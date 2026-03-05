Giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Từ một cậu bé quê nghèo xứ Thanh phải xa nhà từ năm lên 6 để đi học, GS Nguyễn Đình Hối đã trở thành người đặt nền móng cho mô hình Trường - Viện tại Việt Nam, đồng thời là hiệu trưởng đầu tiên xây dựng và phát triển Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thành một trung tâm y tế - đào tạo - nghiên cứu hàng đầu cả nước.

Sinh ra tại huyện Tĩnh Gia (cũ) của tỉnh Thanh Hóa, tuổi thơ của ông gắn liền với những chuyến đi học xa nhà, ở trọ nhiều nơi vì làng quê chưa có trường lớp. Sự hiền lành, chăm chỉ của cậu học trò gầy gò năm ấy khiến ông luôn được các gia đình nơi trọ thương yêu, đùm bọc.

Giáo sư Nguyễn Đình Hối, Giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Năm 1954, khi đất nước còn chia cắt, chàng trai 19 tuổi Nguyễn Đình Hối đã quyết định "trốn nhà" đạp xe hơn 200km ra Hà Nội dự thi ĐH. Hành trang chỉ là cơm nắm, nước trà xanh và những giấc ngủ chập chờn bên vỉa hè.

Kết quả, ông đỗ thủ khoa Trường ĐH Sư phạm và đồng thời trúng tuyển Trường ĐH Y Hà Nội. Trước ngã rẽ cuộc đời, lời khuyên của người mẹ giản dị mà sâu sắc "Học y để sau này còn chữa bệnh cho gia đình và cho người ta" đã định hình con đường ông theo đuổi suốt cuộc đời.

Tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội năm 1960, GS Nguyễn Đình Hối ở lại giảng dạy và công tác tại Trường ĐH Y Hà Nội và Bệnh viện Việt Đức. Những năm còn là sinh viên ở phố Hàng Da (Hà Nội), ông vừa học, vừa dạy kèm toán để trang trải cuộc sống. Sự nghiêm túc, tận tâm của người thầy trẻ đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng học trò và các gia đình.

Một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của ông là quãng thời gian được học tập và làm việc bên GS Tôn Thất Tùng. Lần đầu nghe thầy giảng năm 1957, ông đặc biệt ấn tượng với hình ảnh người thầy vừa phẫu thuật, vừa giảng dạy, nghiên cứu, lại gánh vác nhiều trọng trách lớn của ngành Y. Trong suốt 22 năm (1959-1981) được đồng hành cùng thầy Tùng, ông coi đó là quãng thời gian quý giá nhất trong đời.

Đầu những năm 1990, khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, trong bối cảnh mô hình bệnh viện gắn với trường ĐH còn rất mới mẻ, GS Nguyễn Đình Hối đã kiên trì đề xuất và hiện thực hóa ý tưởng thành lập bệnh viện trực thuộc Trường ĐH Y Dược TPHCM.

Năm 1994, Phòng khám Đa khoa đầu tiên ra đời, tiền thân của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM ngày nay.

Trên cương vị Giám đốc bệnh viện (1994-2007) và Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TPHCM (1993-2007), ông từng bước xây dựng bệnh viện phát triển thành cơ sở đa khoa quy mô 15 tầng, 1.000 giường bệnh, phục vụ hàng triệu lượt người mỗi năm, đồng thời trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu y khoa uy tín.

Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM thực hiện ghép tim vào tháng 2-2026

Không chỉ là nhà quản lý, GS Nguyễn Đình Hối còn là nhà khoa học tâm huyết. Ông là chủ biên 10 tập giáo trình, 5 sách chuyên khảo, chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp bộ và công bố hơn 70 công trình khoa học. Ông đặc biệt chú trọng đào tạo sau ĐH, đào tạo chuyên khoa sâu và đề cao y đức trong thực hành y khoa.

Những cống hiến ấy đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (1996), Giải thưởng Tôn Thất Tùng (2004), Giải thưởng Khoa học sáng tạo công nghệ (2006). Mới đây, vào tháng 9-2025, GS Nguyễn Đình Hối tiếp tục được trao Giải thưởng "Thành tựu trọn đời" tại Hội nghị Quản lý Bệnh viện châu Á 2025 - sự ghi nhận xứng đáng cho một đời tận hiến với y học Việt Nam.

Tiếp nối cha giữ vị trí giám đốc

Là con trai của GS Nguyễn Đình Hối, PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc tiếp nối sự nghiệp của cha bằng một hành trình học tập, nghiên cứu và quản lý gắn bó trọn vẹn với Trường ĐH Y Dược và Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Ông tốt nghiệp bác sĩ Y khoa năm 1991, hoàn thành chương trình thạc sĩ Y khoa năm 1998 và tiếp tục theo đuổi con đường đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực ngoại khoa. Sau quá trình học tập, nghiên cứu và bảo vệ luận án, ông được công nhận học vị tiến sĩ Y khoa tại Trường ĐH Y Dược TPHCM.

Bên cạnh đó, ông còn hoàn thành chương trình chuyên khoa Ngoại tổng quát và nhiều khóa đào tạo chuyên sâu trong nước và quốc tế, trong đó có chương trình đào tạo về quản lý bệnh viện tại ĐH Harvard (Hoa Kỳ).

PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc từng bước đảm nhận các vị trí quản lý quan trọng tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Với nền tảng chuyên môn vững chắc và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, PGS-TS Nguyễn Hoàng Bắc từng bước đảm nhận các vị trí quản lý quan trọng tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Từ năm 2004 đến 2015, ông giữ cương vị Phó Giám đốc bệnh viện; từ năm 2015 đến nay, ông là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Trong nhiều năm, ông đồng thời là Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TPHCM, trực tiếp tham gia công tác quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Song song với công tác điều hành, ông tích cực tham gia giảng dạy và đào tạo sau ĐH, là thành viên Hội đồng Khoa học - Đào tạo của Trường ĐH Y Dược TPHCM, Phó trưởng Bộ môn Ngoại Tổng quát.

Ông cũng giữ nhiều vị trí quan trọng trong các hội nghề nghiệp như Hội Phẫu thuật Nội soi Việt Nam, Hội Ngoại khoa Việt Nam, Hội Gan Mật… góp phần kết nối chuyên môn trong nước với khu vực và quốc tế.

200 y-bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện cùng lúc 4 ca ghép tạng vào đầu năm 2026

PGS-TS Nguyễn Hoàng Bắc được ghi nhận là một trong những người tiên phong đưa kỹ thuật phẫu thuật nội soi hiện đại của Việt Nam tiệm cận trình độ khu vực Đông Nam Á. Dưới sự lãnh đạo của ông, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM có nhiều bước tiến nổi bật về chuyên môn, kỹ thuật và quản trị bệnh viện, tiêu biểu như triển khai hệ thống X-quang vú 3D công nghệ cao, mở rộng các chương trình tầm soát ung thư, nâng cao an toàn người bệnh và đạt chứng nhận quốc tế PRIME JCI.