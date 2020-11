Ms Hoa & VTV2 định hướng học tiếng Anh hiệu quả cho người đi làm bận rộn

24 tiếng luôn không đủ cho những người có quá nhiều công việc phải giải quyết trong ngày và việc dành thời gian để học tiếng Anh luôn là vấn đề nan giải đối với hầu hết người đi làm bận rộn. KPI và những deadline sát sườn sẽ dễ dàng vùi dập ý chí cải thiện kỹ năng tiếng Anh của chúng ta trong khi não bộ càng ngày càng không sẵn sàng và dễ dàng cho việc học hỏi ngôn ngữ mới.

Công việc càng ngày càng đòi hỏi nhân sự phải có vốn tiếng Anh khá để đáp ứng yêu cầu giao tiếp và quản lý công việc. Ngoài kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn thì có tiếng Anh, cơ hội nghề nghiệp ở các công ty lớn, tập đoàn đa quốc gia sẽ rộng mở. Người đi làm không chỉ có quyền mơ về một mức lương cao hơn, tiếp cận với môi trường làm việc tốt hơn mà còn có cơ hội tham gia vào những cuộc họp quan trọng và trải nghiệm ở những vị trí cao hơn.

Vậy làm thế nào để người đi làm có thể học tiếng Anh hiệu quả nhất? Chuyên gia ngôn ngữ của IMAP sẽ giúp những người bận rộn tiếp cận tiếng Anh dễ dàng hơn bằng kinh nghiệm giảng dạy hàng chục ngàn học viên của mình.

Xem tiếng Anh như bộ môn thực hành kỹ năng

Việc chuẩn bị cho mình một vốn tiếng Anh đủ tốt là điều quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Để vượt qua khó khăn trong việc học ở thời điểm hiện tại, Ms Hoa, chuyên gia giáo dục của Anh ngữ Ms Hoa khuyên người đi làm "hãy xem tiếng Anh như một bộ môn thực hành kỹ năng thay vì là một môn học thông thường. Vì là kỹ năng nên chúng ta cần luyện tập thường xuyên và cần có thời gian để mài dũa". Tiếp xúc và sử dụng càng lâu, ngôn ngữ sẽ càng khắc sâu trong tâm trí vì vậy học ngay lúc này và thường xuyên dành thời gian cho tiếng Anh sẽ giúp người đi làm đạt được hiệu quả cao trong quá trình học ngôn ngữ.

Học tiếng Anh bằng tình yêu và đam mê với cái đẹp

Ms Hoa rất tâm đắc nét văn hóa đối xử của người phương Tây: "tạo ảnh hưởng đến người khác bằng tình yêu thương - you need Affect somebody by Affection". Với chuyên gia IMAP, đây là nét văn hóa rất đáng để học tập và những người đi làm nên áp dụng vì "tiếp cận với tiếng Anh bằng tình yêu và theo hướng vẻ đẹp sẽ là động lực thôi thúc ta khám phá mỗi ngày."

Tại Anh ngữ Ms Hoa, việc giúp học viên tìm ra niềm yêu thích và vun đắp đam mê với tiếng Anh được đặt lên hàng đầu. Luôn có nhiều phương pháp học để định hướng phù hợp với từng học viên vì mỗi phương pháp có thể phù hợp với người này nhưng không phù hợp với người khác. Tuy nhiên mỗi phương pháp đều hướng đến mục tiêu thổi bùng niềm đam mê với tiếng Anh, khiến việc học trở nên dễ dàng hơn trong tình yêu. Các sứ giả tại Anh ngữ Ms Hoa luôn giúp học viên cảm nhận đươc học tiếng Anh là cơ hội để khám phá thêm văn hóa các nước trên thế giới, mở rộng thêm hiểu biết về cuộc sống tươi đẹp bên ngoài Việt Nam.



Đặt ra mục tiêu rõ ràng và theo đuổi mục tiêu đến cùng

Ngoài ra chuyên gia giáo dục IMAP cũng đưa lời khuyên cho người đi làm bận rộn, không có nhiều thời gian: "hãy chọn cho mình con đường ngắn nhất để luyện tiếng Anh bằng cách đặt ra mục tiêu cụ thể, rõ ràng và học theo mục tiêu đó. Người học nên lấy chứng chỉ là đích đến để theo đuổi và chọn đúng chứng chỉ có khả năng đáp ứng mục đích sử dụng ngôn ngữ theo yêu cầu của công việc". Chứng chỉ không chỉ giúp người học vừa đo lường được trình độ và khả năng sử dụng ngôn ngữ mà còn giúp nhân sự đáp ứng đầu vào các tập đoàn lớn, công ty đa quốc gia, từ đó mở rộng lộ trình thăng tiến trong tương lai.

TOEIC - Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được người đi làm sử dụng nhiều nhất

Kỳ vọng đáp ứng yêu cầu về ngôn ngữ của các doanh nghiệp, hiện nay 90% trường đại học, cao đẳng ở VN sử dụng Toeic như một chứng chỉ bắt buộc đầu ra đối với sinh viên. Là bài kiểm tra khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường giao tiếp quốc tế, cụ thể hơn là môi trường giao tiếp kinh tế nên TOEIC (Test of English for International Communication) được nhiều người đi làm lựa chọn ôn luyện. Để có thể sử dụng tiếng Anh thuần thục trong tình huống hàng ngày và làm việc dễ dàng trong môi trường quốc tế, người đi làm có thể đặt mục tiêu hướng tới là 750 TOEIC.

"Trong quá trình học mình không chỉ học được nhiều kiến thức tiếng Anh phục vụ hiệu quả cho bài thi mà còn được thầy cô chia sẻ nhiều trang thông tin bổ ích về những lĩnh vực mình quan tâm. Nhờ đó mình còn học thêm được vô số kiến thức chuyên ngành và công việc hàng ngày như đọc tài liệu tiếng Anh hay viết email thương mại cũng trở nên dễ dàng hơn" - chị Huỳnh Thị Thanh – Nhân viên Techcombank từng đạt 760 điểm TOEIC sau 2 tháng học tại Anh ngữ Ms Hoa chia sẻ.

Ngoài việc nuôi dưỡng tình yêu với tiếng Anh và đặt ra mục tiêu rõ ràng, người đi làm bận rộn cũng nên tìm địa điểm học có lộ trình học rõ ràng, linh hoạt, đáp ứng lịch trình công việc bận rộn, cam kết đầu ra, thầy cô tận tình dẫn dắt và đồng hành trong suốt quá trình học để tránh mất động lực. Như vậy giấc mơ tiếng Anh sẽ trở thành hiện thực và hiện thực hóa nhiều giấc mơ khác của những người cầu tiến.