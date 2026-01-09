Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Canada trong 11 tháng đầu năm 2025 đạt gần 38 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024. Năm 2025, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang thị trường này không đi theo đường tăng trưởng đều, mà thể hiện rõ nhịp tăng–giảm đan xen theo từng tháng.

Trong số các nhóm mặt hàng cá ngừ xuất khẩu, thịt/loin cá ngừ đông lạnh và cá ngừ đóng hộp là hai nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Canada, với tỷ trọng lần lượt là 70% và 26%. Xuất ljaair hai nhóm mặt hàng này trong 11 tháng đầu năm 2025 đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ, đều tăng 15%.

Tuy nhiên, tăng trưởng lũy kế chưa phản ánh hết "nhịp thị trường". Nếu xem xét số liệu thị trường qua từng tháng, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Canada năm 2025 ổn định, với các pha bật tăng rồi giảm nhanh, sau đó giảm trong những tháng cuối năm.

Tại thị trường Canada, Thái Lan, Italy và Việt Nam lần lượt là 3 nguồn cung cá ngừ lớn nhất cho thị trường này. Nhập khẩu cá ngừ của Canada đang có xu hướng ngày càng tăng trong những năm qua. Do đó, cơ hội xuất khẩu sang Canada đang rộng mở, nhưng "sân chơi" này đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh trực diện với nhiều nguồn cung lớn.

Thị trường các sản phẩm cá ngừ bền vững tại Canada không còn là "thị trường ngách". Báo cáo của Hội đồng Quản lý Biển (MSC) cho biết 99,5% khối lượng cá ngừ có nhãn MSC tại Canada được bán dưới dạng đóng hộp, và trong giai đoạn 2023/24, các doanh nghiệp thủy sản Canada đã bán gần 94 triệu lon cá ngừ có chứng nhận/nhãn MSC. Báo cáo này cũng ghi nhận thị trường Canada có 81 sản phẩm cá ngừ đóng hộp mang nhãn MSC trên các hệ thống bán lẻ lớn và dự kiến có thêm các sản phẩm mới trong năm 2025, cho thấy "chuẩn bền vững" đang đi vào danh mục hàng hóa đại trà, không còn là một phân khúc hẹp.

Về quy mô nhập khẩu theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), Canada nhập khẩu cá ngừ từ hơn 43 quốc gia, trị giá khoảng 214 triệu USD—một nền tảng đủ lớn để cạnh tranh nhà cung cấp diễn ra gay gắt và người mua có nhiều lựa chọn thay thế. Trong bối cảnh đó, việc xuất khẩu của Việt Nam sang Canada năm 2025 tăng 15% nhưng vẫn "gập ghềnh" theo tháng có thể được hiểu như một đặc tính của thị trường: nhà nhập khẩu/nhãn hàng tối ưu tồn kho theo mùa, phân bổ đơn hàng theo đợt, và nhạy với chênh lệch giá–chất lượng giữa các nguồn cung.

Bước sang năm 2026, triển vọng tại Canada sẽ phụ thuộc vào việc doanh nghiệp Việt Nam có "bắt nhịp" được hai yêu cầu song hành hay không: tính ổn định của chuỗi cung ứng và tiêu chuẩn thị trường (đặc biệt là bền vững/ghi nhãn/tuân thủ). Ở Canada, tuân thủ không chỉ là câu chuyện kiểm tra tại cửa khẩu, mà còn là điều kiện để vào kênh phân phối. Cơ quan kiểm định Canada (CFIA) có hướng dẫn riêng về yêu cầu ghi nhãn đối với cá và sản phẩm cá, áp dụng cho cả hàng nhập khẩu.