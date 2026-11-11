Mua căn hộ tại TP Thủ Đức: Tam Bình có gì phù hợp với nhu cầu an cư gia đình?

‏Ba tiêu chí chọn căn hộ phù hợp tại TP Thủ Đức‏

‏Với người mua nhà, mức độ phù hợp của một khu vực cần được đánh giá từ những điều kiện sinh hoạt thực tế. Tại Tam Bình, ba yếu tố dưới đây giúp làm rõ khả năng đáp ứng nhu cầu an cư của các gia đình:‏

‏Về giao thông: Khả năng kết nối đến nơi làm việc, khu vực trung tâm và các địa điểm sinh hoạt thường xuyên ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian di chuyển mỗi ngày. Tại khu vực phía Đông TP.HCM, các trục giao thông như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 13 và đặc biệt là đại lộ Phạm Văn Đồng - tuyến đường huyết mạch có mặt cắt 30-65 m, 6-12 làn xe tùy từng đoạn, tạo điều kiện kết nối thuận lợi với Bình Thạnh, sân bay Tân Sơn Nhất và các khu vực trung tâm thành phố. Trong đó, Phạm Văn Đồng đóng vai trò là tuyến kết nối quan trọng ở cửa ngõ Đông Bắc, góp phần tăng tính linh hoạt trong lựa chọn lộ trình.‏

‏Đại lộ Phạm Văn Đồng rộng 6-12 làn xe giúp kết nối Tam Bình với trung tâm TP.HCM.

‏‏Về tiện ích: Trong bán kính 1-3 km, hệ thống trường học các cấp, bệnh viện, chợ truyền thống và trung tâm thương mại là những dịch vụ cần được ưu tiên. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với gia đình có trẻ nhỏ hoặc nhiều thế hệ cùng sinh sống. Tại khu vực Tam Bình, cư dân dễ dàng tiếp cận hệ thống giáo dục đa cấp học từ mầm non đến trung học hiện hữu như Trường THPT Tam Phú (cách 1,1 km), Trường Mầm non Tam Bình (2,2 km), Trường Tiểu học Tam Bình (2,4 km) cùng cụm Làng Đại học Quốc gia TP.HCM, giúp tối ưu thời gian đưa đón con đi học mỗi ngày.‏

‏Về chất lượng không gian sống: Bên cạnh vị trí, người mua nhà cần đánh giá thiết kế căn hộ, diện tích sử dụng, khả năng đón sáng, thông gió và hệ tiện ích nội khu như hồ bơi, gym, khu vui chơi trẻ em, mảng xanh để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và thư giãn ngay trong khuôn viên dự án. Với gia đình nhiều thế hệ, diện tích căn hộ, số lượng phòng ngủ và khả năng phân chia không gian riêng tư cũng là những tiêu chí cần được xem xét.‏

‏Theo Knight Frank Vietnam, TP Thủ Đức là khu vực chiến lược trong quy hoạch phát triển bất động sản của TP.HCM. Savills Việt Nam cũng dự báo khu vực này chiếm 55% nguồn cung căn hộ tương lai của thành phố đến năm 2027. Trong bối cảnh đó, khu vực Tam Bình, với lợi thế kết nối giao thông và hệ thống tiện ích dân sinh hiện hữu, có thêm điều kiện đáp ứng nhu cầu an cư dài hạn.‏

‏Happy One Elite và bài toán an cư của gia đình hiện đại ‏

‏Tại TP Thủ Đức, Happy One Elite là dự án trung - cao cấp thứ 6 trong dòng sản phẩm Happy One do Vạn Xuân Group phát triển, hướng đến nhu cầu an cư của các gia đình với lợi thế về kết nối, diện tích căn hộ và tiện ích nội khu.‏

‏Dự án tọa lạc tại 218 Tam Bình, phường Tam Bình, TP.HCM, trong khu dân cư hiện hữu và liền kề Bệnh viện Đông Sài Gòn. Từ đây, cư dân có thể kết nối với đại lộ Phạm Văn Đồng để di chuyển đến các khu vực khác của thành phố. Bên cạnh cơ sở y tế, khu vực lân cận còn có chợ Tam Bình cùng các điểm mua sắm và dịch vụ dân sinh, phục vụ nhu cầu sinh hoạt thường ngày.‏

‏Dự án Happy One Elite tại phường Tam Bình, TP.HCM.

‏‏Xét về giao thông, vị trí gần đại lộ Phạm Văn Đồng tạo thuận lợi cho hành trình từ Tam Bình đến trung tâm Quận 1 và sân bay Tân Sơn Nhất. Theo thông tin giới thiệu dự án, thời gian di chuyển trong giờ cao điểm từ khoảng 35-45 phút được rút xuống còn 20-25 phút. Ngoài ra, khả năng kết nối với Quốc lộ 13 và tuyến Vành đai 2 cũng mở rộng hướng di chuyển đến các khu vực lân cận thuộc Bình Dương và Đồng Nai, với thời gian dự kiến khoảng 10-15 phút. Các công trình hạ tầng khu vực khi hoàn thành được kỳ vọng tiếp tục cải thiện khả năng kết nối liên vùng.‏

‏Theo công bố của Vạn Xuân Group, Happy One Elite có quy mô khu đất 8.760,7 m², gồm hai tòa tháp cao 25 tầng với 784 sản phẩm và hai tầng hầm đỗ xe. Danh mục sản phẩm gồm căn hộ 1PN, 1PN+, 2PN, 2PN+, căn hộ sân vườn và officetel, với diện tích được giới thiệu từ 45-85 m².‏

‏Danh mục căn hộ với nhiều loại diện tích cho phép người mua cân nhắc phương án phù hợp với nhu cầu sử dụng. Các căn 2PN đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản, trong khi căn 2PN+ có thêm không gian linh hoạt để bố trí góc làm việc, khu vực học tập hoặc đáp ứng nhu cầu riêng của các thành viên trong gia đình.‏

‏Happy One Elite sở hữu cơ cấu căn hộ đa dạng, phù hợp nhiều thế hệ an cư.

‏Ngày 19/10/2026, chủ đầu tư công bố mức giá dự kiến khoảng 59,8 triệu đồng/m². Theo mức giá tham khảo này, căn hộ diện tích khoảng 45 m² có giá ước tính từ 2,7 tỷ đồng; căn khoảng 60 m² từ 3,7 tỷ đồng và căn khoảng 85 m² từ 4,5 tỷ đồng. Đây là mức tính toán dựa trên giá dự kiến, thực tế có thể thay đổi tùy loại hình sản phẩm và thời điểm giao dịch.‏

‏Bên cạnh cơ cấu căn hộ, dự án được giới thiệu có 39 tiện ích nội khu, kết hợp phong cách kiến trúc hiện đại và công nghệ Smarthome. Hệ tiện ích gồm hồ bơi đáy kính trên cao, phòng gym, khu yoga, khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ và công viên cây xanh. Các không gian này phục vụ nhu cầu vận động, thư giãn và sinh hoạt của cư dân ở nhiều độ tuổi. Công nghệ căn hộ thông minh cũng được tích hợp nhằm hỗ trợ điều khiển thiết bị, nâng cao tính tiện nghi và an toàn trong sinh hoạt hằng ngày.‏

‏Từ lợi thế vị trí đến thiết kế căn hộ và tiện ích nội khu, Happy One Elite hướng đến việc đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt thường ngày, đồng thời tạo thêm lựa chọn an cư cho người mua nhà tại khu vực Tam Bình, TP Thủ Đức.‏