Một trường đại học ở TP.HCM xứng danh du học tại chỗ, cơ sở vật chất "đỉnh của đỉnh" mà mức học phí thì nhìn thấy ai cũng mê

Muốn học trường quốc tế xịn xò như du học tại chỗ nhưng học phí "bình dân" thì ở TP. HCM, chắc chắn không thể bỏ qua cái tên Đại học Quốc Tế (ĐHQT). Dù là trường đại học công lập nhưng mô hình hoạt động của trường được xây dựng hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, giáo trình sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy và nghiên cứu. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên không chỉ có kiến thức chuyên ngành vững chắc mà tiếng Anh còn siêu chuẩn.

Vì màu đỏ "thần thánh" này mà trường còn được gọi tên là "Hồng lâu mộng" của Làng đại học TP. HCM.

ĐHQT nằm trong làng Đại Học ở quận Thủ Đức, nơi tập trung rất đông sinh viên của các trường thuộc hệ thống của ĐH Quốc Gia TP. HCM. Trường được xây dựng trên khuôn viên khá rộng, với màu đỏ làm chủ đạo, khuôn viên thì được bao trùm bởi những hàng cây trải khắp tòa nhà tạo thành một không gian tuyệt vời để học tập và nghiên cứu, thư giãn.

Bao quanh trường là những hàng cây.

Đặc biệt, chương trình học có định hướng và liên thông với các trường đại học có thứ hạng cao ở các nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Châu Âu và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Chương trình liên kết của ĐHQT có chi phí tiết kiệm được rất nhiều so với du học tự túc mà bằng tốt nghiệp vẫn do chính các trường đại học đối tác cấp không khác gì các bạn đi du học 4 năm. Lý do là vì sinh viên sẽ được đào tạo ngay tại trường ĐHQT trong giai đoạn đầu của chương trình liên kết trước khi chuyển tiếp sang giai đoạn 2 tại trường đại học đối tác ở nước ngoài.

Cơ sở vật chất sang - xịn - mịn.

Trường ĐHQT thu học phí theo số tín chỉ đăng kí học tập.

Chương trình do trường Đại học Quốc tế cấp bằng: khoảng 42 triệu đồng/năm (học phí này có thể thay đổi dựa trên số tín chỉ thực đăng ký mỗi học kỳ). Các chương trình liên kết: Học phí 2 năm đầu tại Việt Nam khoảng 56 triệu đồng/năm.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo bậc đại học theo phương thức xét tuyển kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông năm 2020 của ĐHQT từ 18 đến 17 điểm.

"Vườn thượng uyển" giữa hai tòa nhà, mát xanh duyên dáng

Nhắc tới ngôi trường này, những sinh viên thường chỉ ra các "dấu hiệu nhận diện" như hồ cá koi huyền thoại, cây hoa giấy ở góc trường, thư viện với nhiều sách chuyên ngành tiếng Anh xịn xò không phải trường nào cũng có với hai khu Red Zone và Blue Zone cùng với nhiều phòng lab nghiên cứu, tạo điều kiện tối đa để phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên.

Cây hoa giấy "thần thánh" cộp mác ĐHQT.

Tuy nhiên, điểm đặc biệt thú vị khiến sinh viên nơi đây vô cùng tâm đắc và tự hào đó là "khu vườn bí mật" ngay giữa khuôn viên trường với dòng kênh nhỏ uốn lượn hai bên, thảm cỏ xanh ngát, hàng cây, những bông hoa và những chiếc ghế nghỉ xinh xắn. Cứ ra hành lang, phóng tầm mắt xuống dưới là một màu xanh mát của đủ loại cây, bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi như được xoa dịu.

Màu xanh mát của đủ loại cây khiến bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi như được xoa dịu bớt.

Đại học Quốc tế là nơi theo học của rất nhiều bạn sinh viên tài giỏi và cũng vô cùng năng nổ. Điển hình trong số đó là nhân vật không còn xa lạ với giới trẻ, đó là nhạc sĩ – ca sĩ Vũ Cát Tường.

Nhắc đến Vũ Cát Tường, người yêu nhạc trẻ thế hệ 8X, 9X và trẻ hơn nữa có thể kể vanh vách những bài hát thịnh hành của cô: Đông, Vết mưa, Yêu xa, Phai, Mơ, Cô gái ngày hôm qua…

Cát Tường tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi ngành Kỹ Thuật Y Sinh của trường ĐHQT. Ngoài ra, nữ nhạc sĩ – ca sĩ này còn là 1 trong 10 sinh viên Việt Nam nhận được học bổng toàn phần của GE Scholar – leader do Tập đoàn GE, Viện giáo dục quốc tế IIE cấp.

Cát Tường tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi ngành Kỹ Thuật Y Sinh của trường.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng đôi lúc cô cũng cảm thấy mệt quá, gần như muốn buông. Những lúc tưởng chừng bế tắc ấy cô đã lên gặp người thầy của mình để bày tỏ: "Thầy ơi, con thấy mệt lắm", lúc ấy thầy là người động viên, tiếp lửa để nữ ca sĩ tiếp tục theo đuổi con đường học tập đã chọn. Nhờ những động viên đó mà cô lại có hứng thú học tiếp và đạt được thành tích như hôm nay.

Được biết, Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 Diễm Trang cũng là cựu sinh viên của trường này.