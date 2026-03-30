Một tháng về quê thăm anh trai, tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ: Dưỡng già ở quê dễ sống nhưng phải cân nhắc 5 điều quan trọng

Về quê dưỡng già là lựa chọn của nhiều người sau khi nghỉ hưu, song để sống thoải mái và hòa nhập lại còn nhiều điều phải lưu tâm. Sau khi nghỉ hưu, nên ở lại thành phố hay trở về quê dưỡng già là lựa chọn khiến nhiều người băn khoăn. Có người về quê sống an nhàn, hòa thuận với xóm làng, nhưng cũng có người cảm thấy khó thích nghi.

Bà Hoa là 1 người rời quê lên thành phố nhờ con đường học tập. Sau nhiều năm làm việc và sinh sống, bà đã ổn định gia đình tại thành phố. Tuy vậy, bà luôn nghĩ đến việc sau khi nghỉ hưu sẽ quay về quê sống. Để chuẩn bị, bà từng về quê sống cùng gia đình anh trai 1 tháng để làm quen cuộc sống. Sau khoảng thời gian trải nghiệm, bà Hoa rút ra những bài học cho riêng mình. Nếu muốn trở lại nông thôn an dưỡng tuổi già, cần lưu ý một số điều quan trọng sau.

Thứ nhất, nên sống khiêm tốn và biết giữ chừng mực

Bà từng nghe chuyện 1 cặp vợ chồng nghệ sĩ kịch nghỉ hưu đến vùng ngoại ô thuê nhà ở.

Do thói quen nghề nghiệp, mỗi ngày họ đều luyện giọng, hát tuồng; cuối tuần thì mời bạn bè tụ họp, đánh trống gõ phách, ca hát đến khuya. Dù hàng xóm nhiều lần nhắc nhở nhưng họ vẫn không để tâm. Cuối cùng, có kẻ xấu đã đột nhập phá hoại thiết bị trong nhà.

Khi trở về quê sinh sống, nếu quá phô trương hay không chú ý đến cảm nhận của hàng xóm, rất dễ gây mâu thuẫn trong cộng đồng. Muốn sống yên ổn lâu dài, điều quan trọng là biết giữ chừng mực và tôn trọng môi trường sống xung quanh.

Thứ hai, nếu có thể, hãy mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng

Tiêu biểu là câu chuyện của 1 vị giáo sư ở đại học nông nghiệp. Sau khi nghỉ hưu, ông quyết định trở về quê.

Thấy nhiều diện tích ruộng bị bỏ hoang vì thanh niên đi làm ăn xa, trong làng chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ, ông đã đứng ra nhận thầu những mảnh ruộng này.

Nhờ kiến thức chuyên môn, vợ chồng ông phát triển mô hình chăn nuôi và trồng cây kinh tế, áp dụng kỹ thuật canh tác khoa học. Đồng thời, bạn bè, đồng nghiệp và học trò của ông cũng hỗ trợ từ khâu sản xuất đến tiêu thụ.

Chỉ sau 1 thời gian, mô hình này đã mang lại thu nhập đáng kể. Quy mô sản xuất mở rộng, tạo việc làm cho người dân địa phương. Nhiều thanh niên đi làm xa cũng quay về quê vì mức lương ở đây thậm chí còn cao hơn làm thuê nơi khác.

Nhờ những đóng góp thiết thực ấy, ông nhận được sự tôn trọng và yêu mến của bà con.

Thứ ba, hiểu rõ mối quan hệ xã hội ở nông thôn

Một yếu tố khác không thể bỏ qua là cần hiểu và thích nghi với các mối quan hệ xã hội ở nông thôn.

Khác với thành phố, mọi người thường sống khép kín và ít giao tiếp, làng quê là 1 xã hội mà hàng xóm láng giềng sẽ qua lại thường xuyên. Như các dịp cưới hỏi, ma chay ít nhiều nên có mặt. Nếu không tham gia hoặc không gửi lễ, rất dễ bị cho là thiếu tình nghĩa.

Nhiều người sống ở thành phố quen với nhịp sống “đóng cửa là xong”, nên khi về quê vẫn giữ thói quen ít giao tiếp, điều này dễ tạo ra khoảng cách với cộng đồng. Vì vậy, muốn sống lâu dài ở nông thôn, cần ứng xử khéo léo, giữ thái độ chừng mực để xây dựng quan hệ láng giềng hài hòa.

Ảnh minh họa

Thứ tư, học cách sống chất lượng

Sau khi nghỉ hưu, dù sống ở thành phố hay ở quê, mỗi người đều nên dành thời gian nhìn lại và sắp xếp cuộc sống mới của mình. Sống chất lượng ở tuổi già, theo bà Hoa, chính là sống theo cách mình thích.

Có người thích giúp con cái chăm cháu, nấu ăn cho gia đình; nếu thật sự vui vẻ với điều đó thì hãy làm. Nhưng nếu không muốn, cũng nên thẳng thắn trao đổi với con cái.

Khi biết trân trọng bản thân và giữ gìn sức khỏe, tuổi già sẽ trở nên nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn.

Thứ năm, giữ chặt túi tiền của mình

Khi còn trẻ, chúng ta thường dành phần lớn thời gian và công sức để làm việc, tích lũy cho gia đình và con cái. Nhưng khi bước vào tuổi nghỉ hưu, khoản tiết kiệm ấy chính là chỗ dựa quan trọng cho cuộc sống sau này.

Nhiều người vì tin tưởng con cái nên sớm chia hết tài sản. Nhưng khi gặp biến cố như bệnh tật, chi phí y tế lớn, con cái dù hiếu thảo cũng có thể gặp khó khăn về tài chính.

Vì vậy, giữ quyền chủ động về tiền bạc sẽ giúp người già có thể chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và giữ được sự tự chủ.

Điều quan trọng là bản thân có thoải mái không

Nếu đã có ý định về quê sau khi nghỉ hưu, hãy chủ động chuẩn bị cả tinh thần lẫn điều kiện vật chất để cuộc sống được như mong muốn. Còn nếu lựa chọn ở lại thành phố, cũng nên lên kế hoạch rõ ràng cho tuổi già.

Dù ở đâu, điều quan trọng nhất vẫn là sống theo mong muốn của bản thân. Chỉ cần cuộc sống sau khi nghỉ hưu vui vẻ, khỏe mạnh và bình yên, thì sống ở nơi nào cũng sẽ hạnh phúc.