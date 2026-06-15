Một ngày trong cuộc sống của người đàn ông 36 tuổi có tỷ lệ tiết kiệm hơn 80%: Không mua sắm tùy hứng, tự mang cơm đi làm và trồng rau để ăn

Nhiều người cho rằng muốn tiết kiệm được nhiều tiền thì phải sống kham khổ, cắt giảm mọi niềm vui trong cuộc sống. Thế nhưng với anh Lâm (36 tuổi, ở Liêu Ninh,Trung Quốc), điều đó không hoàn toàn đúng. Trong nhiều năm qua, anh duy trì thói quen chi tiêu tối giản, hạn chế những khoản không cần thiết và cố gắng tối ưu từng đồng tiền mình kiếm được. Kết quả là tỷ lệ tiết kiệm hàng tháng của anh luôn ở mức trên 80% – con số mà nhiều người mơ ước.

Dưới đây là một ngày rất bình thường trong cuộc sống của anh.

Buổi sáng: Bữa ăn đơn giản nhưng đủ no

Cuối tháng, khi tổng kết lại các khoản thu chi, anh Lâm nhận thấy tỷ lệ tiết kiệm của mình đạt gần 83%. Dù thấp hơn một chút so với tháng trước nhưng vẫn là mức rất cao.

"Trước đây tôi chỉ dám nghĩ đến việc tiết kiệm được khoảng một nửa thu nhập. Không ngờ có thời điểm mình có thể đều đặn giữ lại hơn 80% mỗi tháng", anh chia sẻ.

6 giờ sáng, chuông báo thức vang lên. Sau vài phút chuẩn bị, anh rời nhà để đến công ty.

Bữa sáng của anh không phải cà phê mang đi hay bánh ngọt đắt tiền. Công ty nơi anh làm việc có chương trình hỗ trợ bữa sáng với chi phí rất thấp. Thực đơn hôm đó gồm trứng luộc, bánh bao, một ít rau củ muối, món ăn kèm và một bát cháo nóng.

Với anh, điều quan trọng nhất không phải món ăn sang trọng mà là đủ dinh dưỡng và đủ no để bắt đầu ngày mới.

"Tôi không có nhu cầu ăn sáng ở những quán nổi tiếng hay đặt đồ giao tận nơi. Miễn là ăn ngon miệng và không lãng phí là được", anh nói.

Buổi trưa: Mang cơm từ nhà để tiết kiệm và chủ động hơn

Nhiều đồng nghiệp chọn ăn tại căng tin công ty hoặc đặt đồ ăn bên ngoài. Riêng anh Lâm vẫn giữ thói quen chuẩn bị cơm từ tối hôm trước.

Chiếc hộp cơm đơn giản với rau, trứng và một món mặn được anh mang theo mỗi ngày.

Theo anh, việc tự nấu ăn không chỉ giúp tiết kiệm tiền mà còn giúp kiểm soát khẩu vị và hạn chế lãng phí thực phẩm.

"Tôi từng thử ăn ở công ty một thời gian nhưng nhiều món không hợp khẩu vị. Ăn không hết lại thấy phí. Từ đó tôi quay về tự nấu", anh kể.

Mỗi tháng, chỉ riêng việc mang cơm đi làm đã giúp anh tiết kiệm được một khoản đáng kể so với việc thường xuyên ăn ngoài.

Buổi chiều: Niềm vui đến từ những điều rất nhỏ

Tan làm về nhà, thay vì ghé trung tâm thương mại hay quán cà phê, anh dành thời gian chăm sóc góc vườn nhỏ trước sân.

Vài chiếc thùng xốp cũ được tận dụng để trồng rau xanh. Trong đó có cải, rau muống, hành lá và một số loại rau gia vị.

Sáng hôm đó, anh nhận ra một số luống rau đã đến lúc thu hoạch.

"Không phải vì tiếc vài nghìn đồng tiền rau ngoài chợ, mà tôi thấy vui khi tự tay trồng được thứ mình ăn", anh chia sẻ.

Đối với anh, đây vừa là thú vui thư giãn vừa giúp giảm một phần chi phí sinh hoạt.

Buổi tối: Bữa cơm giản dị nhưng không lãng phí

Bữa tối của gia đình khá đơn giản.

Một nồi cơm, một bát cháo yến mạch và vài món rau là đủ cho cả nhà.

Không có những bữa ăn cầu kỳ hay nhiều món đắt đỏ, nhưng điều anh hài lòng nhất là gần như không có thức ăn thừa.

"Nấu vừa đủ ăn là cách tiết kiệm hiệu quả nhất. Nhiều người mua thực phẩm rất rẻ nhưng cuối cùng bỏ đi một nửa thì vẫn là lãng phí", anh nói.

Đó cũng là nguyên tắc mà gia đình anh luôn duy trì trong nhiều năm.

Tiết kiệm không phải là sống khổ

Nhìn vào lối sống của anh Lâm, nhiều người gọi đó là "quá keo kiệt". Thế nhưng bản thân anh lại không nghĩ vậy.

Anh không cắt giảm những khoản thực sự cần thiết cho sức khỏe hay công việc. Điều anh hạn chế là những khoản chi mang tính bốc đồng, mua vì cảm xúc hoặc vì muốn theo kịp người khác.

"Tôi không thấy mình đang sống khổ. Tôi vẫn ăn uống đầy đủ, vẫn có thời gian cho gia đình và vẫn có những niềm vui riêng. Chỉ là tôi không tiêu tiền vào những thứ mình không thực sự cần", anh chia sẻ.

Theo anh, bí quyết để nâng tỷ lệ tiết kiệm không nằm ở việc kiếm thật nhiều tiền ngay lập tức mà là kiểm soát tốt những khoản chi nhỏ xuất hiện mỗi ngày.

Một ly cà phê mua vội, một món đồ giảm giá nhưng không dùng đến hay vài bữa ăn ngoài tưởng như không đáng kể có thể cộng lại thành số tiền rất lớn sau một năm.

Bài học từ một người tiết kiệm hơn 80% thu nhập

Không phải ai cũng có thể hoặc nên tiết kiệm tới 80% thu nhập như anh Lâm. Mỗi người có hoàn cảnh và mức chi tiêu khác nhau.

Tuy nhiên, câu chuyện của người đàn ông 36 tuổi này cho thấy một điều đáng suy ngẫm: tiết kiệm không nhất thiết bắt đầu từ những quyết định lớn. Nó thường đến từ những thói quen rất nhỏ lặp lại mỗi ngày.

Tự chuẩn bị bữa ăn, hạn chế mua sắm theo cảm xúc, tránh lãng phí thực phẩm hay tận dụng những gì đang có đều là những cách đơn giản để cải thiện tình hình tài chính.

Với anh Lâm, mục tiêu không phải là sống hà tiện suốt đời. Anh chỉ muốn có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai.

"Càng tiết kiệm được nhiều hôm nay, tôi càng có thêm sự chủ động cho những năm sau. Điều đó khiến tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều", anh nói.