Chuỗi liên hoàn bê bối tình dục đưa ông trùm Diddy từ ở nhà riêng sang nằm "nhà đá"

Sean John Combs, hay ngắn gọn là Puff, Diddy, Puff Daddy, P.Diddy, Love. Hắn có rất nhiều nghệ danh, nhưng hầu như đều được đông đảo công chúng biết đến như “trùm cuối của nhạc rap”, được ví von là kẻ biết hết tất cả trong giới hip-hop, bất cứ thứ gì liên quan đến hip-hop đều phải qua tay hắn, vân vân và mây mây…

Nhưng những ngày qua, khi bê bối tình dục của gã bị phanh phui, cái tên Diddy xuất hiện không phải với những danh hiệu mỹ miều kia nữa, mà thay vào đó là những cụm từ gây shock như gã biến thái, “thợ săn tình dục”. Cư dân mạng nhạo báng gã bằng những biệt danh kiểu The unLiêm, The Diddler (một từ lóng chỉ những kẻ ấu dâm, đọc giống tên của Diddy), “khách hàng số 1 của Johnson’s Baby Oil”.

Dưới đây là những sự kiện chính trong vòng 1 năm qua, dẫn tới cú ngã đưa Diddy từ ở nhà riêng sang nằm "nhà đá".

Ngày 16/11/2023, Cassie Ventura (bạn gái cũ) nộp đơn kiện Diddy lên toà án New York, cáo buộc Diddy đã lôi kéo mình vào “lối sống phô trương, điên cuồng và ngập chất kích thích” của hắn khi cô mới 19 tuổi, Diddy lúc đó đã 37 (thời điểm năm 2005). Cassie cho biết ngay khi cả hai vừa bắt đầu mối quan hệ, cô đã bị kiểm soát, bạo hành, nối tiếp sau đó là hàng năm trời bị cưỡng bức và đánh đập, ép buộc sử dụng ma tuý và quan hệ với những gã trai bao, còn Diddy thì ngồi đó ghi hình.

Tháng 12/2012, tức giận vì Cassie hẹn hò với rapper Kid Cudi, Diddy đã doạ sẽ cho nổ xe của Kid. Vừa doạ xong thì loanh quanh cũng khoảng thời gian đó, xe của Kid tự dưng… nổ bùm bùm, trên đời quả nhiên có nhiều sự trùng hợp thật ngẫu nhiên.

Diddy được cho là đốt xe của Kid Cudi vì ghen tuông

Năm 2018, sau một bữa tối, Diddy ép Cassie về nhà cô và liên tục cưỡng hiếp dù cô đã từ chối hắn. Sau sự kiện trên, Cassie dứt khoát thoát khỏi Diddy và lập gia đình vào năm 2019. Đến ngày 16/11/2023, Cassie đệ trình vụ kiện lên tòa án liên bang với nội dung tiết lộ Diddy "dễ nổi cơn thịnh nộ không thể kiểm soát" và "đánh đập cô một cách tàn bạo". Về phần Diddy, thông qua luật sư riêng, nam rapper "kịch liệt phủ nhận" những cáo buộc. Vụ kiện được giải quyết nhanh với tốc độ đáng kinh ngạc chỉ 1 ngày sau khi Cassie Ventura nộp đơn. Các điều khoản của bản thỏa thuận được giữ bí mật.

Cassie kiện Diddy nhưng đã hòa giải trong 1 ngày

Ngày 23/11/2023, trong cùng một ngày, thêm 2 đơn kiện được nộp lên toà án New York tố cáo Diddy với các tội danh xâm hại tình dục, đánh đập và cưỡng ép sử dụng chất kích thích, hai vụ việc đều xảy ra vào đầu những năm 1990. Joi Dickerson, một trong hai nạn nhân, cho biết Diddy đã cố tình đánh thuốc cô khi cả hai hẹn hò, sau đó đưa cô về nhà và xâm hại. Diddy ghi hình sự việc và gửi cho bạn bè cùng xem, khiến Joi bị trầm cảm nặng nề.

Nạn nhân ẩn danh còn lại tường trình trong đơn kiện rằng Diddy đã xâm hại cô và một người bạn, sau đó đánh đập và đe doạ cô trong nhiều ngày để bắt cô im lặng, có lúc cô bị hắn bóp cổ đến ngất xỉu.

Ngày 6/12/2023, Diddy tiếp tục bị kiện vì cưỡng hiếp một cô gái vào năm 2003, khi nạn nhân mới 17 tuổi. Nạn nhân cho biết cô đã bị chuốc rượu cùng chất kích thích đến khi mất kiểm soát, sau đó bị Diddy và hai đồng phạm hiếp dâm tập thể. Diddy vội vã lên Instagram đăng bài tuyên bố mọi cáo buộc trên đều là dối trá, có người đang cố phá hoại thanh danh và tên tuổi của mình. Hắn cũng thể hiện rõ quyết tâm “sẽ chiến đấu vì mình, vì gia đình và vì sự thật”.

Ngày 26/2/2024, Rodney “Lil Rod” Jones - một nhà sản xuất âm nhạc, kiện Diddy đã xâm hại tình dục mình, đồng thời ép buộc anh này phải quan hệ với gái mại dâm. Hành động xâm hại bao gồm động chạm, sờ soạng cơ thể và ghê tởm hơn là bắt anh này làm việc tại phòng tắm, trong khi Diddy tắm táp và đi lại xung quanh không có mảnh vải che thân! Ngày 4/3/2024, Rodney sửa đơn kiện và bổ sung thêm nhiều cáo buộc liên quan đến các hoạt động phạm pháp của Diddy. Rodney cho biết Diddy dụ dỗ rằng nếu anh quan hệ tình dục đồng giới với một nam producer khác, hắn sẽ cho hẳn một giải Grammy!

Đến lượt nạn nhân là nam giới kiện Diddy

Ngày 26/3/2024, hai biệt thự ở Los Angeles và Miami của Diddy bị khám xét cùng một lúc, có sự xuất hiện của cả trực thăng và xe bọc thép, cùng với đặc vụ của Homeland Security Investigation - đây là cơ quan của Bộ an ninh nội địa Hoa Kỳ, chuyên điều tra các vụ án xuyên biên giới liên quan đến ma tuý, buôn người và tình dục. Vụ xét nhà gây chấn động bởi quy mô và mức độ nghiêm trọng, nhiều bình luận trên MXH cho rằng kỳ này Diddy “đi hơi xa”, vụ án khiến đặc vụ liên bang phải căn thời gian khám xét cùng lúc cả 2 ngôi nhà ở 2 bờ Đông - Tây nước Mỹ thì chắc chắn không thể nhỏ.

Lực lượng được trang bị vũ trang, tiếp cận biệt thự tội ác bằng đường bộ, đường thủy và đường không

Giữa tháng 5/2024, xuất hiện video Diddy bạo hành Cassie từ năm 2016 khiến mạng xã hội sôi trào. Video ghi lại cảnh Cassie rời khỏi phòng khách sạn và đứng đợi thang máy, ngay sau đó Diddy đuổi theo sau, hắn lúc này chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm màu trắng, đẩy ngã và đạp liên tiếp vào người Cassie, trước khi nhặt đồ đạc và túm tóc lôi cô trở lại trong phòng. Ngày 19/5/2024, Diddy lên Instagram đăng video xin lỗi Cassie và nhận trách nhiệm cho hành động bạo lực của mình, tuy nhiên không nhắc tới các cáo buộc khác.

Diddy bạo hành dã man Cassie

Ngày 4/7/2024, Diddy nhận thêm đơn kiện thứ 10, nạn nhân cáo buộc hắn đã dụ dỗ cô vào hoạt động buôn bán tình dục tại các buổi “White Party” của mình từ năm 2004 đến 2009.

Ngày 16/9/2024, 6 tháng sau vụ khám xét nhà, Diddy bị bắt ở quận Manhattan (New York) với 3 tội danh:

Trục lợi dựa trên các hoạt động phi pháp. Bản cáo trạng mô tả Diddy là người đứng đầu một doanh nghiệp tội phạm đội lốt đế chế giải trí, tham gia vào các hoạt động như ma tuý, bắt cóc, tống tiền, lừa đảo, cưỡng bức lao động, đốt phá, hối lộ và cản trở thực thi công lý.

Buôn bán tình dục.

Vận chuyển liên bang cho mục đích mại dâm.

Ngoài ra, công tố viên cũng công bố các tang vật thu được trong đợt khám xét, bao gồm 1000 lọ dầu trẻ em và chất bôi trơn cùng một số lượng súng đạn. Luật sư của Diddy sau đó bào chữa rằng nhà thân chủ của mình to nên mua nhiều hàng hoá (1000 lọ dầu) là đúng.

Tuy nhiên làm một phép toán đơn giản, nếu mỗi lọ có dung tích trung bình 300ml, tương đương Diddy đang chứa trong nhà 300l dầu trẻ em. Nghiên cứu cho thấy một gia đình nếu dùng dầu trẻ em thường xuyên để dưỡng da, một năm sẽ hết khoảng 6l. Diddy sẽ tốn 50 năm để dùng hết chỗ dầu trong nhà mình, mà dầu trẻ em hạn sử dụng mỗi chai chỉ có 3 năm, nên lí do tích trữ thừa thãi như vậy là hoàn toàn vô lý! Trừ khi nhà Diddy dùng lượng lớn dầu để lau sàn hoặc sử dụng vào một mục đích trong sáng nào đó mà chúng ta có thể sẽ được nghe hắn thừa nhận vào phiên toà tiếp theo.

Cảnh tượng kinh hoàng: Có 1000 chai dầu trẻ em trong biệt thự của Diddy

Trở lại với bản cáo trạng dài 14 trang của Công tố viên liên bang, Diddy bị buộc tội tổ chức các buổi party bệnh hoạn có tên "Freak Off", bằng cách đưa nam nữ hành nghề mại dâm đến quan hệ với các đồng phạm và nạn nhân của mình. Các nạn nhân (cả nam lẫn nữ) bị bạo hành, bị lạm dụng tình dục, bị quăng quật (theo nghĩa đen) gây ra các vết thương phải mất vài ngày hoặc vài tuần mới lành lại. Diddy là đạo diễn và ghi hình lại các buổi thác loạn, đôi khi kéo dài đến vài ngày, ngập trong rượu và chất kích thích. Hầu hết các nạn nhân đều bị đánh thuốc đến mê man và sau đó được các đồng phạm của Diddy truyền nước biển để chống suy nhược và nhanh hồi phục. Tất nhiên, họ đều im lặng vì sợ hãi trước quyền lực và những lời đe doạ của hắn. Cassie cũng xác nhận đoạn video năm 2016 là khi cô đang rời khỏi một trong những buổi “Freak Off” tại khách sạn kia, Diddy ra tay đánh cô trong cơn phê ma tuý và bắt cô trở lại. Sau đó hắn đã trả cho khách sạn 50000USD để xoá dữ liệu trong camera an ninh.

Ngày 18/9/2024, thẩm phán Andrew L. Carter từ chối mức bảo lãnh khổng lồ trị giá 50 triệu USD mà phía luật sư của Diddy đưa ra, kèm theo đề nghị để Diddy được giam giữ tại nhà và gắn GPS định vị. Lí do được toà đưa ra do lo ngại cho an nguy cộng đồng nên phải giam Diddy lại, còn các Conan mạng thì suy luận đơn giản rằng với kẻ nhiều tiền và máu mặt như Diddy, chỉ cần hở ra thôi là hắn sẽ trốn mất hút.

Ngày 24/9/2024, khi đang bận nhịn ăn trong tù chờ ngày ra toà tiếp theo (Diddy không dám ăn vì sợ bị người khác đầu độc), hắn tiếp tục bị kiện bởi Thalia Graves, cô tố cáo Diddy cùng vệ sĩ đã cưỡng hiếp mình tại studio của Bad Boy Records vào mùa hè năm 2001, hắn cũng ghi hình vụ việc và mang đi khoe với các đồng bọn của mình. Đây là lá đơn thứ 11 nhằm vào Diddy và có lẽ sẽ không phải là lá đơn cuối cùng, khi ngày càng nhiều các nạn nhân lên tiếng, bóc trần quá trình phạm tội suốt 3 thập kỷ của “ông trùm nhạc rap” tai tiếng này.

Người vui nhất khi Diddy ngồi tù có lẽ là rapper 50 Cent, sau hai thập kỷ miệt mài cà khịa Diddy không biết mệt mỏi. 50 Cent và ông bạn thân Eminem là hai trong số những người giữ vững lập trường anti Diddy trong suốt vài thập niên qua, sẵn sàng diss (công kích) Diddy liên tục từ trong âm nhạc cho đến réo tên mỉa mai hắn trên status. 50 Cent mới đây hồ hởi thông báo trên Instagram rằng mình vừa ký hợp đồng với Netflix để sản xuất một bộ phim tài liệu vạch trần sự thật về Diddy. Còn về phần Diddy, không biết khi ngồi tù và xem bộ phim bóc mẽ cuộc đời mình, hắn sẽ có cảm giác thế nào?

50 Cent hả hê sau 2 thập kỷ không ngừng diss Diddy



Từ tháng 3/2024, sau khi tin khám xét nhà Diddy nổ ra, nhiều đoạn clip đáng ngờ về Diddy được đào lại trên mạng xã hội, trong đó nổi bật nhất là các video liên quan đến Justin Bieber. Đầu tiên là video nổi tiếng “48 giờ với Diddy”, dễ thấy Justin (khi đó 15 tuổi) rất háo hức và hồn nhiên vì được hang-out với ông trùm của làng ra, cậu chủ động trò chuyện và tương tác một cách vui vẻ. Nhưng sang video thứ hai sau đó khoảng hơn 1 năm, khi Diddy đến studio gặp Justin, phản ứng của Justin ngập ngừng và có vẻ sợ sệt hơn rất nhiều, liên tục ấp úng trả lời khi bị Diddy hỏi lí do vì sao cậu lại tỏ ra xa cách với hắn. Cho đến một video gần đây nhất, khi cả ôm nhau chào tạm biệt, có thể thấy Diddy liên tục sờ nắn người Justin trong khi anh cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu hay nhìn vào mắt đối phương. Nhiều bình luận cho rằng Diddy đang kiểm tra xem Justin có đeo máy nghe lén hoặc cũng có thể đây là một hành động thao túng tâm lý của hắn, nhưng phần lớn đều bày tỏ sự lo lắng vì “ngôn ngữ cơ thể của cậu ta giống với một người bị lạm dụng”.

Diddy bị nghi lạm dụng Justin Bieber từ khi còn nhỏ

Dường như việc làm người khác khó chịu và ngại ngùng là một tài năng đặc biệt của Diddy. Trong một tập của chương trình Drink Champs năm 2018 với sự tham gia của hai rapper Fabolous và Jadakiss, Diddy bất ngờ xuất hiện và hát Happy Birthday vì hôm đó là sinh nhật Fabolous. Đây có vẻ là hoạt động yêu thích của Diddy: hát mừng sinh nhật các bạn nam khác, netizen cũng nhanh chóng đào lại được video Diddy làm điều tương tự với French Montana, trong lúc Montana đang cởi trần.

Trở lại với video Drink Champs, Diddy sau đó liên tục “pressing” Fabolous bằng những câu hỏi như “Nhớ tôi không?”, rồi bày tỏ mong muốn được “party” với anh. Khi Fabolous trả lời “Chúng ta đã party với nhau rồi mà”, Diddy nhấn mạnh lại rằng: “Không, ý tôi là thực sự party cơ”. Party thực sự mà Diddy nói đến có lẽ là những “Bữa tiệc trắng” thác loạn kéo dài đến sáng, với những ông bạn cơ bắp mà theo lời Khloe Kardashian thì “quá nửa số người tham gia đều bán khoả thân phần dưới”. Fabolous và Jadakiss khi đó liên tục nhấp rượu hoặc cúi mặt ăn bánh vì không biết phải nói gì, bầu không khí trở nên quái dị còn Diddy vẫn thoải mái trò chuyện, thoải mái đến mức có đoạn hắn gọi Nore (host của chương trình) là Daddy - một từ nếu không xuất hiện trong bối cảnh gia đình, thì người ta sẽ chỉ nói với nhau khi làm chuyện “phòng the”. Đây cũng không phải lần duy nhất người ta nghe thấy Diddy gọi một người đồng giới như vậy. Có lẽ với Diddy, việc gạ gẫm và xưng hô như vậy với hắn đã trở thành bình thường, bởi hắn đã làm việc này tận 30 năm rồi.

Đây chỉ một vài trong rất nhiều những khoảnh khắc đáng sợ về Diddy đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Khi gõ từ khoá “Diddy sus moments” (viết tắt của suspicious - đáng ngờ) lên thanh tìm kiếm của Youtube, chúng ta sẽ có hàng tá video tổng hợp những lời kể của những người xung quanh về lối sống truỵ lạc của Diddy, cũng như những đoạn clip ăn chơi trác táng thể hiện con người thực sự của hắn từ thập niên 90 kéo dài đến hiện tại. Khi Diddy bị bắt, người ta chợt nhận ra sự tương đồng đến kì lạ giữa hắn và R.Kelly - một ca sĩ nổi tiếng khác, hiện đang ngồi tù 30 năm vì những tội danh liên quan đến tình dục khá giống với Diddy. Cả hai đều có máu mặt trong làng nhạc, đều phạm pháp đến vài thập niên mới bị phát hiện, cùng sử dụng quyền lực và danh tiếng của mình sai khiến người khác trở thành đồng phạm với mình. Khi Kelly bị bắt năm 2022, nhiều người đã đặt câu hỏi một kẻ thân thiết với hắn như Diddy chắc chắn không vô can và giờ họ đã có câu trả lời. Diddy đang chờ ngày ra toà, điều công chúng mong muốn nhất lúc này có lẽ là hai câu hỏi: Hắn còn đang giấu diếm những tội ác nào và đâu sẽ là bản án xứng đáng cho kẻ bệnh hoạn này?