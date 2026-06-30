Một trường phổ thông ở TPHCM có 35% học sinh lớp 11 đạt 7.0 IELTS trở lên

Thầy Hiếu và 2 học sinh đạt IELTS 8.5

512 học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM tham gia dự thi kỳ thi lấy chứng chỉ IELTS đã đạt kết quả rất bất ngờ với 179 học sinh (tương ứng 35%) đạt kết quả 7.0 IELTS, trong đó có 23 học sinh đạt 8.0 IELTS và 5 học sinh đạt 8.5 IELTS.

Thông tin trên được ông Đỗ Văn Trị, Hiệu trưởng Trường TH – THCS – THPT Lê Thánh Tông chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời Đại sáng 30/6, khi tất cả học sinh tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ IELTS do Hội Đồng Anh tổ chức từ ngày 1 đến ngày 5/6/2026 có kết quả.

5 học sinh đạt IELTS được Hội Đồng Anh trao chứng chỉ.

Theo kết quả này, điểm trung bình của các em học sinh thi lấy chứng chỉ IELTS đợt này là 6.4. Trong đó, có 1 lớp có kết quả rất tốt. Cụ thể, tập thể lớp 11E1 của trường trong kỳ thi này có 46/47 em đạt 7.0 trở lên, trong đó có 4 em 8.5, 14 em 8.0, 19 em 7.5, 9 em 7.0 và 1 em 6.5 điểm trung bình của lớp là 7.62.

Chia sẻ về kết quả 8.5 IELTS trong kỳ thi lấy chứng chỉ này, em Lê Khắc Chí Nguyên, học sinh lớp 11E1 của trường cho biết: Em rất vui mừng về kết quả này vì thực sự những nỗ lực của em đã được đền đáp.

“Em rất mê học các môn tự nhiên nên hồi lớp 10, tiếng Anh của em không được tốt, em cũng không thích môn này lắm. Nhưng sự dẫn dắt của thầy cô và phong trào học tập của các bạn ở trường đã khiến em tích cực học tập môn học này và em đã có được kết quả ngoài mong đợi”, Chí Nguyên nói.

Thầy trò trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông trong ngày nhận chứng chỉ từ Hội Đồng Anh.

Với Huỳnh Lê Thuỳ Anh, một học sinh lớp 11 khác cũng đạt 8.5 IELTS, cho biết vốn tiếng Anh ban đầu của em thiếu nền về từ vựng chuyên môn và cả những kiến thức xã hội. Vì thế, việc nhà trường bồi dưỡng những nền này khiến khả năng tiếng Anh của Thuỳ Anh tăng lên.

“IELTS với em không phải chỉ để cộng điểm trong kỳ thi đại học vào năm lớp 12 mà còn là kỹ năng để em khám phá các vùng trời tri thức khác nên em thực sự cảm ơn nhà trường đã dạy em từng bước tiến lên làm chủ ngôn ngữ này”, Thuỳ Anh bày tỏ.

Học sinh lớp 11 trong giờ luyện nghe.

Nói về “quả ngọt” với học sinh trong kỳ thi lấy chứng chỉ IELTS này, thầy Nguyễn Chí Hiếu- khối trưởng khối 11 của trường chia sẻ, trường biết rõ rằng IELTS là một bài thi đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ chứ không đơn thuần là kiến thức. Vì thế, từ năm lớp 10, giáo viên của trường đã tập trung vào việc "xây dựng năng lực" tiếng Anh cho học sinh với mục tiêu cốt lõi là gieo mầm tình yêu với tiếng Anh, trang bị cho học sinh một nền tảng ngôn ngữ và kỹ năng vững chắc trước khi bước vào giai đoạn tăng tốc ở cuối năm lớp 11.

“Kết quả này là sự cộng hưởng từ phương pháp, kế hoạch giảng dạy bài bản của trường và sự cố gắng, nỗ lực của mỗi cá nhân học sinh”, thầy Hiếu nhận định.