Nữ diễn viên Trung Quốc Liễu Nham được biết đến với vẻ đẹp gợi cảm, phong cách quyến rũ và cũng gây tranh cãi trong giới giải trí Hoa ngữ. Năm ngoái, cô tham gia chương trình truyền hình thực tế "Đạp gió 2024" (Trung Quốc), và cuối cùng đã giành được vị trí thứ 9, thành công thành lập một nhóm, nhờ đó sự nổi tiếng của cô cũng đã tăng vọt.

Tuy nhiên, trong khi Liễu Nham tận tụy với sự nghiệp, sức khỏe của cô bất ngờ gặp vấn đề. Sau khi tham gia "Đạp gió 2024", cô viết trên trang cá nhân Weibo rằng cô đã phẫu thuật u xơ tử cung vào tháng 1/2024, nhưng nó đã tái phát vào tháng 4.

Bài đăng khiến nhiều người hâm mộ lo lắng, họ hỏi: "Chị ơi, chuyện gì đã xảy ra với chị vậy? Chị vẫn khăng khăng biểu diễn tất cả các tiết mục sau phẫu thuật! Em khóc rồi". Liễm Nham lập tức trả lời: "Chị đã phẫu thuật u xơ tử cung, nhưng không ngờ rằng lần kiểm tra tiếp theo vào tháng 4 lại phát hiện nó đã phát triển lên 2,5cm. Mọi người nên chăm sóc sức khỏe của mình nhé".

Sau khi tin tức lan truyền, nó đã từng trở thành chủ đề tìm kiếm hot trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo. Liễu Nham sau đó đã xuất hiện tại một sự kiện và giải thích về tình trạng sức khỏe của mình, để mọi người không quá lo lắng: "Mặc dù khối u tái phát, nhưng hiện tại vẫn trong tầm kiểm soát và không có gì nghiêm trọng, vì vậy tôi vẫn có thể tiếp tục làm công việc mà mình yêu thích, cảm ơn sự quan tâm của mọi người". Đồng thời, cô cũng nhắc nhở phụ nữ nên đi khám sức khỏe sau 25 tuổi.

Liễu Nham nhiều lần bị giới truyền thông chụp ảnh là cực kỳ gầy và mắt lồi. Trong một số bức ảnh chụp công việc, trang phục của cô khá trung tính, che khuất hoàn toàn vóc dáng, khiến mọi người tự hỏi liệu cô có thay đổi trang phục gợi cảm trước đây vì giảm cân quá mức hay không.

Thực tế, u xơ tử cung là một căn bệnh phụ khoa khá phổ biến, không chỉ Liễu Nham mà nhiều nữ nghệ sĩ khác cũng từng mắc phải. Tôn Tuệ Tuyết, người sinh con trai đầu lòng Riley vào năm 2017, từng chia sẻ rằng cô phát hiện mình bị u xơ tử cung trước khi kết hôn. Khi đó, bác sĩ thậm chí còn nói rằng cô “không thể có con”. Tuy nhiên, sau khi điều trị, cô đã mang thai thành công.

Ngoài ra, Selina (Nhậm Gia Huyên), thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc) S.H.E, cũng từng tiết lộ rằng trong quá trình khám thai, cô phát hiện có 4 khối u xơ tử cung trong cơ thể, trong đó có một khối lớn khoảng 4cm. May mắn thay, vị trí các khối u không ảnh hưởng đến thai nhi nên cuối cùng cô vẫn sinh hạ cậu con trai một cách thuận lợi.

Dấu hiệu nhận biết sớm u xơ tử cung

U xơ tử cung là khối u lành tính phát triển trong hoặc quanh tử cung, rất phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Tuy lành tính nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, u xơ tử cung có thể gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe sinh sản. Dưới đây là những dấu hiệu sớm giúp nhận biết u xơ tử cung:

- Kinh nguyệt bất thường: Rong kinh, hành kinh kéo dài trên 7 ngày; Máu kinh ra nhiều hơn bình thường, phải thay băng vệ sinh liên tục, thậm chí ban đêm cũng bị tràn băng. Kinh nguyệt có thể ra nhiều cục máu đông.

- Đau vùng bụng dưới hoặc vùng chậu: Cảm giác nặng bụng, đầy tức vùng hạ vị, nhất là khi đứng lâu hoặc gần kỳ kinh; Đôi khi có thể đau âm ỉ hoặc đau quặn từng cơn, nhất là khi u phát triển to.

- Tiểu tiện bất thường: Tiểu nhiều lần trong ngày do khối u chèn ép bàng quang; Có thể cảm thấy tiểu không hết hoặc khó tiểu.

- Táo bón kéo dài: U xơ chèn ép trực tràng gây ra tình trạng khó đi tiêu, táo bón mạn tính.

- Đau khi quan hệ: Một số phụ nữ có thể cảm thấy đau hoặc khó chịu khi quan hệ, nhất là khi u ở vị trí gần cổ tử cung.

- Bụng to bất thường: Một số trường hợp, bụng to lên như có thai dù không tăng cân toàn thân, đây là do khối u phát triển lớn.

- Khó mang thai hoặc vô sinh: U xơ tử cung có thể cản trở sự làm tổ của phôi thai hoặc gây sảy thai, vô sinh nếu không được điều trị đúng cách.

U xơ tử cung có thể không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Do đó, phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng/lần để phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Nếu bạn thấy mình có từ 2–3 dấu hiệu kể trên, hãy chủ động đến bệnh viện kiểm tra sớm để đảm bảo sức khỏe sinh sản.

Nguồn và ảnh: SkyPost