Ngày 18/11/2026, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch 436/KH-UBND triển khai Đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch cụ thể hóa đề án đã được phê duyệt tại Quyết định 336/QĐ-UBND ngày 22/5/2026, đồng thời phân công nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm thực hiện.

Theo bảng tổng hợp danh mục và phân kỳ đầu tư kèm kế hoạch, tổng nhu cầu đầu tư là 76.656,8 tỷ đồng, gồm 19.971 tỷ đồng trong giai đoạn 2026–2030 và 56.685,8 tỷ đồng trong giai đoạn 2030–2045.

Đây là nhu cầu đầu tư được xác định trong kế hoạch để huy động nguồn lực và triển khai theo lộ trình. Các cơ quan được giao tiếp tục thu hút đầu tư, thẩm định và thực hiện thủ tục đối với từng dự án.

Trong nhóm đầu tư mới, các dự án phát triển sản phẩm du lịch gắn với khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí có tổng nhu cầu 56.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Lớn nhất là Khu du lịch nghỉ dưỡng và thể thao golf Hòn Sỏi, quy mô 80ha, vốn dự kiến 20.000 tỷ đồng. Tiếp đó là Khu dịch vụ – du lịch Đồng Hộ, An Hải, rộng 20ha, dự kiến 10.000 tỷ đồng.

Các dự án cùng có mức vốn dự kiến 5.000 tỷ đồng gồm khu nghỉ dưỡng Thới Lới rộng 8ha; khu nghỉ dưỡng Giếng Tiền 4ha; khu dịch vụ – du lịch An Vĩnh 20ha; khu nghỉ dưỡng và thể thao biển đảo Bé 5ha; khu nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp đảo Bé 10ha.

Danh mục còn có điểm du lịch cộng đồng 3ha và điểm du lịch nông nghiệp 6ha, mỗi dự án dự kiến 500 tỷ đồng. Nhóm tiếp tục đầu tư có Tổ hợp du lịch văn hóa di sản Lý Sơn, khu thương mại – dịch vụ và tuyến đường dành cho xe điện, người đi bộ tại An Hải.

Nhóm hạ tầng kỹ thuật có tổng nhu cầu 13.400 tỷ đồng. Trong đó, Cảng hàng không Lý Sơn được ghi nhận mức vốn dự kiến 11.300 tỷ đồng, huy động ngoài ngân sách và phân kỳ đầu tư trong giai đoạn 2030–2045.

Cùng giai đoạn này, kế hoạch đưa vào danh mục hệ thống tàu điện đảo Lớn và cáp treo đảo Bé – đảo Lớn, mỗi dự án dự kiến 300 tỷ đồng, đều sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Hạ tầng đường biển có cảng hành khách quốc tế Lý Sơn rộng 10ha, dự kiến 500 tỷ đồng; mở rộng cảng tổng hợp Lý Sơn 20ha, dự kiến 100 tỷ đồng; nâng cấp cảng An Bình 5ha, dự kiến 50 tỷ đồng.

Đi cùng giao thông là các công trình cấp, thoát nước. Danh mục nêu nhà máy xử lý nước biển thành nước sạch trên đảo Lớn dự kiến 500 tỷ đồng; hệ thống trữ, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt 250 tỷ đồng; hệ thống thu gom, xử lý nước thải 100 tỷ đồng.

Kế hoạch giao Sở Xây dựng chủ trì triển khai thu hút, ưu tiên đầu tư nhóm hạ tầng kỹ thuật. Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất cơ chế huy động nguồn lực, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, cải cách thủ tục, phân cấp và ủy quyền theo quy định.

Với kinh tế đêm, UBND đặc khu Lý Sơn được giao xây dựng phương án trong quý II/2027, xác định địa điểm, loại hình dịch vụ, khung giờ hoạt động, tổ chức giao thông, an ninh, vệ sinh môi trường và quản lý tiếng ồn.

Trong năm 2027, địa phương dự kiến thí điểm tuyến phố đi bộ, chợ đêm tại khu vực bến cảng – quảng trường, dọc bờ kè, kết hợp không gian ẩm thực, nghệ thuật đường phố và hoạt động văn hóa, giải trí đêm.

Danh mục đầu tư có công viên ven biển, phố đi bộ và khu lễ hội đua thuyền quy mô 20ha, dự kiến 500 tỷ đồng. Các tuyến phố thương mại du lịch ở phía Tây, Đông, Nam, Bắc đảo Lớn cùng phố thương mại đảo Bé có tổng quy mô 10ha, dự kiến 600 tỷ đồng.

Hệ thống bãi tắm nhân tạo Đông Lý Sơn, bến Đình và Bắc Lý Sơn được dự kiến 1.500 tỷ đồng trên quy mô 6ha. Nhóm khách sạn riêng lẻ gồm 4–5 công trình tiêu chuẩn 4–5 sao, có tổng nhu cầu 2.500 tỷ đồng.

Về sản phẩm trải nghiệm, kế hoạch giao xây dựng phương án du lịch sinh thái, lặn ngắm san hô tại các phân khu được phép khai thác thuộc Khu bảo tồn biển Lý Sơn. Du lịch nông nghiệp gắn với thương hiệu tỏi gồm tham quan vùng trồng, trải nghiệm trồng và thu hoạch, ẩm thực, quà tặng và sản phẩm OCOP.

Từ năm 2028, địa phương dự kiến sân khấu hóa Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa phục vụ khách vào cuối tuần, ngày lễ lớn, bảo đảm tính tôn nghiêm và gìn giữ giá trị di sản.

Đến năm 2030, Lý Sơn đặt mục tiêu được công nhận là Khu du lịch quốc gia, trở thành trung tâm du lịch biển đảo vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Địa phương dự kiến đón 400.000 lượt khách, trong đó 10.000 lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch đạt 900 tỷ đồng.

Nhu cầu lưu trú được xác định khoảng 1.500 buồng; lao động du lịch khoảng 6.000 người, trong đó 2.000 lao động trực tiếp. Lý Sơn phấn đấu thu hút 3–5 dự án cơ sở lưu trú 4–5 sao, ưu tiên khu nghỉ dưỡng cao cấp gắn với nhà đầu tư có kinh nghiệm và thương hiệu.

Tầm nhìn đến năm 2045, mục tiêu tăng lên 2,5 triệu lượt khách, gồm 80.000 lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch 4.500 tỷ đồng. Nhu cầu lưu trú khoảng 11.600 buồng, lao động khoảng 23.000 người, với 11.600 lao động trực tiếp.

Để hoàn thiện điều kiện phát triển, đặc khu được giao rà soát không gian phát triển du lịch Lý Sơn, nhu cầu sử dụng đất và xây dựng lộ trình trở thành Khu du lịch quốc gia từ quý I/2027.

Quá trình thực hiện phải phù hợp với Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất và các quy hoạch liên quan; gắn phát triển du lịch với bảo tồn di sản, địa chất, cảnh quan, hệ sinh thái biển và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm cơ quan thường trực theo dõi, đôn đốc thực hiện. Các đơn vị báo cáo kết quả trước ngày 1/12 hằng năm; việc tổng kết đề án được thực hiện vào năm 2030 để đề xuất nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo.

Lý Sơn thường được biết đến với tên gọi “vương quốc tỏi”, nhưng phía sau cảnh quan ấy là dấu tích của một hệ thống núi lửa cổ, với các miệng núi lửa trên đảo cùng nhiều cấu trúc núi lửa nằm dưới đáy biển.