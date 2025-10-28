Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ sáng 28/10, cơn bão Melissa đã đạt đến cường độ khủng khiếp. Đây là cơn bão cấp 5 với sức gió duy trì 280 km/h, và dự kiến sẽ tiếp tục tăng cường trong những giờ tới.

Với sức mạnh này, Melissa đã khắc tên mình vào nhóm những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận tại lưu vực Đại Tây Dương dựa trên tốc độ gió tối đa, và được coi là Siêu bão mạnh nhất hành tinh năm 2025. Chỉ có 9 cơn bão lịch sử mạnh hơn Melissa.

Bão Melissa là một cơn bão cấp 5 dữ dội, đang di chuyển cách Kingston, Jamaica khoảng 240 km về phía tây nam với sức gió duy trì 280 km/h.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một cấu trúc hình cưa máy hoàn toàn đối xứng - một cơn bão lớn điển hình với mắt bão tròn, rõ ràng và các dải xoáy ốc dày đặc bao quanh lõi bão.

Ảnh vệ tinh của siêu bão

Tốc độ di chuyển chậm chạp của Melissa có nghĩa là Jamaica sẽ phải chịu sự kiểm soát của cơn bão này trong nhiều giờ khi tâm bão gần đến đất liền.

Do tốc độ di chuyển chậm hơn dự kiến, điểm đổ bộ của bão Melissa tại Jamaica đã thay đổi. Các nhà dự báo nhận định cơn bão sẽ đổ bộ vào khu vực gần Black River, phía tây nam của hòn đảo, vào sáng 28.10.

Melissa được dự đoán sẽ duy trì cường độ bão cấp 5 khi đổ bộ lần đầu tiên vào Jamaica. Sau đó, nó được dự báo sẽ tiếp tục đổ bộ vào Cuba với cường độ bão lớn vào đêm 28.10 hoặc sáng sớm 29.10, trước khi ảnh hưởng đến Bahamas và các vùng lân cận.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo rằng mối nguy hiểm lớn nhất sẽ tập trung ở khu vực phía đông bắc tâm bão, dù bão đổ bộ dọc theo bờ biển phía nam Jamaica.

Lý do là do cơ chế xoáy ngược chiều kim đồng hồ của bão kết hợp với chuyển động tiến về phía trước. Điều này khiến sức gió mạnh nhất, kèm theo nguy cơ sóng lớn và tàn phá cao hơn, sẽ tập trung ở bên phải đường đi của cơn bão.

Người dân gia cố nhà cửa tại Cuba

Hình ảnh ở bãi biển Kingston, Jamaica ngày 27/10

Bộ trưởng Bộ Lao động và An sinh Xã hội Jamaica Pearnel Charles cho biết hôm thứ Hai rằng lệnh sơ tán được ban hành cho các khu vực dễ bị tổn thương không phải là một gợi ý, mà là "chỉ thị để cứu mạng bạn", khi đất nước này đang phải đối mặt với "sự tàn phá và nguy hiểm tột độ" do cơn bão Melissa gây ra.

"Nó (Melissa) rất chậm, rất, rất, rất dữ dội. Và điều đó có nghĩa là hậu quả có thể là sự tàn phá và nguy hiểm tột độ", Charles nói với Derek Van Dam của CNN.

Ông nói thêm: “Tôi muốn nói với tất cả những ai đang lắng nghe, đang theo dõi rằng lệnh sơ tán không phải là một gợi ý, mà là một chỉ thị, và là một chỉ thị để cứu mạng sống của bạn”.

Bộ trưởng cũng cho biết xe buýt đang được sử dụng để vận chuyển người dân gặp khó khăn đến các nơi trú ẩn khẩn cấp trên khắp cả nước. "Nếu bạn đang ở vùng trũng, dễ bị lũ lụt, bây giờ là lúc không nên mạo hiểm và đánh cược", ông nói.

Nguồn: CNN