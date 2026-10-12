Công ty TNHH Fukang Technology, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Foxconn tại Việt Nam, vừa ghi nhận đợt tăng vốn điều lệ quy mô lớn. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 25/9/2026, vốn điều lệ của Fukang tăng từ 8.346 tỷ đồng lên gần 17.465 tỷ đồng, tương đương 710,4 triệu USD. Phần vốn bổ sung đạt hơn 9.118 tỷ đồng, đưa quy mô vốn của doanh nghiệp lên gấp đôi.

Đằng sau đợt tăng vốn là một nhà sản xuất điện tử có doanh thu lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Theo báo cáo thường niên của Foxconn, năm 2025, Fukang ghi nhận doanh thu thuần 8,6 tỷ USD (khoảng 224.200) tỷ đồng, tăng 153% so với mức 88.495 tỷ đồng năm trước.

Trước đó, doanh thu Fukang mới đạt 2.072 tỷ đồng vào năm 2022 và 8.188 tỷ đồng năm 2023. Như vậy, chỉ sau ba năm, quy mô doanh thu đã tăng hơn 108 lần.

Tổng tài sản của Fukang cũng tăng nhanh, đạt khoảng 90.493 tỷ đồng vào cuối năm 2025, trong đó nợ phải trả khoảng 80.432 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu hơn 10.060 tỷ đồng.

Về nguồn vốn đầu tư, ngày 18/8/2026, Hon Hai Precision Industry, tên pháp lý của Foxconn, công bố giao dịch tăng vốn tại Fukang thông qua Foxconn Singapore Pte. Ltd. Theo đó, công ty mẹ thực hiện khoản đầu tư bổ sung 358,4 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 10/2025 đến tháng 8/2026, nâng tổng giá trị đầu tư lũy kế lên 710,4 triệu USD. Foxconn Singapore tiếp tục nắm giữ 100% vốn Fukang.

Fukang được thành lập tháng 1/2021, đặt trụ sở tại Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Ninh, trước đây thuộc tỉnh Bắc Giang. Nhà máy được triển khai để sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện tử, trong đó có máy tính bảng iPad và máy tính xách tay MacBook.

Bên cạnh quy mô tài chính, Fukang còn có nhu cầu nhân lực lớn. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, doanh nghiệp có 22.590 cán bộ, công nhân viên trong năm 2026.

Theo bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng năm 2026 do tỉnh Bắc Ninh công bố, Fukang đăng ký nhu cầu tuyển tới 60.000 lao động trong cả năm. Riêng quý II, chỉ tiêu tuyển dụng đạt 23.550 người, quý III là 16.890 người và quý IV là 13.110 người. Đây là tổng nhu cầu tuyển dụng theo các giai đoạn, bao gồm cả tuyển bổ sung và thay thế nhân sự.

Các vị trí chủ yếu là công nhân sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử, yêu cầu từ 18 tuổi trở lên và không đòi hỏi trình độ chuyên môn. Mức lương khởi điểm được đăng ký là 5,5 triệu đồng/tháng.

Ngoài công nhân sản xuất, Fukang còn có nhu cầu tuyển dụng nhân viên như kiểm soát chất lượng (QC), với mức lương được giới thiệu từ 16–18 triệu đồng/tháng. Một số vị trí không yêu cầu kinh nghiệm nhưng cần có khả năng giao tiếp tiếng Trung.

Foxconn là tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời là một trong những đối tác gia công thiết bị điện tử lớn nhất của Apple. Tại Việt Nam, tập đoàn đã xây dựng mạng lưới nhà máy tại nhiều địa phương phía Bắc, trong đó có Bắc Ninh và Quảng Ninh.