Một tấm vé, nhiều cuộc vui: Bà Nà Hills và bài toán "đáng tiền" của du lịch hè

Và điều quan trọng là, giá của tấm vé cáp treo Bà Nà đầy quyền năng này vô cùng hấp dẫn, chỉ từ 800.000 VNĐ – 1.000.000 VNĐ (với người dân Đà Nẵng là 550.000 VNĐ đến 650.000 VNĐ). Sở hữu nó, bạn sẽ có cả một thế giới những trải nghiệm ấn tượng, với nhiều cung bậc cảm xúc, từ thiên nhiên trong lành tươi mát, kiến trúc ấn tượng, lễ hội bốn mùa sôi động, nghệ thuật độc đáo, trò chơi đa dạng, ẩm thực cho tới những biểu tượng và khung cảnh check-in đẹp ngoạn mục.

Khám phá bắt đầu từ hành trình di chuyển

Ở nhiều công viên chủ đề, đường vào chỉ là quãng di chuyển. Tại Bà Nà, quãng đường ấy là một phần đặc biệt thú vị của hành trình khám phá. Ngay khi cabin cáp treo rời ga, đưa du khách lướt qua những cánh rừng nguyên sinh xanh thẳm, những triền núi trùng điệp, suối thác ẩn hiện và tầng mây bồng bềnh giữa đại ngàn, những ấn tượng đầu tiên về Bà Nà đã được mở ra đầy ngoạn mục như thế, khi du khách chưa kịp vào khu vui chơi.

Càng lên cao, không khí càng mát lành, dễ chịu, thành phố phía dưới dần lùi xa, còn trước mắt là một không gian khác hẳn: trong trẻo, khoáng đạt và đầy cảm giác phiêu lưu. Đó là giá trị đầu tiên của tấm vé Bà Nà mà dám chắc với bạn, không có công viên chủ đề nào trên thế giới có thể mang tới.

Check-in những công trình biểu tượng như bước ra từ huyền thoại

Chỉ với 01 tấm vé, bạn có thể đặt chân đến miền đất của những công trình kiến trúc đã trở thành biểu tượng trên đỉnh Bà Nà. Cầu Vàng với hai bàn tay khổng lồ nâng đỡ dải lụa vàng giữa biển mây nổi danh toàn cầu; Làng Pháp cổ kính như một "tiểu Paris" thu nhỏ; Lâu đài Mặt Trăng Gothic uy nghiêm; Thác Thần Mặt Trời với 43 bức tượng đồng bề thế; Quảng trường Nhật Thực – nơi thần thoại và kiến trúc đương đại giao thoa trong từng đường nét.

Cầu Vàng với hai bàn tay khổng lồ nâng đỡ dải lụa vàng giữa biển mây nổi danh toàn cầu.

Mỗi công trình là một câu chuyện, một phong cách riêng và vô số góc chụp độc nhất vô nhị. Chưa hết, đỉnh Bà Nà còn sở hữu rất nhiều vườn hoa đủ sắc màu, đủ sức níu chân những tín đồ sống ảo bằng những shoot hình "chất như nước cất". Đặc biệt, thời điểm này Bà Nà đang rực rỡ sắc vàng của những cánh đồng hoa hướng dương hướng, tạo nên khung cảnh check-in đầy sức sống.

Đại tiệc nghệ thuật miễn phí

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Bà Nà được mệnh danh là "xứ sở lễ hội". Các minishow liên tục được biểu diễn trong nhiều khung giờ và nhiều địa điểm khác nhau. "Pizza Time" với các nghệ nhân tung hứng điêu luyện; các minishow Malambo, Solar Warrior, Love in the Sky và hàng loạt tiết mục xiếc đường phố khác liên tục khuấy động không khí, khiến du khách đến Bà Nà ở giây phút nào cũng được sống trong không khí hội hè tưng bừng và tận hưởng niềm vui không khoảng cách.

Sun Fest Parade – show diễu hành rực rỡ sắc màu, quy tụ các nghệ sĩ quốc tế và những nhân vật mang phong cách lễ hội độc đáo.

Điểm nhấn được chờ đợi nhất mùa hè này là Sun Fest Parade - show diễn lấy cảm hứng từ câu chuyện về 4 vùng đất diệu kỳ, mang đến một đại tiệc của âm nhạc, sắc màu, trang phục lộng lẫy và các vũ điệu bùng nổ.

Đừng bỏ lỡ After Glow – show cabaret đẳng cấp với sự hội ngộ của các nghệ sĩ quốc tế, được dàn dựng "đo ni đóng giày" cho Bà Nà. Show được trình diễn vào 3 khung giờ 13:30, 15:30 và 18:30, đưa du khách vào không gian nghệ thuật đầy mê hoặc, nơi ánh sáng, âm nhạc và vũ đạo hòa quyện giữa biển mây huyền ảo.

Tất cả những show diễn này đều phục vụ miễn phí khi bạn đã sở hữu tấm vé cáp treo Bà Nà.

Được tặng kèm bia thủ công chuẩn châu Âu hoặc bánh ngọt chuẩn Pháp

Một trong những trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi đến Sun World Ba Na Hills chính là ưu đãi ẩm thực cực kỳ chất lượng đã bao gồm trong vé cáp treo. Du khách có thể lựa chọn một trong hai ưu đãi siêu hấp dẫn: tham quan xưởng bia Sun Kraft Beer, thưởng thức miễn phí 0,5 lít Sun Kraft Beer hoặc thưởng thức một trong ba loại bánh trứ danh của thương hiệu bánh Pháp lâu đời Eric Kayser vừa ra mắt không lâu tại Bà Nà.

Đến Bà Nà, du khách sẽ được thưởng thức miễn phí 0,5 lít Sun Kraft Beer và hòa mình vào không khí sôi động của cuộc thi "Truy tìm Vua Bia"

Sun Kraft Beer là dòng bia thủ công đặc trưng của Bà Nà, với công thức và quy trình chuẩn châu Âu và từng ghi dấu tại nhiều giải thưởng quốc tế. Nhâm nhi ly bia mát lạnh, ngắm các vũ công nhảy múa hay hòa mình vào cuộc thi Truy tìm Vua bia sôi động – đó là khoảnh khắc thư giãn không nên từ chối.

Hoặc có thể chọn thưởng thức hương vị 01 chiếc bánh croissant từng đạt giải "Best Croissant in Paris" hay Pain au Chocolat, Raisins Danish tại tiệm bánh Eric Kayser. Hương vị ẩm thực Pháp từng làm mê mẩn hàng triệu thực khách toàn cầu ngay đang hiện diện tại Bà Nà, và bạn chỉ phải trả phí nếu muốn thưởng thức thêm các hương vị bánh khác.

Những chiếc bánh chuẩn vị Pháp tại tiệm bánh Eric Kayser.

Trải nghiệm thế giới trò chơi đầy màu sắc Tấm vé cáp treo còn mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm cả một thế giới trò chơi giải trí đầy màu sắc và dành cho mọi lứa tuổi. Check in Fantasy Park, công viên giải trí trong nhà lớn nhất Việt Nam để thử loạt trò chơi từ cảm giác mạnh đến vận động nhẹ nhàng, phù hợp từ trẻ nhỏ đến người lớn. Trừ một vài trải nghiệm đặc biệt như Máng trượt và Leo núi trong nhà cần trả phí riêng, hầu hết các trò chơi còn lại được phục vụ miễn phí.

Trải nghiệm trò chơi Vòng quay thiên mã tại Bà Nà.

Nếu bạn muốn tìm lại cảm giác vui chơi tuổi thơ thì đừng bỏ lỡ khu Hội chợ châu Âu với các trò chơi carnival sôi động đang chờ bạn khám phá như: "Đu bay diệu kỳ", "Xe điện đụng", "Vũ điệu Hoa Bia"... Nếu muốn trải nghiệm điện ảnh đa giác quan, hai rạp chiếu phim "Mắt bay" và "Giao Lộ Trăng" tại Lâu đài Mặt Trăng sẽ đưa bạn vào những thước phim sống động với hiệu ứng chân thực đến từng giây.