Một ngày trở thành công chúa của cô bé mắc hội chứng Down: Khi hạnh phúc cũng có thể ‘sinh lời’

Và có bạn nhỏ cứ xoay vòng mãi trong chiếc váy công chúa lộng lẫy, gương mặt bừng sáng như đang bước vào thế giới cổ tích của riêng mình. Những khoảnh khắc ấy – giản dị mà đẹp đến nao lòng – chính là điều khiến hành trình "Gieo hạnh phúc" đặc biệt và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Vào một ngày giữa tháng 11 tại Mái ấm Vinh Sơn, tỉnh Lạng Sơn, các bạn nhỏ có một chương trình văn nghệ đặc biệt. Câu hát "Hò dô kéo lên ước mơ" cất lên, mở đầu chương trình cũng là lúc những ước mơ của các em được kéo lên, bay cao trong gió.

Chuyến xe hạnh phúc khởi hành từ Hà Nội đã đến với Mái ấm Vinh Sơn, Lạng Sơn - điểm đầu tiên, bên cạnh Huế và Cần Thơ. Trên xe là gấu bông, giày dép mới, ba-lô… nhưng quan trọng hơn là mơ ước của 32 em nhỏ.

Hôm ấy, Cẩm Ly và Thảo Nguyên được tặng một hộp màu vẽ, còn Ngọc thì biến thành một nàng công chúa.

Ước mơ "có màu" và chiếc váy công chúa

Cẩm Ly, 14 tuổi, bắt đầu vào ở và sinh hoạt cùng các sơ tại Mái ấm Vinh Sơn tỉnh Lạng Sơn từ khi 6 tuổi. Bị câm điếc bẩm sinh, Cẩm Ly không thể nói về ước mơ của mình. Hội họa, những bức tranh đầy màu sắc chính là cách Cẩm Ly kể về những ước mơ không thể nói thành lời.

Đó có thể là những đôi giày xinh xắn, những bộ quần áo mới, tất cả những mong ước của mình, em đều kể với các sơ qua những nét vẽ. Ban đầu là bút chì, sau là màu sáp và mới vài tháng đây, các sơ ở Mái ấm bắt đầu mua màu acrylic cho em vẽ. Càng ngày, Ly càng "kể" về những ước mơ của mình nhiều hơn.

Cẩm Ly bên bức tranh phong cảnh của mình

Cẩm Ly chọn một bức hình phong cảnh để làm mẫu vẽ. Nét cọ lướt đi, màu sắc bắt đầu hiện ra. Trên nền toan trắng, màu xanh của bầu trời, cây cỏ, màu xám của những ngọn núi bắt đầu thành hình. Dần dần, thêm cả những con suối phía xa hiện lên.

Được gửi vào Mái ấm Vinh Sơn từ khi mới 6 tuổi, thế giới của Cẩm Ly chỉ gói gọn trong vài chục mét vuông khuôn viên mái ấm. Những bức tranh là mơ ước của Ly, về những vùng đất tươi đẹp mà có khi em chưa từng được đặt chân tới. Ly thường ưa thích vẽ chủ đề phong cảnh, các sơ chăm sóc em kể lại.

Hoặc cũng có khi, bức tranh của em, đơn giản hơn là những thửa ruộng bậc thang vàng óng ả trên con đường về nhà. Một năm, Ly có 2 lần về thăm nhà: vào dịp Tết và khoảng giữa năm. Trước mỗi dịp Tết, Ly đã ríu rít từ đầu tháng Chạp, sắp xếp dần quần áo để chờ được về nhà với mẹ, sơ Hồng nói. Con đường về nhà cũng là ước mơ của Ly.

Kể từ khi biết vẽ, Ly có thêm một ước mơ nữa: có một hộp màu vẽ mới, để vẽ được thật nhiều ước mơ.

Cũng giống như Cẩm Ly là Thảo Nguyên, cô bé 14 tuổi mắc câm điếc bẩm sinh, cũng chọn hội họa như một cách để trò chuyện. Trên mái tóc Thảo Nguyên có một chiếc kẹp tóc hồng, các bức tranh Thảo Nguyên thường vẽ cũng vậy - những bông hoa cẩm chướng rực rỡ, tinh khôi đang nở bừng khoe sắc – như lứa tuổi gần độ trăng rằm nhiều mơ ước và đầy màu sắc.

Thảo Nguyên đang say sưa tô màu

Trong không gian yên tĩnh của mái ấm, những nét vẽ là cánh cửa mở ra thế giới rộng lớn đầy màu sắc với Thảo Nguyên.

Không chỉ với Cẩm Ly và Thảo Nguyên, Ngọc, cô bé mắc chứng Down ở Mái ấm Vinh Sơn cũng có một ngày đặc biệt khi hôm ấy em biến thành một nàng công chúa, đúng như ước mơ của mình.

Yêu thích những câu chuyện cổ tích, với các nàng công chúa cùng chiếc váy dài lộng lẫy, ước mơ của Ngọc trong dịp sinh nhật năm nay - một chiếc váy công chúa - đã thành hiện thực.

Ngọc bên chiếc váy công chúa - điều ước trong ngày sinh nhật của em

Ướm chiếc váy tím lên người - món quà sinh nhật từ Chuyến xe hạnh phúc - Ngọc xoay tròn nhiều vòng, tà váy xòe bồng như bay bổng lên giữa không gian, như nàng công chúa bấy lâu nay ngủ quên vừa được đôi đũa thần của bà Tiên đánh thức. Trên gương mặt em là nụ cười hồn nhiên và trong sáng - một hạnh phúc trong trẻo.

Ngọc đón sinh nhật cùng bạn bè ở Mái ấm Vinh Sơn

32 em nhỏ tại Mái ấm Vinh Sơn - 32 ước mơ khác nhau, ngày hôm nay đã được lắng nghe và hồi đáp, bởi Chuyến xe hạnh phúc.

Chuyến xe đã biến những điều bình dị nhất thành phép màu.

Ước mơ của những người chăm sóc giấc mơ

Mái ấm Vinh Sơn bắt đầu được xây dựng từ 2007 và đến 2009 thì hoàn thành các thủ tục để đón nhận các em nhỏ khuyết tật về chăm sóc. Với các sơ ở đây, các em đều là những thiên thần.

Các em ở Mái ấm Vinh Sơn có nhiều dạng khuyết tật, từ phải nằm một chỗ đến khiếm khuyết về ngôn ngữ. Nhưng dù các em có nói ra hay không, các sơ đều đã thuộc tính nết từng em.

Thu, Hòa hay cười, Thảo dù ít nói hơn, nhưng thấy dì - cách các em vẫn gọi các sơ ở Mái ấm Vinh Sơn – là chạy ra lấy ghế cho dì ngồi, rồi tự lấy một chiếc ghế cho mình để ngồi cạnh dì. Em An thì hay được các sơ gọi là Ngao, vì em hay nói "ngao, ngao", sơ Trần Thị Huệ kể.

Các sơ không có gia đình riêng nên Mái ấm Vinh Sơn đến nay đã hoạt động được 16 năm, cũng là chừng ấy năm các sơ dành hết thời gian, tâm huyết để chăm sóc các em.

"Thế giới của mình rộng lớn nhưng với các em chỉ gói gọn trong Mái ấm này thôi. Với những em đi lại khó khăn thì có khi thế giới của các em chỉ vỏn vẹn trên chiếc giường. Nên mình muốn bù đắp cho các em", sơ Trần Thị Huệ nói về lý do quyết định gắn bó với Mái ấm.

Ở mái ấm Vinh Sơn, các em luôn được bao bọc trong vòng tay yêu thương của các sơ

Khi được hỏi ước mơ của mình là gì, điều đầu tiên sơ trưởng Nguyễn Thị Hồng nhắc đến là niềm vui và hạnh phúc cho các em. Cho bản thân mình, sơ mong có sức khỏe, nhưng cũng là để tiếp tục công việc chăm sóc các em lâu dài.

Ngày Chuyến xe hạnh phúc đến Mái ấm Vinh Sơn, ước mơ lớn nhất của sơ Hồng, cũng như nhiều sơ khác tại đây – là niềm vui cho các em – đã thành hiện thực.

Hạnh phúc sinh lời

"Ánh Ngọc ơi, chúc em luôn vui tươi, hạnh phúc mỗi ngày trong cuộc sống bên sơ và các bạn – Chị Huyền.

Gửi Chi, các cô chú SHB tặng Chi món quà mà con vẫn mơ ước trong dịp sinh nhật. Mong chú gấu bông sẽ giúp Chi có những ngày thật vui.

Chào Diệu My, cô Vân, em Moon và em Khánh tặng Diệu My bộ màu vẽ và giấy vẽ! Mong Diệu My sẽ có nhiều tác phẩm đẹp và luôn vui vẻ nhé!"

Những lời nhắn đi kèm với món quà từ nhân viên SHB

Đây là 3 trong số hơn 30 tấm thiệp có kèm lời chúc của nhân viên Ngân hàng SHB và những tấm lòng hảo tâm gửi cùng các món quà cho 32 em nhỏ ở Mái ấm Vinh Sơn. Xuất phát từ suy nghĩ hạnh phúc không bắt đầu từ những thứ lớn lao mà đến từ chính những điều bình dị như kết hôn với người mình thương, tự thưởng cho bản thân món đồ yêu thích hay được người thân tặng món quà yêu thương..., chuyến xe hạnh phúc đã quyết định tìm hiểu mong ước của mỗi em nhỏ, và tự tay chuẩn bị từng món quà.

Khoảnh khắc các em vỡ òa khi nhận được món quà mình mong ước bao lâu không chỉ là niềm vui của riêng Ngọc, Thảo Nguyên, Cẩm Ly hay 29 em nhỏ ở Mái ấm Vinh Sơn mà còn là hạnh phúc của "Chuyến xe hạnh phúc" mà Ngân hàng SHB khởi hành. Mỗi món quà được trao đi, không chỉ mang lại niềm vui cho người nhận, mà còn gieo thêm hạnh phúc cho chính người cho đi.

Trên chuyến xe hạnh phúc của SHB, mỗi khoảnh khắc sẻ chia đều trở thành một niềm vui trọn vẹn

Có những em nhỏ không thể tự ngồi dậy, cũng chẳng thể cất lời, ngày ngày chỉ nằm yên trên chiếc giường quen thuộc. Nhưng khi các cô chú đến bên cạnh, trao tận tay món quà nhỏ, một điều thật đẹp đã xảy ra. Đôi mắt các em mở to hơn, ánh nhìn long lanh như muốn nói thay ngàn lời. Có em cố nghiêng đầu thật nhẹ, có em khẽ mím môi rồi nở nụ cười thật tươi – những cử động nhỏ xinh nhưng chứa đựng cả bầu trời hạnh phúc. Chính khoảnh khắc ấy khiến ai cũng cảm nhận rõ rằng: niềm vui có thể gieo đến mọi trái tim, chỉ cần yêu thương được chạm tới.

Qua chuyến xe này, hạnh phúc không chỉ dừng ở 32 em nhỏ ở mái ấm, mà còn "sinh lời", lan tỏa tới những người đồng hành, cộng đồng, xã hội. Và chính những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại chính là "mảnh ghép" tạo nên bức tranh hạnh phúc chung.

Các em tại Mái ấm Vinh Sơn chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ đặc biệt

Rời Mái ấm Vinh Sơn, những hình ảnh về các em nhỏ với nụ cười rạng rỡ vẫn còn đọng lại trong tâm trí Mai Anh. Ánh mắt trong veo, nụ cười tỏa sáng và niềm vui thuần khiết của các em như bước theo nữ nhân viên SHB suốt chặng đường trở về. Mai Anh biết rằng hành trình hôm nay chỉ là một phần rất nhỏ trong chặng đường dài mà SHB đang miệt mài theo đuổi. Và cô tin, ở những chuyến đi "Gieo hạnh phúc" tiếp theo, sẽ còn nhiều hơn nữa những trái tim được chạm tới, nhiều nụ cười được thắp sáng, và nhiều hi vọng được nhen lên từ tình yêu thương chân thành…