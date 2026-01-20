Một hoa hậu 4 con khoe ái nữ 14 tuổi, cao gần 1m7, cộng đồng mạng lập tức khuyên 1 điều

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Phương Lê chia sẻ hình ảnh của con gái thứ 3 có tên thân mật là Gấu. Cô bé hiện 14 tuổi, đang học lớp 10, cao đến 1m68, nặng 43kg.

Chỉ cách đây chừng 3 năm, con gái Phương Lee vẫn được biết đến là cô bé có ngoại hình mũm mĩm, nhưng hiện tại Gấu đã trổ nét vô cùng xinh đẹp với mái tóc suôn dài, làn da trắng hồng và gương mặt khả ái được thừa hưởng từ người mẹ là hoa hậu.

Ở phần bình luận, nhiều khán giả trầm trồ trước dáng vẻ trưởng thành, xinh đẹp của Gấu. Nhiều người còn khuyên Phương Lê sau này cho con gái đi thi hoa hậu.

"Gấu xinh đẹp giống mẹ", "Nhà Phương Lê toàn hoa hậu, mỹ nhân", "Bé có gương mặt rất Tây, dễ thương quá", "Bé đẹp, cao ráo như vậy sau này thi hoa hậu nha", "Mẹ chắc tự hào lắm, có con gái xinh đẹp, học giỏi",... là những bình luận của khán giả dành cho con gái 14 tuổi của nàng hậu 7x.

Nhan sắc tuổi 14 của con gái hoa hậu Phương Lê.

Phương Lê sinh năm 1979, là Á hậu Doanh nhân người Việt Thế giới 2016 và đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017. Hiện tại, cô là doanh nhân thành đạt.

Trước khi kết hôn với NSƯT Vũ Luân, Phương Lê từng có 13 năm hôn nhân với một doanh nhân giàu có, lớn tuổi. Họ ly hôn vào năm 2022. Cả 2 có chung 3 con gái là: Đông Nghi (tên tiếng Anh là Victoria, hiện 16 tuổi), cặp song sinh có tên là Chiêu Nghi (Michelle, hiện 14 tuổi) và Băng Nghi (Olivia, tên thân mật là Gấu).

Nàng hậu cũng từng khoe thành tích học tập xuất sắc của Gấu. Cô cho biết ái nữ chọn học luật sư, học thêm kinh tế và tâm lý học. Ở trường, Gấu nói thành thạo tiếng Trung, tiếng Anh và từng có 8 lần nhận bằng khen vì thành tích xuất sắc. Cô nàng có dự định học Thạc sĩ ở Anh và Tiến sĩ ở Thụy Sĩ.

Ngoài ra, Gấu còn có năng khiếu thể thao, biết chơi bóng chuyền, golf, yoga. Cô nàng còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện ở trường, khiến bố mẹ vô cùng tự hào.

Cô bé được khen đẹp như hoa hậu.

Hiện tại, cả 3 con gái của Phương Lê đều theo học ở trường quốc tế. Con gái lớn của cô là Victoria, hiện cao trên 1m7, đang du học ở Anh. Nàng hậu từng tự hào chia sẻ ái nữ có thành tích rất xuất sắc, được nhà trường gửi bằng khen mỗi học kỳ, đứng Top 1 ở môn Tiếng Pháp.

Phương Lê tự hào viết về cô con gái lớn: " Được nghỉ mấy tuần mừng Giáng sinh và Tết con gái về với gia đình, mẹ cha chú và 3 em rất ấm áp hạnh phúc.

Rồi con lại bay về trường tiếp tục việc học, xa con nhớ con lắm nhưng hạnh phúc và tự hào khi con xa gia đình quyết định đi du học ở tuổi 14 nhưng con rất kiên cường ngoan hiền học giỏi.

Đã 2 năm con học và năm nào con cũng để gia đình tự hào vì thành tích học của con . Mẹ được trường gửi mail khen mỗi học kỳ, đặt biệt là con học tiếng Pháp top 1 trong trường, giỏi nhất, như người Pháp luôn.

Trường Royal Russell School con học là ngôi trường rất đặt biệt vì được Nữ hoàng Anh Elizabeth II rất ưu ái đến trường nhưng ngày lễ đặt biệt.

Mẹ vui mừng khi con được học ngôi trường danh tiếng này. Hãy cố gắng để thực hiện được ước mơ vào đại học một ngôi trường danh tiếng top, Victoria nhé! Yêu con gái của mẹ ".

Con gái lớn của Phương Lê, tên thật mật là Victoria.

Phương Lê vô cùng tự hào về các con. Cô từng chia sẻ với báo giới rằng, dù gia đình giàu có nhưng cả 3 con của cô đều biết cách chi tiêu, rất tiết kiệm chứ không hề hoang phí, muốn tiêu gì cũng xin phép bố mẹ.

Ngoài 3 cô con gái với người chồng trước, hoa hậu sinh năm 1979 còn có con gái thứ4 với NSƯT Vũ Luân tên thật là Lương Bình Thụy Yên hay được gọi thân mật là Ivanka Lương (hoặc gọi là bé Kẹo, 3 tháng tuổi).

Phương Lê cho biết cả 3 con đều háo hức khi có thêm em gái, cô nàng Gấu đã nhiều lần ôm ấp, cưng nựng bé Kẹo vô cùng tình cảm.