Một lớp học ở Hà Nội có tới 3 học sinh đạt Huy chương vàng Olympic quốc tế năm 2026

Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế (IChO) lần thứ 58 vừa khép lại tại Tashkent, Uzbekistan với một kết quả đầy bất ngờ và tự hào. Cả 4 học sinh đại diện Việt Nam dự thi đều mang về Huy chương Vàng, đưa đoàn Việt Nam đồng hạng Nhất thế giới cùng Trung Quốc và Ấn Độ. Điều đặc biệt nằm ở chỗ 3 trong 4 tấm huy chương ấy thuộc về học sinh của cùng một lớp học.

Theo đó, Nguyễn Mạnh Tuấn, Trần Hoàng Nam và Nguyễn Thế Minh đều là học sinh lớp 12 Hóa 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Chia sẻ trên Vietnamnet, bà Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đây là năm đầu tiên trường có 3 học sinh cùng vào đội tuyển Olympic quốc tế của một môn và cùng giành Huy chương Vàng. Trước đó, ở các năm 2014 và 2021, trường mới chỉ có 2 cặp học sinh cùng đạt thành tích này.

Người thứ tư góp mặt trong nhóm Huy chương Vàng là Đinh Xuân Phúc, học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc. Theo VTC News, giai đoạn 2020-2026, đội tuyển Việt Nam đã giành tổng cộng 25 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc trên tổng số 28 lượt học sinh dự thi Olympic Hóa học quốc tế, một trong những thành tích ổn định nhất trong các môn khoa học tự nhiên.

Nói thêm về thành tích ấn tượng của học sinh mình, cô Lê Thị Ngọc Hà, giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên Hóa học của lớp 12 Hóa 1, cho hay nếu tính cả kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev, lớp 12 Hóa 1 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm nay có tới 4 học sinh giành Huy chương Vàng cấp quốc tế. Nguyễn Mạnh Tuấn là gương mặt quen thuộc khi đã có 2 năm liên tiếp giành Huy chương Vàng IChO, từng là thủ khoa kép đầu vào lớp 10 của Hà Nội và sở hữu điểm SAT tuyệt đối 1600/1600.

Nguyễn Thế Minh, lớp trưởng của lớp, được cô Hà nhận xét là học sinh nghiêm túc, gương mẫu, nuôi ước mơ trở thành bác sĩ. Trong khi đó, nam sinh Trần Hoàng Nam thì mang màu sắc khác hẳn. Nam có khiếu hài hước, yêu công nghệ, từng giành Huy chương Bạc Mendeleev năm lớp 11. Cả 3 đều được tuyển thẳng đại học và dự định theo đuổi ngành Hóa học hoặc Y dược, với mục tiêu xa hơn là du học tại các trường top đầu thế giới.

Được biết, ngoài 3 tấm Huy chương Vàng IChO 2026, lớp 12 Hóa 1 còn có 10 học sinh vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Hóa, giành 4 giải Nhất và 6 giải Nhì, cùng 8 học sinh lọt vào vòng chọn đội tuyển quốc tế. Điểm trung bình môn Hóa của cả lớp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cũng đạt mức cao nhất Hà Nội.

Đề thi IChO năm nay được đánh giá không dễ, xoay quanh các chủ đề hiện đại như sản xuất ammonia, hóa học hạt nhân và tái sử dụng CO2, đòi hỏi thí sinh vận dụng kiến thức để giải thích hiện tượng thực tiễn chứ không chỉ ghi nhớ lý thuyết. Trong bối cảnh đó, việc một lớp học phổ thông có tới 3 học sinh cùng vượt qua vòng thi khắc nghiệt này được xem là một trong những cột mốc hiếm gặp của giáo dục mũi nhọn Việt Nam.

Trước đó, vào tối 20/7, đoàn học sinh Việt Nam tham gia Olympia Hóa học quốc tế 2026 trở về Hà Nội qua Sân bay quốc tế Nội Bài, được lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện Sở GD&ĐT Phú Thọ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, các nhà trường, thầy cô giáo và phụ huynh ra đón. Sau nhiều ngày xa nhà, các em trở về trong vòng tay người thân cùng những bó hoa chúc mừng.

Theo Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT, thành tích tại IChO 2026 tiếp tục khẳng định chất lượng công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của ngành giáo dục, đồng thời góp phần cụ thể hóa các chủ trương phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW và Nghị quyết 57-NQ/TW.

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