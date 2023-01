Một nghề cứ đến ngày lễ tết lại rộ lên tấp nập: Chỉ cần bỏ ra 2 tiếng đã có thể bỏ túi tiền triệu, không cần vốn lẫn bằng cấp vẫn có thể ứng tuyển

Tết đến mang theo áp lực “mang người yêu về ra mắt"

Dịch vụ thuê người yêu trực tuyến theo giờ đang dần trở nên phổ biến với những người trẻ tuổi ở Trung Quốc. Người ta có thể thuê bạn trai hoặc bạn gái trong một giờ, nhiều giờ, thậm chí cả tháng.



Chỉ cần trả ít nhất 20 nhân dân tệ (3 USD), một người có thể thuê bạn trực tuyến trong nửa giờ thông qua một cửa hàng trên Taobao, nền tảng thương mại điện tử của Alibaba.

Các nhân viên tư vấn cho biết có ít nhất 5 kiểu "bạn trai" hoặc "bạn gái" khách hàng có thể lựa chọn. Giá thuê còn phụ thuộc vào kinh nghiệm, trong đó "tay mơ" có giá 20 nhân dân tệ/giờ còn khách phải trả 160 nhân dân tệ/giờ nếu muốn "người chuyên nghiệp".

Phần lớn mục đích của những người đi thuê là để về ra mắt gia đình, trấn an họ hàng rằng họ có người yêu. Với người Trung Quốc, hôn nhân là tất cả. Chính vì vậy, nhiều người trẻ mỗi khi về quê nhà ăn Tết hay nghỉ lễ, họ lại bị cả bố mẹ, gia đình và họ hàng nhắc nhở rằng phải lập gia đình và sinh con để gìn giữ huyết thống.

Chính vì thế, dịch vụ cho thuê người yêu "giả" này như là chiếc phao cứu sinh giúp họ đối phó với người thân. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là phương án "chữa cháy" tạm thời.

Mỗi dịp về quê người trẻ lại mang theo áp lực chuyện kết hôn. Ảnh: iStock

…"Thuê bạn trai" để du lịch trọn vẹn

Dịch vụ "Oh my Oppa" ra đời khoảng năm 2018, do một công ty Hàn Quốc quản lý đã gây bão mạng vì mục tiêu mà nó hướng đến. "Oh my Oppa" chuyên cho khách du lịch "thuê" các anh chàng Hàn Quốc. Ai trong số họ cũng điển trai, gu thời trang lịch lãm, trình độ tiếng Anh lưu loát và dĩ nhiên là biết hết các "bài" lãng mạn để khiến đối phương bất ngờ trong các cuộc đi chơi.

Những anh chàng đẹp trai làm "oppa" bị chi phối bởi một thiết bị quản lý, để công ty biết họ đã đi đâu, làm gì, dẫn khách hàng đến những địa điểm nào trải nghiệm văn hóa Hàn. Dĩ nhiên, lịch trình của các "oppa" và người thuê họ cũng đã được thảo luận trước khi họ gặp nhau và lên đường.

Tuy nhiên, đây không phải là một dịch vụ cho thuê bạn trai. Mỗi cô gái sẽ phải trả khoảng 40.000 Won (khoảng hơn 850.000 VNĐ)/2 giờ đi chơi cùng các "oppa".

Các chàng trai sẽ gặp khách vào 2 giờ chiều, có màn chào hỏi làm quen với nhau. Sau đó, "oppa" sẽ cùng khách hàng dạo qua các khu mua sắm, cùng mặc đồ Hanbok để chụp ảnh, cùng đi bảo tàng, thưởng trà với nhau... Trang web của công ty quản lý sẽ liệt kê thời gian lưu trú cho mỗi điểm dừng để mọi người có thể chủ động lên lịch trình của mình. Đến 5h chiều, các "oppa" sẽ "trả khách".

Tìm người yêu parttime giúp giải tỏa áp lực

Nhật Bản được biết đến là một quốc gia có môi trường làm việc khắc nghiệt và nhiều áp lực bậc nhất thế giới. Trong môi trường ấy, nhiều người lao động đã bị cuốn vào vòng xoáy công việc, chẳng còn thời gian để giao thiệp bên ngoài, gần gũi bên gia đình hay… có người yêu.

Để đáp ứng nhu cầu của những con người cô đơn đó, dịch vụ "thuê người yêu" đã rộ lên và càng ngày càng phổ biến trong xã hội Nhật Bản.

Một Youtuber tên Max của kênh Asian Boss đã tự trải nghiệm thuê một cô bạn gái người Nhật, cô tên là Shihomi và giới thiệu dịch vụ kỳ lạ này đến công chúng.

Trong video bên dưới, Max và cô "bạn gái" Shihomi hẹn nhau trên một con đường ở Tokyo, trước khi cùng thưởng thức bữa trưa ở một nhà hàng cá lóc. Tại đây, Shihomi đã tiết lộ phí thuê vào khoảng 6000 yên (tương đương khoảng 1.200.000 VNĐ) cho tối thiểu 2 tiếng hẹn hò.

Cuộc hẹn hò này của Max và Shihomi có giá là 12.000 yên (tương đương 2.400.000 VNĐ). Con số "không tưởng" cho một cuộc hẹn hò chỉ diễn ra trong vòng vài giờ đồng hồ.

Tuy nhiên, khi sử dụng dịch vụ phải tuân thủ một số quy định như không được tự ý có các cử chỉ thân mật với bạn trai, không được phép quay phim, chụp ảnh, tiết lộ danh tính,...

Hình minh họa. Ảnh: CNN

Có cung thì mới có cầu

Ở Việt Nam từ những năm 2017, nhiều nơi đã cung cấp dịch vụ "cho thuê" người yêu đi chơi vào các ngày lễ như Valentine, Trung thu. Chỉ cần tìm kiếm trên mạng một vòng, mọi người đã có thể tìm thấy nhiều địa chỉ cũng như các mức giá khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân.

Một lý do khác, giải thích cho sự nở rộ của dịch vụ cho thuê người yêu là nhịp sống ngày càng hối hả, áp lực công việc cao, khiến người ta không còn thời gian cho những cuộc hẹn hò, làm quen, gặp gỡ hay tìm hiểu nhau. Chính vì vậy, cuối tuần và đặc biệt là trong các dịp nghỉ lễ Tết, đây sẽ là một dịch vụ đáp ứng về mặt tinh thần cho khá nhiều người dân, thuộc nhiều tầng lớp.

Thêm vào đó, nhiều người trẻ có xu hướng sống độc thân, không yêu đương, không kết hôn. Nhiều người cảm thấy hài lòng với cuộc sống độc thân và xem đó như một sự lựa chọn đầy thoải mái. Vốn dĩ họ không thích sự ràng buộc, họ thích cuộc sống tự do, tự tại.

Ở nhiều quốc gia châu Á, sớm thành gia lập thất được coi là một phần quan trọng trong việc hoàn thành nghĩa vụ của con cái với cha mẹ. Kết quả là áp lực kết hôn của con cái thường là nguyên nhân chính gây ra những cuộc cãi vã trong gia đình.

Nhiều người trẻ tuổi bày tỏ sự bất bình trước lời "nhắc nhở" mà vốn dĩ họ đã nghe quá nhiều từ gia đình và bạn bè. Một người đặt câu hỏi: "Ai dám kết hôn khi còn bận kiếm tiền sống qua ngày cơ chứ". Một người khác tha thiết: "Xin đừng tạo thêm áp lực cho tôi".

"Việc bố mẹ thúc giục kết hôn thực sự rất đáng sợ. Tôi vừa trải qua điều đó sáng nay, nó quá ngột ngạt. Tất cả đều chỉ trích bạn. Tôi đã nói rằng tôi không muốn kết hôn. Mọi người muốn bạn kết hôn nhưng không để ý đến việc bạn hạnh phúc hay không", một cư dân mạng chia sẻ.