Sau hơn một tuần liên tục bị ngứa khắp cơ thể, đặc biệt là vào ban đêm, cụ bà N.T.H. (71 tuổi, ngụ Tây Ninh) được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám trong tình trạng mệt mỏi, khó chịu vì mất ngủ kéo dài.

Cơ thể bệnh nhân bị nổi mẩn ngứa toàn thân dễ nhầm lẫn với các bệnh lý dị ứng

Theo người nhà, ban đầu các nốt mẩn ngứa chỉ xuất hiện ở vùng tay. Nghĩ rằng đây là biểu hiện dị ứng da thông thường nên gia đình tự chăm sóc tại nhà bằng nước muối sinh lý và thuốc bôi ngoài da. Tuy nhiên, các tổn thương không những không giảm mà còn lan rộng ra mặt, lưng, ngực, bụng và đùi.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng sẩn ngứa toàn thân, phát ban và các mảng dày sừng ở tay. Điều khiến các bác sĩ chú ý là con gái của bà, người sống chung nhà, cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng ngứa và tổn thương da tương tự.

BS-CKI Văn Thị Xuân Quỳnh, khoa Nội Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ xác định cả hai mẹ con cùng mắc bệnh ghẻ. Đây là bệnh lý da liễu do ký sinh trùng Sarcoptes scabiei gây nên. Loài ký sinh trùng này có kích thước rất nhỏ, gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau 3 ngày điều trị nội khoa kết hợp chăm sóc da tích cực, tình trạng của cả hai mẹ con đã cải thiện tốt, sức khỏe ổn định.

Ký sinh trùng cái ghẻ qua hình ảnh phóng đại được các bác sĩ phát hiện trên cơ thể bệnh nhân

Nhiều người hiện nay vẫn nghĩ ghẻ là căn bệnh của thời xưa, chỉ gặp ở những nơi điều kiện sống kém vệ sinh nên chủ quan ít để ý đến mặt bệnh này. Theo BS Xuân Quỳnh, sau khi tiếp xúc với da người, cái ghẻ đào hang dưới lớp thượng bì để sinh sống, đẻ trứng và phát triển. Chính hoạt động này gây nên phản ứng viêm, ngứa dữ dội và xuất hiện các tổn thương da đặc trưng.

Điểm nguy hiểm của bệnh ghẻ là khả năng lây lan rất nhanh thông qua tiếp xúc da kề da hoặc dùng chung các vật dụng cá nhân như quần áo, chăn, ga, gối, khăn tắm. Trong môi trường gia đình, chỉ cần một người mắc bệnh, các thành viên còn lại có nguy cơ bị lây nhiễm nếu thường xuyên tiếp xúc gần.

Theo các bác sĩ, dấu hiệu đặc trưng nhất của bệnh ghẻ là ngứa kéo dài và ngứa nhiều hơn vào ban đêm. Nguyên nhân là do cái ghẻ hoạt động mạnh vào thời điểm này khiến phản ứng dị ứng trên da trở nên rõ rệt hơn. Ngoài ngứa, người bệnh có thể xuất hiện các mụn nước nhỏ, sẩn đỏ, bong vảy hoặc dày sừng da. Những tổn thương thường gặp ở các vị trí như kẽ ngón tay, cổ tay, khuỷu tay, vùng bụng, mông, đùi hoặc bộ phận sinh dục.

Sau điều trị, sức khỏe của người bệnh đang bình phục tốt

Nhiều trường hợp nhầm lẫn với dị ứng, viêm da cơ địa hoặc các bệnh lý da liễu khác nên tự điều trị tại nhà trong thời gian dài, khiến bệnh tiến triển nặng hơn và tiếp tục lây lan cho người thân. BS Quỳnh cho biết nếu không được điều trị đúng cách, bệnh ghẻ có thể gây ngứa kéo dài, mất ngủ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Việc gãi liên tục còn làm da bị trầy xước, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây viêm da bội nhiễm, nhiễm trùng da. Trong những trường hợp nặng, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, bệnh ghẻ vẫn đang âm thầm tồn tại và có thể nhanh chóng "tấn công" cả gia đình nếu không được phát hiện sớm. Khi xuất hiện tình trạng ngứa kéo dài, đặc biệt ngứa nhiều về đêm hoặc có nhiều thành viên trong gia đình cùng xuất hiện triệu chứng tương tự, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được thăm khám và điều trị kịp thời.