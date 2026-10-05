Một khoản tiền cho tương lai, nhiều lựa chọn cho cuộc sống

Tích lũy để có thêm một lựa chọn

Mai Thảo, 33 tuổi, đã kết hôn và có một cậu con trai nhỏ. Vợ chồng Thảo đều có công việc ổn định, tổng thu nhập gia đình đủ trang trải cuộc sống, chăm lo cho con và vẫn có một khoản dành dụm cho tương lai.

Nhìn từ bên ngoài, đó là một nền tảng tài chính không quá nhiều áp lực.

Nhưng càng bước vào độ tuổi U40, Thảo càng nhận ra có một bài toán khó hơn chuyện mỗi tháng kiếm được bao nhiêu: Nếu một ngày cuộc sống đưa đến một lựa chọn khác, gia đình có đủ khả năng để nói "mình chọn" hay không?

Chẳng hạn, nếu con cần một chương trình học tốt hơn. Nếu chồng muốn nghỉ việc một thời gian để học thêm và chuyển hướng công việc. Nhiều từ nếu có thể xảy ra ở tương lai như vậy...

Những mong muốn ấy nghe có vẻ rất bình thường. Nhưng khi đặt lên bàn cân với tiền nhà, tiền học, sinh hoạt phí và hàng loạt khoản chi cố định mỗi tháng, chúng đôi khi lại trở thành những điều phải "để sau".

Tích lũy không chỉ để dành cho tương lai, mà còn tạo thêm khoảng đệm để mỗi người chủ động trước những lựa chọn của cuộc sống

"Trước đây tôi cứ nghĩ có thu nhập ổn định, chi tiêu trong khả năng và mỗi tháng để dành được một khoản là ổn. Nhưng càng có gia đình, tôi càng nhận ra điều mình cần không chỉ là có tiền để tiêu pha, mà là có một khoản tiền đủ để mình không phải vội vàng trước những quyết định quan trọng", Thảo chia sẻ.

Đó cũng là lúc mà cách nhìn nhận của Thảo về tích lũy thay đổi.

Thay vì chỉ nghĩ đến việc "để dành được bao nhiêu", Thảo bắt đầu nghĩ đến một câu hỏi khác: Khoản tiền mình dành cho tương lai sẽ giúp gia đình chủ động cuộc sống như thế nào?

Trên thực tế, với nhiều người, giá trị lớn nhất của một khoản tích lũy không nằm ở việc nó có bao nhiêu con số, mà ở việc nó cho phép mình làm điều gì khi một thời điểm quan trọng đến.

Khi khoản tiền dành cho tương lai cần làm được nhiều hơn

Với một gia đình trẻ như Thảo, bài toán tích lũy không đơn thuần là tiết kiệm đều đặn, mà là làm thế nào để khoản tiền dành cho tương lai vừa được tích lũy, vừa có cơ hội gia tăng giá trị và đi cùng một lớp bảo vệ phù hợp.

Tích lũy An Gia - giải pháp được ABBank xây dựng với ba lớp giá trị: tích lũy, gia tăng giá trị và bảo vệ sức khỏe, được tạo ra cho bài toán này.

Khách hàng có thể lựa chọn thời hạn tham gia từ 1–10 năm, bắt đầu với số tiền tối thiểu 20 triệu đồng và gửi bổ sung từ 2 triệu đồng mỗi lần tích lũy. Việc bổ sung có thể được thực hiện bằng cách thiết lập chuyển tiền tự động, giúp duy trì thói quen tích lũy mà không phải mất nhiều thời gian quản lý.

Điểm đáng chú ý là khách hàng có thể lựa chọn phân bổ nguồn tiền giữa tiết kiệm và đầu tư theo nhu cầu. Trong đó, phần tiết kiệm đóng vai trò nền tảng cho kế hoạch dài hạn, còn phần đầu tư hướng tới gia tăng giá trị khoản tiền theo lựa chọn của khách hàng và điều kiện của từng gói.

Bên cạnh đó, Tích lũy An Gia tích hợp quyền lợi bảo hiểm sức khỏe trong thời gian tích lũy. Tùy chương trình, quyền lợi bảo vệ có thể lên tới 150% số tiền tích lũy, tối đa 30 tỷ đồng, cùng quyền lợi hỗ trợ viện phí theo điều kiện sản phẩm.

Toàn bộ quá trình tích lũy, dòng tiền và tiến độ thực hiện mục tiêu đều có thể được theo dõi trên app ngân hàng số ABBank.

Một kế hoạch tích lũy dài hạn có thể giúp gia đình chủ động hơn với những mục tiêu trong tương lai, từ chăm lo cho con cái đến dành thời gian cho những điều mình yêu thích

Với Thảo, điều quan trọng không phải là biết chính xác năm năm hay mười năm nữa mình sẽ có bao nhiêu tiền. Điều Thảo và gia đình muốn chắc chắn hơn là: khi tương lai đến, mình không bị động trước nó.

"Tôi gọi đó là khoản "dự phòng". Tôi muốn sau này, nếu có một điều thực sự quan trọng với gia đình, chúng tôi có thể cân nhắc dựa trên điều mình muốn, thay vì chỉ dựa vào việc trong tài khoản còn bao nhiêu", Thảo nói.

Có thể đó là một ngày Thảo muốn dành nhiều hơn cho con.

Có thể là lúc hai vợ chồng quyết định thay đổi công việc, thực hiện một chuyến đi dài ngày, đầu tư cho việc học của con, chăm lo khi bố mẹ sức khỏe đã yếu, hay đơn giản là cho phép mình nghỉ ngơi sau nhiều năm luôn phải chạy theo công việc và những sự căng thẳng.

Những lựa chọn ấy chưa chắc về thời điểm xảy ra, nhưng việc chuẩn bị cho chúng thì có thể bắt đầu từ hôm nay. Bởi tích lũy, suy cho cùng, không chỉ là dành tiền cho tương lai. Đó còn là dành cho mình một khoảng tự do để khi thích hợp, mình có thể chọn cách sống mà mình mong muốn.