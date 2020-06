Một người tử vong sau va chạm với xuồng tuần tra của Cảnh sát trên biển ở TP Hạ Long

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh sáng nay 9-6 cho biết theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và tiến hành điều tra vụ việc va chạm giao thông thủy tại khu vực Bến Đoan, phường Hòn Gai, TP Hạ Long, khiến 1 người thiệt mạng. Nạn nhân là ông Bùi Văn C. (SN 1964; trú tại số nhà 482, Tổ 35, Khu 4, phường Cao Thắng, TP Hạ Long.

Theo thông tin ban đầu, chiều 8-6, Tổ công tác Cảnh sát Đường thủy thuộc Đội Cảnh sát giao thông trật tự (Công an TP Hạ Long) gồm 3 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuần tra dọc tuyến biển ven bờ từ cầu Bãi Cháy (phường Hồng Gai) đến cảng Nam Cầu Trắng (phường Hồng Hà). Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi xuồng đến vùng nước trước khu vực cảng công vụ Bến Đoan thuộc phường Hồng Gai thì nghe thấy tiếng va chạm và phát hiện có người cởi trần nổi phần lưng phía sau xuồng.

Tổ công tác đã dừng xuồng, cứu hộ, sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh nhưng người này đã tử vong. Người tử vong được xác định là ông Bùi Văn C. (SN 1964; trú tại số nhà 482, Tổ 35, Khu 4, phường Cao Thắng, TP Hạ Long).

Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật.

Được biết, khu vực ven Bến Đoan cũng như dọc tuyến bao biển đường Trần Quốc Nghiễn của TP Hạ Long có một số bãi tắm tự phát. Vào các buổi chiều, người dân Hạ Long thường đến đây tắm bất chấp việc tại khu vực này đã có những biển báo nguy hiểm.