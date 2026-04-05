Ngày 5/4, tờ KoreaBoo đưa tin IU đã cùng bạn diễn Byeon Woo Seok tham gia chương trình Pinggyego, để quáng bá cho bộ phim truyền hình mới Perfect Crown sắp ra mắt của mình. Trên show, MC quốc dân Yoo Jae Suk đã nhắc về tình bạn của Park Myung Soo và IU, cũng như câu chuyện nam danh hài hàng đầu xứ Hàn phải liên tục xin lỗi đàn em gần 2 thập kỷ qua.

Theo IU, Park Myung Soo và cô gặp nhau trong 1 lễ hội âm nhạc vào năm 2010. Do Jessica Jung bị kẹt lịch trình nên không thể hát song ca với Park Myung Soo, IU đã được BTC mời đến thay đàn chị. Khi cô đến nơi và tiến đến chào hỏi tiền bối Park Myung Soo, nam danh hài đã giận dữ hét to, không đồng ý hát cùng cô ca sĩ tuổi teen vô danh: "Đó là ai vậy? Gọi Jessica đi! Gọi Jessica liền đi!".

Theo MC Yoo Jae Suk, trong ký ức của anh trước thái độ gay gắt của Park Myung Soo, IU - năm đó mới 17 tuổi - tỏ ra rất bình tĩnh, tự tin với biểu cảm kiểu: "Ừ thì… chuyện chỉ vậy thôi". Không để bụng, IU vẫn lên sân khấu biểu diễn cùng Park Myung Soo. Sau đó, khi nhận cách hành xử của mình có thể gây tổn thương lòng tự trọng và tâm lý cho 1 nghệ sĩ trẻ, Park Myung Soo đã đến gặp "em gái quốc dân" xin lỗi.

Kể từ sau vụ việc, năm nào, IU năm nào cũng nhận được lời xin lỗi của Park Myung Soo. "Anh ấy đã xin lỗi tôi gần 20 năm rồi. Sau vụ việc đó, tôi và anh ấy cũng trở thành tiền bối - hậu bối thân thiết trong showbiz. Park Myung Soo là người rất tốt bụng" , IU chia sẻ.

IU sinh năm 1993, được mệnh danh là "em gái quốc dân" của showbiz Hàn. Cô là ngôi sao hàng đầu ở cả mảng âm nhạc lẫn phim ảnh. Năm ngoái, IU trở thành diễn viên nổi tiếng nhất Hàn Quốc nhờ thành công của bộ phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt . IU công khai hẹn hò tài tử Lee Jong Suk vào năm 2022. Tuy nhiên, thời gian gần đây, 2 nghệ sĩ hạng A này vướng tin chia tay ầm ĩ, nhưng họ giữ im lặng.

