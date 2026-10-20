Một hoạt động ngày 20/10 làm phụ huynh TP.HCM tranh luận: Do bày vẽ hay người mẹ quá khó tính?

Mỗi dịp 20/10, bên cạnh những lời chúc gửi đến cô giáo, nhiều lớp học còn tổ chức các hoạt động nhỏ để học sinh cùng nhau kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, một kế hoạch tặng quà giữa các bạn nam và bạn nữ ở một lớp tiểu học tại TP.HCM gần đây đã khiến phụ huynh có những góc nhìn khác nhau.

Câu chuyện bắt đầu từ một tin nhắn bình chọn trong nhóm lớp được một phụ huynh chụp lại và chia sẻ. Nội dung đề xuất: “Đặt hoa để các bạn trai ở lớp tặng quà các bạn nữ 20/10 tạo niềm vui cho các con”.

Từ kế hoạch tưởng chừng đơn giản này, một câu hỏi được đặt ra: Hoạt động tặng quà giữa học sinh tiểu học trong dịp 20/10 có thực sự cần thiết hay người mẹ đang quá khắt khe với một niềm vui nhỏ của tuổi học trò?

Tin nhắn gây chú ý

Người băn khoăn về tính cần thiết, người nhìn thấy niềm vui của trẻ

Một số phụ huynh cho rằng học sinh tiểu học còn nhỏ, chưa nhất thiết phải tổ chức những hoạt động tặng quà theo cách người lớn vẫn làm trong các dịp lễ. Nếu không được cân nhắc kỹ, việc đặt hoa, chuẩn bị quà có thể khiến hoạt động trở nên hình thức hoặc tạo thêm khoản chi không cần thiết cho quỹ lớp.

Theo cách nhìn này, điều quan trọng không nằm ở việc các bạn nam có tặng quà cho các bạn nữ vào một ngày cụ thể hay không mà là trẻ được dạy cách tôn trọng, quan tâm và đối xử tử tế với người khác trong cuộc sống hằng ngày. Một lời hỏi han, sự giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn hay cách cư xử lịch sự đôi khi còn mang ý nghĩa thiết thực hơn những món quà trong ngày lễ.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cũng có phụ huynh nhìn nhận đây đơn giản là một hoạt động tập thể giúp học sinh có thêm trải nghiệm vui vẻ ở trường. Với trẻ nhỏ, những dịp đặc biệt không nhất thiết phải gắn với ý nghĩa phức tạp. Đôi khi, niềm vui chỉ đến từ việc cùng chuẩn bị một món quà nhỏ, trao cho bạn chiếc kẹp tóc, sợi dây buộc tóc hay cây kẹo mút.

Một câu chuyện được phụ huynh chia sẻ cũng khiến nhiều người bật cười vì sự ngây thơ của trẻ. Một bé gái lớp 1 thắc mắc: “Sao anh hai tặng quà cho mẹ mà không tặng cho con, con cũng là phụ nữ mà?”. Câu hỏi hồn nhiên ấy cho thấy, trong suy nghĩ của trẻ, ngày lễ có thể đơn giản là dịp để được quan tâm và chia sẻ niềm vui với những người xung quanh.

Nếu được tổ chức phù hợp với lứa tuổi, hoạt động tặng quà cũng có thể trở thành cơ hội để trẻ học cách bày tỏ tình cảm, nói lời cảm ơn và đón nhận sự quan tâm từ bạn bè. Giá trị giáo dục không nằm ở món quà đắt hay rẻ, mà ở cách người lớn hướng dẫn trẻ hiểu về sự tử tế, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Để ngày lễ là niềm vui chung của cả lớp

Thực tế, mỗi gia đình có quan điểm khác nhau về cách tổ chức hoạt động ở trường. Có phụ huynh muốn con được trải nghiệm nhiều hoạt động tập thể, trong khi người khác ưu tiên sự giản dị, tiết kiệm và phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Những khác biệt ấy không nhất thiết dẫn đến việc bên nào đúng, bên nào sai.

Điều đáng quan tâm hơn là mục đích ban đầu của hoạt động có được giữ trọn vẹn hay không. Nếu việc tặng quà giúp học sinh vui vẻ, gắn kết với nhau và không tạo áp lực về tiền bạc hay hình thức, đó có thể là một kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Ngược lại, nếu hoạt động khiến phụ huynh cảm thấy phải đóng góp vì ngại khác biệt với số đông, hoặc khiến trẻ hiểu rằng ngày lễ phải đi kèm quà cáp, người lớn nên cân nhắc điều chỉnh.

Vì vậy, sự trao đổi cởi mở giữa giáo viên chủ nhiệm, ban đại diện phụ huynh và các gia đình là điều cần thiết. Các hoạt động nên được thống nhất trên tinh thần tự nguyện, minh bạch về chi phí và tôn trọng những ý kiến khác nhau. Một buổi sinh hoạt đơn giản với lời chúc, tấm thiệp tự làm hoặc hoạt động chia sẻ trong lớp cũng có thể mang lại nhiều ý nghĩa mà không cần chuẩn bị cầu kỳ.