Đạt điểm trung bình 4,20/5,00 ở 5 môn thi, em Chen Vịnh Đình, học sinh lớp 12/7 Trường Quốc tế Á Châu (Asian School), xuất sắc chinh phục chứng chỉ AP International Diploma (APID) cùng danh hiệu AP Scholar with Distinction. Đây là một trong những kết quả đáng chú ý của học sinh nhà trường tại kỳ thi Advanced Placement (AP) năm 2026 - kỳ thi học thuật quốc tế do College Board (Hoa Kỳ) tổ chức.

Em Chen Vịnh Đình, học sinh lớp 12/7 Trường Quốc tế Á Châu

Kết quả nổi bật tại kỳ thi học thuật hàng đầu thế giới

Tại kỳ thi AP năm 2026, học sinh Asian School tham gia 6 môn học gồm Calculus AB, Chinese Language and Culture, English Language and Composition, Environmental Science, Macroeconomics và Microeconomics. Đây đều là những môn học đòi hỏi khả năng vận dụng kiến thức, tư duy phân tích và sự chủ động trong quá trình học tập.

Trong đó, trường hợp của Chen Vịnh Đình là điểm sáng đáng chú ý. Với điểm trung bình 4,20/5,00 ở 5 môn thi, nữ sinh lớp 12/7 đã đạt AP International Diploma (APID) và danh hiệu AP Scholar with Distinction. Đây là những ghi nhận dành cho học sinh có kết quả học tập nổi bật trong chương trình AP.

Đáng chú ý, điểm trung bình ở hầu hết các môn thi của học sinh Asian School đều vượt trội so với mốc trung bình toàn cầu. Kết quả ấn tượng này giúp gần 80% thí sinh tham gia xuất sắc mang về các giải thưởng AP Scholar Awards từ College Board.

Học sinh Asian School tự tin trao đổi cùng chuyên gia quốc tế

Kết quả này cho thấy sự chuẩn bị và năng lực học thuật của học sinh khi tiếp cận chương trình giáo dục có độ chuyên sâu cao, đồng thời mở ra thêm cơ hội để các em xây dựng hồ sơ ứng tuyển vào những trường đại học quốc tế.

Tiếp cận chương trình AP từ lớp 10, chuẩn bị cho môi trường đại học quốc tế

Một trong những điểm đáng chú ý tại Asian School là học sinh có cơ hội tiếp cận chương trình Advanced Placement ngay từ lớp 10, song song với Chương trình Giáo dục phổ thông Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

AP là chương trình học thuật nâng cao do College Board phát triển, cho phép học sinh trung học tiếp cận những môn học có nội dung chuyên sâu, tương đương một số học phần nhập môn ở bậc đại học. Thay vì chỉ tập trung ghi nhớ kiến thức, học sinh cần đọc hiểu tài liệu, phân tích thông tin, vận dụng lý thuyết và trình bày quan điểm một cách có cơ sở.

Thông qua quá trình học tập và tham gia các kỳ thi AP, học sinh có điều kiện phát triển tư duy phản biện, khả năng tự học, nghiên cứu độc lập, giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian,... Đây là những năng lực quan trọng giúp các em làm quen với yêu cầu học tập và nghiên cứu ở bậc đại học và tự tin thích nghi với môi trường giáo dục quốc tế.

Nền tảng học thuật vững chắc tại Asian School là bước đệm giúp học sinh tự tin bước ra thế giới

Thành tích tại kỳ thi AP mang đến lợi thế cạnh tranh vượt trội giúp học sinh Asian School dễ dàng chinh phục các trường đại học top đầu. Không chỉ là “điểm cộng” sáng giá trong hồ sơ tuyển sinh nhằm minh chứng cho năng lực học thuật và tinh thần chủ động, chứng chỉ AP còn mang lại đặc quyền quy đổi tín chỉ đại học từ sớm. Qua đó, các em có thể tối ưu hóa thời gian đào tạo, linh hoạt thiết kế lộ trình học tập và sẵn sàng bứt phá cho tương lai.

Trường Quốc tế Á Châu là hệ thống trường giảng dạy song song hai chương trình giáo dục tại Việt Nam. Nhà trường cho biết cả 10 cơ sở trong hệ thống đều đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế của Hội đồng các trường quốc tế (Council of International Schools - CIS)