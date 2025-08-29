Một năm có bao nhiêu trận Đường Lên Đỉnh Olympia?

Nhắc đến Đường Lên Đỉnh Olympia, nhiều người thường nghĩ ngay đến vòng nguyệt quế, đến những màn rượt đuổi điểm số kịch tính, nhưng ít ai để ý rằng để đi đến trận chung kết năm, cả chương trình phải trải qua một chặng đường dài với hàng trăm trận đấu ở nhiều vòng thi khác nhau. Vậy, trong một năm thực tế có bao nhiêu trận Olympia được tổ chức?

Theo cấu trúc chương trình hiện nay, mỗi mùa Olympia kéo dài trọn vẹn một năm học và bao gồm 53 trận thi. Trong đó, có 36 trận thi tuần, 12 trận thi tháng, 4 trận thi quý và 1 trận chung kết năm truyền hình trực tiếp trên VTV3. Tất cả đều diễn ra theo trình tự loại dần thí sinh để chọn ra nhà vô địch cuối cùng.

Trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 10.

Cụ thể, trong trận thi tuần, 4 thí sinh đại diện cho 4 trường trung học phổ thông sẽ cùng tham gia. Có 36 trận thi tuần mỗi năm, mỗi trận có 4 thí sinh tham gia, tổng cộng sẽ có 144 thí sinh trong một năm Olympia. Nếu có từ 2 thí sinh trở lên có cùng điểm số cao nhất ở cuối chương trình hoặc cùng đạt điểm nhì cao nhất trong 3 trận thi tuần của tháng, họ sẽ phải tham gia loạt câu hỏi phụ hoặc bốc thăm để xác định người được vào trận thi tháng.

Trận thi tháng là trận thi dành cho 4 thí sinh, gồm 3 thí sinh chiến thắng trong những trận thi tuần và 1 thí sinh về nhì có số điểm cao nhất của các trận thi tuần trong tháng đó. Trong một năm Olympia có 12 trận thi tháng.

Trận thi quý là trận thi dành cho 4 thí sinh, gồm 3 thí sinh chiến thắng trong các trận thi tháng và 1 thí sinh về nhì có điểm số cao nhất trong 3 trận thi tháng. Trong một năm Olympia có 4 trận thi quý.

4 thí sinh giành chiến thắng ở vòng thi quý sẽ chính thức bước vào trận Chung kết năm được truyền hình trực tiếp tại các điểm cầu và tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam.

Ở mỗi trận thi, thí sinh sẽ lần lượt trải qua 4 phần thi quen thuộc: Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích. Kết quả cuối cùng sẽ quyết định thứ hạng và phần thưởng của từng thí sinh. Chính nhờ hệ thống thi đấu bài bản này, Olympia không chỉ tạo nên những màn đua trí gây cấn, mà còn đảm bảo tính công bằng, khách quan trong việc lựa chọn nhà vô địch.

Tính ra, với 53 trận/mùa, mỗi năm khán giả có 53 tuần liên tiếp được đồng hành cùng chương trình trên sóng VTV3. Sau hơn 25 năm phát sóng, Olympia đã vượt mốc 1.300 trận thi.

Điều đáng nói là mỗi trận đấu Olympia không chỉ là cuộc thi kiến thức đơn thuần, mà còn trở thành nơi nuôi dưỡng khát vọng học tập, truyền cảm hứng cho hàng triệu học sinh trên khắp cả nước.