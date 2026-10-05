Mưa đá trút xuống thủ phủ rau Lâm Đồng

Ngày 5/10, lãnh đạo UBND xã Đơn Dương (Lâm Đồng) cho biết, chiều cùng ngày, địa phương ghi nhận nhiều khu vực trên địa bàn xã này xảy ra mưa đá. Cơn mưa đá kéo dài khoảng 5 đến 10 phút đã khiến một số diện tích hoa màu của người dân bị hư hại.

Theo vị lãnh đạo này, đây là lần đầu trong năm nay mưa đá xảy ra tại đây.

Cũng trong ngày 5/10, lực lượng chức năng xã Đơn Dương phối hợp cùng các đơn vị liên quan khắc phục hậu quả do mưa lớn, đồng thời thống kê diện tích hoa màu bị thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ người dân.

Nước ngập sâu sau mưa lớn ở xã Đơn Dương.

Cơn mưa nặng hạt trút xuống xã Đơn Dương bắt đầu từ khoảng 13h cùng ngày, khiến một số điểm trên tuyến Quốc lộ 27 qua địa bàn ngập sâu .

Nhiều phương tiện trên Quốc lộ 27 chết máy do bị ngập sâu trong nước.

Trong đó, đoạn đường qua khu trung tâm Thạnh Mỹ bị ngập từ 20cm đến 50cm, nước chảy xiết, giao thông bị ảnh hưởng. Do nước dâng cao, nhiều ô tô, xe máy của người dân di chuyển trên Quốc lộ 27 bị chết máy.

Giao thông trên Quốc lộ 27 qua xã Đơn Dương bị ùn ứ do nước ngập sâu.

Thời điểm xảy ra ngập, lực lượng chức năng xã Đơn Dương huy động cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân sự chốt chặn tại các vị trí xung yếu để đảm bảo an toàn cho người dân.