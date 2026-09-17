Một hiện tượng đáng chú ý đang xảy ra ở rất nhiều gia đình: Nếu bố mẹ kinh tế bình thường, đừng hy sinh quá nhiều cho con cái!

Nhiều gia đình sẵn sàng cắt giảm chi tiêu của bản thân để con được hưởng những điều kiện tốt nhất. Nhưng khi việc chăm lo vật chất trở thành cuộc đua với bạn bè, trẻ có thể mất đi cơ hội học cách trân trọng, tự lập và thấu hiểu giá trị của lao động.

Kỳ nghỉ của con, áp lực của bố mẹ

Một bà mẹ ở Trung Quốc từng chia sẻ câu chuyện gia đình rủ nhau đưa con đi trượt tuyết trong kỳ nghỉ. Ban đầu, chị dự định lựa chọn những dịch vụ phù hợp với điều kiện kinh tế. Tuy nhiên, khi thấy các gia đình khác đặt khách sạn 5 sao, mua đồ trượt tuyết hàng hiệu, chị cũng cố gắng chi tiền theo. Chỉ sau ba, bốn ngày, tổng ngân sách đã vượt quá 10.000 tệ.

Câu chuyện trên phản ánh một áp lực ngày càng quen thuộc trong việc nuôi dạy con: nhiều phụ huynh không chỉ muốn con được sống đầy đủ, mà còn cố gắng mang đến những trải nghiệm, món đồ và điều kiện tương đương hoặc tốt hơn bạn bè.

Ảnh minh hoạ

Trên mạng xã hội Trung Quốc, hiện tượng này đôi khi được gọi là "con nhà giàu toàn dân", dùng để mô tả xu hướng các gia đình phổ thông cũng cố gắng cho con hưởng lối sống như những gia đình có điều kiện. Tuy nhiên, đằng sau sự lựa chọn ấy thường là tình yêu, nỗi lo con thua kém và mong muốn bù đắp cho con những điều cha mẹ từng thiếu thốn.

Khi sự hy sinh vượt quá khả năng

Một bà mẹ làm công sở ở Thượng Hải từng đăng tải các khoản chi tiêu trong kỳ nghỉ của con trai, gồm du học hè ở nước ngoài 32.000 tệ, trại cưỡi ngựa 18.000 tệ, máy chơi game phiên bản giới hạn 5.800 tệ và khách sạn cao cấp 8.000 tệ. Tổng chi tiêu trong một tháng vượt 70.000 tệ, trong khi thu nhập tháng của người mẹ khoảng 12.000 tệ.

Người mẹ cho rằng dù bản thân phải tiết kiệm, con cũng không nên bị bỏ lại phía sau. Câu chuyện này cho thấy sự chênh lệch giữa mong muốn dành cho con những điều tốt nhất và khả năng tài chính thực tế của gia đình.

Một trường hợp khác kể về người bố đăng ký cho con trai tham gia chuyến trải nghiệm hàng hải kéo dài một tháng rưỡi. Để có thêm tiền, ông liên tục tăng ca trong nhiều tháng. Thế nhưng sau chuyến đi, cậu bé lại buồn bã vì thiết bị của mình không bằng những bạn khác.

Những câu chuyện như vậy đặt ra vấn đề: liệu việc đầu tư nhiều tiền có luôn đồng nghĩa với việc mang lại trải nghiệm tốt hơn cho trẻ?

Trải nghiệm có thể giúp trẻ mở rộng hiểu biết, khám phá sở thích và phát triển kỹ năng. Tuy nhiên, nếu giá trị của một chuyến đi chỉ được đo bằng khách sạn, thương hiệu thiết bị hay mức chi tiêu, trẻ dễ hình thành thói quen so sánh điều kiện vật chất thay vì tập trung vào điều mình học được.

Đối với gia đình, việc chi tiêu vượt khả năng còn có thể tạo áp lực nợ nần, giảm khoản tiết kiệm và ảnh hưởng đến những nhu cầu thiết yếu khác. Vì vậy, đầu tư cho con cần gắn với điều kiện kinh tế, mục tiêu giáo dục và sự phù hợp với nhu cầu thực tế của trẻ.

Không phải cứ đáp ứng mọi yêu cầu là đang yêu thương đúng cách

Một câu chuyện khác được chia sẻ trên mạng kể về gia đình có điều kiện bình thường. Người bố là tài xế xe buýt, thường xuyên làm việc nhiều giờ, còn người mẹ làm nhân viên bán hàng. Hai vợ chồng cố gắng đáp ứng những mong muốn của con, từ quần áo, giày dép hàng hiệu đến các nhu cầu cá nhân.

Khi bố mẹ nhờ con làm việc nhà, cậu bé lại cho rằng mình học hành đã đủ mệt, còn người lớn chỉ đi làm và có tiền tiêu. Câu chuyện được đưa ra như một ví dụ về việc trẻ có thể thiếu sự thấu hiểu nếu không được hướng dẫn về trách nhiệm và giá trị lao động.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng sự biết ơn hay tính tự lập của trẻ không chỉ phụ thuộc vào việc gia đình có cho con nhiều vật chất hay không. Cách bố mẹ giao tiếp, đặt giới hạn, phân công việc nhà và hướng dẫn con chịu trách nhiệm cũng đóng vai trò quan trọng.

Một đứa trẻ được đáp ứng đầy đủ vẫn có thể sống tiết kiệm, biết chia sẻ nếu được giáo dục phù hợp. Ngược lại, trẻ trong gia đình thiếu thốn cũng không mặc nhiên trở nên hiểu chuyện hay có ý chí hơn. Điều đáng quan tâm là trẻ được tạo cơ hội học cách sử dụng nguồn lực, giải quyết vấn đề và quan tâm đến người khác như thế nào.

Giáo dục không chỉ nằm ở những gì bố mẹ mua cho con

Một số câu chuyện trong bài viết gốc kể về những người trẻ sớm phụ giúp gia đình, từ làm nông đến hỗ trợ công việc kinh doanh của bố mẹ. Những trải nghiệm này được xem là cơ hội để trẻ hiểu sự vất vả của lao động và hình thành tinh thần trách nhiệm.

Điều đó gợi ra một hướng giáo dục đáng chú ý: thay vì chỉ tập trung vào việc cung cấp vật chất, bố mẹ có thể giúp con phát triển năng lực tự lập thông qua những công việc phù hợp với lứa tuổi.

Trẻ có thể được giao việc nhà, tự chuẩn bị đồ dùng, quản lý tiền tiêu vặt, tham gia các hoạt động trải nghiệm hoặc cùng bố mẹ lập kế hoạch chi tiêu cho một chuyến đi. Những việc tưởng như nhỏ bé lại giúp trẻ hiểu rằng mọi nguồn lực đều có giới hạn và mỗi lựa chọn đều đi kèm trách nhiệm.

Quan trọng hơn, bố mẹ không cần che giấu hoàn toàn tình hình kinh tế gia đình. Việc chia sẻ với con bằng ngôn ngữ phù hợp, không biến trẻ thành người gánh trách nhiệm tài chính, có thể giúp con hiểu vì sao gia đình lựa chọn tiết kiệm, ưu tiên nhu cầu thiết yếu hay từ chối một khoản chi chưa cần thiết.

Nuôi con đủ đầy không có nghĩa là phải đáp ứng mọi mong muốn. Một gia đình có thể dành cho con những trải nghiệm tốt trong phạm vi cho phép, đồng thời dạy trẻ biết chờ đợi, lựa chọn và trân trọng những gì đang có.