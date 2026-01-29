Mua bán iPhone nhập lậu, 3 hộ kinh doanh bị phạt 90 triệu đồng

Trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm 2025, trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện và xử lý 3 hộ kinh doanh điện thoại di động có dấu hiệu vi phạm quy định về hàng hóa nhập lậu.

Theo đó, trong các ngày 15/12 và 24/12/2025, cùng ngày 09/01/2026, Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 5 đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại các địa điểm kinh doanh của 3 hộ trên địa bàn các xã Mỹ Lợi và Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện tại các cơ sở này đang kinh doanh tổng cộng 10 điện thoại di động hiệu iPhone các loại đã qua sử dụng.

Số hàng hóa nêu trên được xác định là hàng nhập lậu, thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định. Đội QLTT số 5 đã lập biên bản, thực hiện thủ tục tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để phục vụ công tác xử lý.

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 hộ kinh doanh về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, với tổng số tiền phạt là 90 triệu đồng. Đồng thời, toàn bộ lô điện thoại di động vi phạm, có tổng trị giá gần 140 triệu đồng, bị tịch thu theo quy định.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đội QLTT số 5 cho biết sẽ tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, nắm chắc phương thức, thủ đoạn vi phạm, không để các đối tượng lợi dụng thời điểm Tết để buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các mặt hàng tiêu dùng, hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.