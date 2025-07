Tối 12/7, Live Stage 3 của chương trình "Em xinh say hi" chính thức lên sóng, mở màn bằng phần trình diễn "So Đậm" đầy cảm xúc từ team Phương Ly. Tiết mục được dàn dựng như một hành trình hóa thân từ chiếc kén đến bướm chúa, ẩn dụ cho sức mạnh nữ giới vươn lên từ tổn thương. Trong đó, nữ ca sĩ Vũ Thảo My - quán quân The Voice 2013 - gây bất ngờ khi xuất hiện trong tạo hình bùng nổ cùng phần rap "fast flow" lần đầu thể hiện.

Thế nhưng, sau màn trình diễn, khán giả và MC Trấn Thành bàng hoàng khi biết rằng Vũ Thảo My đã bị chấn thương nghiêm trọng trước đó. Cô bị rách, đứt bán phần dây chằng đầu gối trong quá trình luyện tập, phải nhập viện cấp cứu, nẹp cố định và ngồi xe lăn ra sân khấu.

"Vũ Thảo My trong lúc tập luyện đã đứt bán dây chằng. Nhưng mà bọn em giấu đến bây giờ vì My muốn trình diễn một cách cháy nhất…", đội trưởng Phương Ly nghẹn ngào chia sẻ trong tập 7.

Hành động cống hiến của Vũ Thảo My khiến nhiều người xúc động, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại: Đứt bán dây chằng là gì? Có nguy hiểm không? Có phục hồi hoàn toàn được không? Cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để hiểu rõ hơn.

Đứt bán dây chằng là gì? Nguy hiểm tới mức nào?

Theo Health, dây chằng là những dải mô sợi chắc khỏe, kết nối các xương với nhau và giữ khớp ổn định. Đầu gối có 4 dây chằng chính, trong đó phổ biến nhất là dây chằng chéo trước (ACL), thường gặp chấn thương trong thể thao hoặc vận động mạnh.

Đứt bán dây chằng (còn gọi là rách một phần dây chằng) là tình trạng dây chằng bị tổn thương nhưng chưa đứt hoàn toàn. Trạng thái này nằm giữa giãn dây chằng mức độ nhẹ và đứt hoàn toàn. Dù chưa phải ca nghiêm trọng nhất, nhưng nếu không điều trị đúng cách, có thể tiến triển thành đứt hoàn toàn, thậm chí gây mất ổn định vĩnh viễn khớp gối.

Dấu hiệu cảnh báo bạn có thể bị rách/đứt bán dây chằng

Theo Healthline, một người bị tổn thương dây chằng thường gặp các dấu hiệu sau:

- Đau nhói vùng gối sau va chạm, té ngã hoặc xoay vặn quá mức

- Nghe tiếng "rắc" hoặc "bụp" trong khớp

- Khớp gối sưng tấy, bầm tím, khó vận động

- Cảm giác lỏng khớp, không vững, đặc biệt khi bước đi hoặc đứng lên

- Hạn chế duỗi/ co gối

Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, khớp gối có thể bị lệch trục, tăng nguy cơ thoái hóa sớm, thậm chí teo cơ, mất khả năng vận động linh hoạt.

Đứt bán dây chằng có phục hồi hoàn toàn không?

Tin mừng là, trong nhiều trường hợp đứt bán dây chằng, bệnh nhân có thể phục hồi hoàn toàn, đặc biệt khi:

- Chấn thương không đi kèm rách sụn chêm hay trật khớp

- Người bệnh còn trẻ, có thể chất tốt

- Tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị và phục hồi chức năng

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, khả năng tái phát là có, nhất là nếu người bệnh trở lại tập luyện hoặc vận động cường độ cao khi chưa hồi phục hoàn toàn.

Làm sao để điều trị dứt điểm đứt bán dây chằng?

Phác đồ điều trị phụ thuộc vào mức độ tổn thương và nhu cầu vận động của người bệnh:

1. Điều trị bảo tồn (không phẫu thuật)

Áp dụng với các ca rách nhẹ, bán phần:

- Nẹp cố định đầu gối trong 2-4 tuần

- Chườm lạnh - kê cao chân để giảm sưng

- Dùng thuốc giảm đau, kháng viêm

- Sau đó, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng kéo dài 4 - 8 tuần

Vũ Thảo My hiện đang điều trị theo hướng bảo tồn. Tuy nhiên, nếu dây chằng tiếp tục tổn thương hoặc không phục hồi đúng vẫn có thể phải can thiệp ngoại khoa.

2. Phẫu thuật tái tạo dây chằng

Áp dụng với ca đứt hoàn toàn hoặc thất bại khi điều trị bảo tồn:

- Tái tạo dây chằng bằng mô tự thân hoặc nhân tạo

- Quá trình hồi phục kéo dài 6-9 tháng

Trước đây, từng có nhiều nghệ sĩ gặp tai nạn tương tự như Vũ Thảo My: Vũ công Quang Đăng từng rách dây chằng khi biểu diễn, Chi Pu cũng từng gặp chấn thương khi tập vũ đạo... Điều này cho thấy, ngành giải trí cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ chấn thương không kém vận động viên.

Đứt bán dây chằng không phải bệnh nhẹ. Nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng và phục hồi bài bản, người bệnh vẫn có thể trở lại với nhịp sống năng động. Nhưng nếu bỏ qua hoặc chủ quan, chấn thương có thể để lại di chứng lâu dài, đặc biệt ở những người thường xuyên vận động như nghệ sĩ biểu diễn.

Chúc Vũ Thảo My mau chóng bình phục để tiếp tục bùng nổ trên sân khấu, lần này không còn xe lăn, mà là những bước nhảy mạnh mẽ và tự do!