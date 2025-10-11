Một trường cấp 3 ngay trung tâm TP.HCM tiền học 1 tháng chưa tới 500 nghìn đồng: Chất lượng "đỉnh của chóp"

Giữa lúc nhiều phụ huynh than thở tiền học đầu năm, thì THPT Chuyên Lê Hồng Phong - một ngôi trường cấp 3 công lập ngay trung tâm TP.HCM lại khiến cộng đồng mạng trầm trồ: Tổng các khoản phải đóng chỉ hơn 700 nghìn đồng/tháng, trong khi chất lượng đào tạo được đánh giá "đỉnh của chóp", tỷ lệ học sinh đậu đại học và giành học bổng luôn nằm trong top đầu.

Một phụ huynh cho biết, con chị hiện đang là học sinh của trường. Theo chị, học sinh có thể chọn ăn cơm tại căn-tin với giá 40.000 đồng/phần, hoặc tùy ý ăn ngoài, mang cơm theo từ nhà đều được.

Tháng vừa rồi, tổng số tiền chị đóng cho con chỉ 714.000 đồng, bao gồm cả những khoản được xem là “hiện đại” như phí tổ chức dạy trí tuệ nhân tạo (AI) và phí sử dụng, bảo trì máy lạnh trong lớp học.

Cụ thể, bảng thu gồm: Khám sức khỏe ban đầu (38.000 đồng/năm) Ứng dụng công nghệ thông tin (36.000 đồng/tháng) Tiền điện và bảo trì máy lạnh (35.000 đồng/tháng) Phí quản lý và vệ sinh bán trú (250.000 đồng/tháng) Học phẩm như giấy thi, sổ liên lạc, thẻ học sinh (55.000 đồng/năm) Dạy trí tuệ nhân tạo AI (80.000 đồng/tháng) Nước uống (20.000 đồng/tháng) Thiết bị, vật dụng bán trú (200.000 đồng/năm).

Tổng cộng 714.000 đồng, nhưng theo phụ huynh, từ tháng sau sẽ trừ đi các mục 1, 5 và 8 vì đây là những khoản thu theo năm. Như vậy, mỗi tháng học sinh chỉ phải đóng chưa tới 500.000 đồng, một con số khiến nhiều người "không tin nổi vào mắt mình" khi so với mặt bằng chi phí học tập hiện nay.

"Nếu ba mẹ nào định hướng cho con và con có khả năng học tốt, mạnh dạn để con ôn luyện vào chuyên nhé các ba mẹ. Nhà nghèo cũng học chuyên được luôn ạ", bà mẹ này nói thêm.

Dưới phần bình luận, hàng loạt phụ huynh có con đang theo học ở trường này cũng tranh thủ "khoe":"Bé nhà mình học không bán trú, đóng chỉ có 324.000 đồng. Lần đầu nhận phiếu đóng tiền phải hỏi lại con 2-3 lần vì sợ nhầm!".

Một người khác nói thêm: "Em trừ phần bán trú 250.000 và 200.000 vật dụng bán trú cả năm thì bạn ở các quận trung tâm chỉ đóng hơn 300.000 đồng thôi. Con em học 3 năm chuyên Lê Hồng Phong, nói chung là môi trường tuyệt vời. Phía sau trường có nhiều đồ ăn, không cần ăn suất 40.000 đồng đâu. Nếu là con gái thì mang cơm đi, còn con trai thì ăn ngoài cũng rất ổn".

Nhiều phụ huynh nhận xét, điều khiến họ ấn tượng không chỉ là học phí thấp, mà còn là sự minh bạch, rõ ràng, không "vẽ" thêm các khoản phụ. Trong khi học sinh vẫn được hưởng môi trường học tập hiện đại, năng động, có điều hòa, được học thêm môn AI.

Xịn từ cơ sở vật chất đến chất lượng dạy và học

Trường chuyên Lê Hồng Phong theo cách gọi thân mật của học sinh là "Phong Lê", nhưng với học sinh, trường còn có tên là Luôn Hạnh Phúc.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là một tổng hoà công kiến trúc đẹp, gói gọn trong khuôn viên xanh, rộng rãi lên tới 8 hecta, góc nào cũng có thể thành "background" sống ảo. Những hàng cây cổ thụ, tháp đồng hồ hay những dãy hành lang lát gạch caro ẩn nấp phía dưới những mái vòm cong độc đáo... Trường được vinh dự xếp hạng trong 10 di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nhìn từ trên cao. Ảnh: Nhiếp ảnh gia MINH HÒA

Tính từ sau năm 1975, Trường Lê Hồng Phong đã đóng góp cho thành phố và đất nước trên 15.000 tú tài, hơn 7.000 em thi đỗ vào đại học, hơn 300 học sinh du học có học bổng ở các Đại học nước ngoài, tỉ lệ học sinh của trường tốt nghiệp tú tài xấp xỉ 100%, trên 90% thí sinh trúng tuyển đại học.

Với sự đầu tư của nhà trường, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tự hào được học trong một môi trường với đầy đủ tiện nghi như 3 sân bóng đá, 2 sân bóng rổ, 1 sân cầu lông. Đặc biệt nhà thi đấu và sân thể thao đa năng đưa vào hoạt động từ 2019 là nơi diễn ra các hoạt động thể thao - quốc phòng, nơi tập flashmob, nghỉ trưa.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có tận nhiều câu lạc bộ khác nhau bao quát nhiều lĩnh vực như clb Máy bay mô hình, clb Robot; clb Thiên Văn... Các Đội Văn nghệ, đội Kịch Tuyên Truyền, Đội Công tác Xã hội, Đội phát thanh,... Bên cạnh đó Lê Hồng Phong còn có nhiều trại với hoạt động truyền thống chuyên nghiệp, gây tiếng vang.

Tất nhiên với bề dày lịch sử, chất lượng giảng dạy và thành tích học tập cực đỉnh, đầu vào Trường chuyên Lê Hồng Phong TP. HCM luôn ở tốp đầu. Năm 2024, trường có 770 chỉ tiêu nhưng thu hút tới 4.210 nguyện vọng 1, tương đương tỷ lệ chọi 1/5,5. Các năm trước đó, tỷ lệ này lần lượt là 1/5,42 vào năm 2023 và 1/5,8 vào năm 2022.

Năm học vừa qua, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trở thành đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng các trường THPT tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với 109 học sinh nhận giải. Lê Phan Đức Mân, đại diện duy nhất của miền Nam dự thi Olympic toán quốc tế (IMO) 2025 và giành được huy chương bạc; Nguyễn Tấn Đức, đoạt giải tư kỳ thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc tế (ISEF) 2025 cũng đều là học sinh của trường.

Ngoài ra, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH 2025, trường đã có hàng chục học sinh được tuyển thẳng vào nhiều trường ĐH uy tín.