Chỉ 1 tuần trước khi Diddy bị bắt, cuốn sách Kim's Lost Words trích từ USB của người mẫu quá cố Kim Porter - người tình lâu năm của Diddy được xuất bản. Trong cuốn sách chứa đựng nhiều lời tố cáo tội ác của Diddy. Tuy nhiên 4 người con của Kim Porter đã lên tiếng phủ nhận chuyện mẹ viết cuốn hồi ký này.

Đến nay, ca sĩ Al B Sure! - người tình cũ của Kim Porter đã đệ đơn yêu cầu nhà xuất bản và trang thương mại điện tử Amazon ngừng bán cuốn sách này. Trong sách có chi tiết Kim Porter quan hệ tình dục 3 người với Diddy và cả Al B Sure!. Al B Sure! cho biết ông bị xuyên tạc đời sống cá nhân, phỉ báng bởi những tuyên bố sai sự thật và ác ý, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng. Nam ca sĩ yêu cầu các bên liên quan ngừng bán cuốn sách Kim's Lost Words. Nếu yêu cầu không được chấp thuận trong vòng 10 ngày, thì Al B Sure! sẽ đệ đơn kiện phỉ báng.

Ca sĩ Al B Sure!...

... phủ nhận nội dung cuốn sách Kim's Lost Words

Trả lời Page Six, Al B Sure! bức xúc: "Tôi không liên quan gì đến bất kỳ hoạt động tình dục nào có bản chất như vậy. Đó là lời nói dối kinh tởm, đê tiện nhất mà tôi từng nghe trong đời". Al B Sure! kết hôn với Kim Porter từ năm 1989 đến năm 1990 và có 1 con trai tên Quincy. Sau khi chia tay chồng cũ, Kim Porter hẹn hò với Diddy và rapper này đã nhận nuôi Quincy.

Kim Porter qua đời năm 2018 vì bệnh viêm phổi. Tuy nhiên cái chết của cựu người mẫu này còn nhiều điểm nghi vấn. Al B Sure! đã yêu cầu mở lại cuộc điều tra về cái chết của vợ cũ, tuyên bố rằng anh muốn tìm công lý cho Kim Porter. "Chúng ta hãy giải quyết chuyện này vì Kimberly Porter. Con người tuyệt vời này không đáng phải chết. Cô ấy không ra đi 1 cách tình cờ" - Al B Sure! nói với Page Six.

Al B Sure không tin Kim Porter qua đời 1 cách tình cờ

Kim's Lost Words đang là cuốn sách bán chạy nhất trên Amazon. Cuốn sách được chắp bút bởi nhà báo điều tra Todd Christopher Guzze, lấy bút danh Jamal T. Millwood. Cái tên này được cho là bí danh của rapper Tupac - người nghi ngờ bị Diddy thủ tiêu.

Trước những nghi ngờ về tính xác thực của Kim's Lost Words, Todd Christopher Guzze cho biết: "Tôi có USB của Kim Porter. Tôi không tiết lộ về cách lấy được nó, hay nó từ đâu đến. Nếu có ai đó chất vấn tôi 'Sống hay chết, cuốn sách đó có thật không?' thì tôi sẽ nói là tôi không biết. Nhưng với tôi, nó đủ thực tế. Đôi khi bạn chỉ cần đưa nó ra ánh sáng. Có thể không phải 100% cuốn sách là đúng, nhưng cũng lên đến 80%".

Còn nhiều nghi vấn xoay quanh cuốn hồi ký của người mẫu quá cố Kim Porter - người tình lâu năm của Diddy

Diddy sinh năm 1969, có tên thật là Sean Combs cùng nhiều nghệ danh khác như Puff Daddy, P. Diddy. Diddy là rapper, ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất, giám đốc thu âm quyền lực hàng đầu làng nhạc rap. Trong suốt sự nghiệp, nam rapper này đã giành được 3 giải Grammy, 2 giải Video âm nhạc của năm tại MTV và là nhà sản xuất chương trình Making The Band của đài truyền hình này.

Diddy thành lập hãng thu âm riêng vào năm 1993 và lăng xê hàng loạt tên tuổi nổi tiếng như Notorious BIG, Mary J. Blige, Usher... Năm 1998, nam rapper thành lập hãng bán lẻ quần áo Sean John. Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của Diddy lên đến 1 tỷ USD (khoảng 25.000 tỷ đồng) vào năm 2022.

Vào ngày 16/9 vừa qua, ông trùm nhạc rap bị bắt ở New York với hàng loạt cáo buộc, bao gồm nhiều năm cưỡng ép tình dục, ngược đãi, sử dụng biện pháp tống tiền và bạo lực để kiểm soát nạn nhân. Diddy cũng bị tình nghi dụ dỗ nhiều nạn nhân nam và nữ tham gia vào các buổi biểu diễn tình dục kéo dài nhiều ngày trong tình trạng say thuốc, được gọi là Freak Offs.

Các hành vi phạm tội của Diddy diễn ra trong quãng thời gian dài, ít nhất từ năm 2009. Hiện, nam rapper kỳ cựu bị truy tố với các tội danh buôn bán tình dục , lao động cưỡng bức, bắt cóc, phóng hỏa, hối lộ và cản trở công ty. Vụ việc được cho là gây sốc cho nhiều người vì Diddy là tên tuổi lớn, giao thiệp với vô số ngôi sao hạng A như Jay-Z và Beyoncé, Rihanna, Jennifer Lopez, Usher, The Weeknd, Janelle Monáe, Queen Latifah, Snoop Dogg…

Tội ác tình dục của ông trùm làng nhạc rap khiến cả thế giới bàng hoàng

