — những yếu tố vốn đang khiến nhiều người khác phải cằn nhằn.

“Gần đây tôi có mua một chiếc màn hình Samsung Odyssey G6 OLED săn được với giá rất tốt. Tôi đã bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định mua sắm của mình khi thấy nhiều người bận tâm rằng bạn sẽ mất đi rất nhiều chất lượng hình ảnh và màu sắc khi dùng màn hìn h mờ. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của tôi, thực tế lại không đến mức như vậy — hoặc ít nhất là cá nhân tôi chưa nhận ra sự khác biệt đó”, một người dùng Reddit có tên Darkkingn7 từng chia sẻ về trải nghiệm dùng màn hình mờ.

Dẫu vậy, do tín đồ iPhone đã quá quen thuộc với màn hình bóng, việc thị trường đại chúng sẽ phản ứng ra sao với thay đổi này vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Sự đánh đổi này liệu có xứng đáng?

Màn hình mờ của iPhone Duo có thể cũng không phù hợp lắm với Apple Pencil.

Dù đã được tối ưu đến mức tối thiểu, iPhone Duo vẫn xuất hiện nếp gấp, chỉ là nó chỉ lộ rõ ở một số góc nhìn nhất định.

Trên hầu hết các thiết bị gập hiện nay, vết hằn nếp gấp thường chỉ trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. Có vẻ như Apple đã chấp nhận hy sinh độ trong trẻo của màn hình để đổi lấy một đặc tính mà phần lớn người dùng thậm chí còn không nhận ra, hoặc đằng nào cũng sẽ phải học cách sống chung với nó.

Mỗi người một gu lựa chọn

Mặc dù quan niệm phổ biến cho rằng màn hình mờ sẽ khiến các chi tiết nhỏ — chẳng hạn như chữ nét mảnh hay các yếu tố giao diện kích thước nhỏ — trông hơi mờ và thiếu độ sắc nét, nhiều người lại vẫn ưu tiên chọn nó nhờ khả năng xử lý phản xạ ánh sáng vượt trội cùng việc dễ dàng lau chùi, vệ sinh.

Dòng iPad Pro từng được trang bị tùy chọn màn hình nano-texture, và dù không hứng chịu làn sóng khiếu nại trên diện rộng, tùy chọn này chắc chắn vẫn gặp phải những ý kiến phản đối gay gắt. Một số người phàn nàn về việc độ nét bị giảm sút. Bên cạnh đó là những lo ngại về việc lớp phủ này khó có thể chống chịu tốt trước tần suất sử dụng Apple Pencil thường xuyên.

“Tôi đã hối hận và phải bù thêm tiền để nâng cấp lên bản màn hình bóng m5 chỉ vì không thể chịu đựng nổi nó thêm được nữa. Là một họa sĩ làm việc trong không gian có cường độ ánh sáng mạnh, tôi dùng bút chì Apple Pencil khoảng 40 tiếng một tuần. Bởi vậy, tô i từng nghĩ đây sẽ là chân chân ái dành cho mình, nhưng việc độ sắc nét bị giảm — đặc biệt là khi đọc văn bản — cùng hiệu ứng thị sai nhẹ bắt đầu khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu sau một thời gian sử dụng”, Thewtfpanda, người dùng Reddit, từng chia sẻ vể trải nghiệm này.