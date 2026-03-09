Một ông bố kiểm tra laptop của con và phát hiện những trang web khiến ông lo lắng

Một buổi tối, khi con đã đi ngủ, một người bố mở laptop của con để kiểm tra lại bài thuyết trình ngày mai. Nhưng chỉ vài phút sau, ông chững lại khi nhìn thấy lịch sử trình duyệt: hàng loạt trang web nói về “kiếm tiền nhanh”, “làm giàu từ con số 0”, “đầu tư chỉ cần vài trăm nghìn”... Không có nội dung phản cảm hay nguy hiểm rõ ràng, nhưng những lời quảng cáo dày đặc về lợi nhuận dễ dàng khiến người lớn không khỏi lo lắng.

Tình huống này không còn hiếm gặp trong nhiều gia đình có con đang ở độ tuổi trung học. Internet mở ra một thế giới thông tin khổng lồ, nhưng cũng đồng thời kéo theo vô số nội dung khó kiểm soát, đặc biệt là những lời mời gọi hấp dẫn về việc kiếm tiền nhanh chóng.

Ảnh minh họa

Vì sao học sinh dễ bị thu hút bởi nội dung “kiếm tiền nhanh”?

Một trong những lý do quan trọng là tâm lý tò mò và mong muốn độc lập tài chính sớm của nhiều học sinh. Trong bối cảnh mạng xã hội thường xuyên xuất hiện các câu chuyện “thành công từ rất trẻ”, nhiều bạn dễ hình dung rằng việc kiếm tiền online là con đường nhanh chóng và dễ tiếp cận.

Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm, học sinh có thể bắt gặp hàng loạt video, bài viết hướng dẫn “bán hàng online không cần vốn”, “đầu tư tiền ảo”, “kiếm tiền từ tiếp thị liên kết”, hay những khóa học quảng cáo giúp “tăng thu nhập mỗi ngày”. Phần lớn các nội dung này được trình bày bằng ngôn ngữ đơn giản, minh họa bằng hình ảnh thu nhập hấp dẫn, khiến người xem cảm giác rằng cơ hội đang ở ngay trước mắt.

Ở lứa tuổi học sinh, khả năng phân biệt giữa thông tin đáng tin cậy và quảng cáo phóng đại vẫn còn hạn chế. Nhiều bạn chưa có trải nghiệm thực tế về tài chính, đầu tư hay kinh doanh, nên rất dễ tin vào những lời hứa hẹn về lợi nhuận nhanh chóng.

Bên cạnh đó, áp lực từ môi trường xung quanh cũng đóng vai trò nhất định. Khi mạng xã hội tràn ngập những câu chuyện về người trẻ mua xe, mua nhà hay “tự do tài chính”, một số học sinh bắt đầu cảm thấy mình đang tụt lại phía sau. Việc tìm hiểu các mô hình kiếm tiền trên mạng, vì thế, trở thành một cách để các em tìm kiếm cơ hội hoặc đơn giản là thỏa mãn sự tò mò.

Internet: Cơ hội lớn nhưng cũng nhiều thách thức

Không thể phủ nhận rằng Internet đã mở ra rất nhiều cơ hội học tập và phát triển cho học sinh. Từ việc tiếp cận kiến thức, học ngoại ngữ, tham gia các khóa học trực tuyến cho đến tìm hiểu về nghề nghiệp tương lai, mạng Internet đã trở thành một công cụ quan trọng trong quá trình trưởng thành của thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, cùng với nguồn thông tin hữu ích là một “ma trận” nội dung khó kiểm chứng. Các thuật toán gợi ý của nền tảng trực tuyến thường ưu tiên những nội dung gây chú ý mạnh, chẳng hạn như những câu chuyện làm giàu nhanh, đầu tư siêu lợi nhuận hay các phương pháp “thay đổi cuộc đời trong vài tháng”.

Ảnh minh họa

Với người lớn đã có kinh nghiệm, những thông tin này có thể được nhìn nhận một cách thận trọng. Nhưng với học sinh, đặc biệt là các em đang trong giai đoạn định hình giá trị và ước mơ, những nội dung này đôi khi tạo ra kỳ vọng không thực tế về tiền bạc và thành công.

Một số chuyên gia giáo dục cho rằng việc tiếp xúc sớm với khái niệm kiếm tiền không phải là điều xấu. Ngược lại, hiểu biết về tài chính cá nhân có thể giúp học sinh có ý thức hơn trong việc quản lý tiền bạc và định hướng nghề nghiệp. Vấn đề nằm ở chỗ nhiều nội dung trên mạng thường chỉ nhấn mạnh vào kết quả, mà ít đề cập đến quá trình, rủi ro và những kiến thức nền tảng cần thiết.

Nếu không được định hướng, học sinh có thể hình thành suy nghĩ rằng thành công đến từ “cơ hội nhanh” thay vì từ việc học tập, tích lũy kỹ năng và trải nghiệm thực tế.

Khi cha mẹ phát hiện: Đối thoại quan trọng hơn kiểm soát

Trở lại với câu chuyện của người bố trong buổi tối kiểm tra laptop của con, phản ứng đầu tiên của nhiều phụ huynh có thể là lo lắng hoặc thậm chí muốn lập tức cấm con truy cập những trang web đó. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý cho rằng cách tiếp cận hiệu quả hơn thường là bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện cởi mở.

Thay vì hỏi theo hướng trách móc, cha mẹ có thể bắt đầu bằng những câu hỏi đơn giản như: con tìm thấy những nội dung đó ở đâu, điều gì khiến con thấy hứng thú, hoặc con nghĩ gì về việc kiếm tiền trên mạng. Những câu hỏi như vậy giúp phụ huynh hiểu được động cơ thật sự của con, đồng thời tạo cảm giác rằng cha mẹ đang lắng nghe chứ không chỉ kiểm soát.

Trong nhiều trường hợp, học sinh chỉ đơn giản là tò mò hoặc muốn tìm hiểu thêm về các cơ hội kiếm tiền trong tương lai. Khi đó, cha mẹ có thể tận dụng cơ hội để giải thích về cách vận hành của kinh doanh, đầu tư, cũng như những rủi ro thường gặp trên Internet.

Quan trọng hơn, phụ huynh có thể giúp con hiểu rằng Internet là một công cụ mạnh mẽ, nhưng việc sử dụng nó hiệu quả đòi hỏi khả năng chọn lọc thông tin. Những câu chuyện thành công trên mạng thường chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn, phía sau đó là quá trình học hỏi, thử nghiệm và cả thất bại.

Ảnh minh họa

Một số gia đình lựa chọn cách cùng con tìm hiểu về các khái niệm tài chính cơ bản như tiết kiệm, chi tiêu, hoặc cách nhận biết những lời mời gọi đầu tư thiếu minh bạch. Khi cha mẹ tham gia vào quá trình này, Internet không còn là một không gian bí mật của trẻ, mà trở thành nơi để cả gia đình cùng học hỏi.

Học cách trưởng thành trong thế giới số

Thế hệ học sinh ngày nay lớn lên trong môi trường Internet gần như từ khi còn nhỏ. Điều này khiến việc kiểm soát hoàn toàn những gì các em nhìn thấy là điều gần như không thể. Tuy nhiên, điều mà gia đình và nhà trường có thể làm là giúp các em xây dựng khả năng tự đánh giá và lựa chọn thông tin.

Những cuộc trò chuyện đơn giản về cách Internet hoạt động, cách quảng cáo thu hút người xem, hay cách nhận biết thông tin thiếu chính xác có thể trở thành kỹ năng quan trọng trong thời đại số.

Với nhiều phụ huynh, khoảnh khắc phát hiện lịch sử tìm kiếm đáng lo trên laptop của con có thể khiến họ giật mình. Nhưng trong không ít trường hợp, đó cũng là cơ hội để mở ra một cuộc đối thoại cần thiết về tiền bạc, kỳ vọng và cách trưởng thành trong thế giới mạng.

Internet sẽ tiếp tục là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của học sinh. Điều quan trọng không chỉ là những gì các em nhìn thấy trên màn hình, mà còn là cách các em hiểu và sử dụng những thông tin đó trong hành trình lớn lên của mình.