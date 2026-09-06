Một doanh nghiệp Việt mỗi ngày thu về hơn 520 tỷ đồng: Kinh doanh gì mà "khủng" vậy?

Thông tin từ cuộc họp Giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 9/2026 của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong tháng 8 vừa qua, hoạt động kinh doanh của tập đoàn tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng từ những yếu tố chủ quan và khách quan.

Tuy nhiên, TKV tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ở mức cao, chủ động tận dụng các điều kiện thuận lợi, phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Các đơn vị trong toàn Tập đoàn đã thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp sản xuất. Nhờ đó các chỉ tiêu kế hoạch tháng 8/2026 cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Doanh thu tổng số, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách Nhà nước và giá trị đầu tư đều đạt và vượt kế hoạch.

Cụ thể, than nguyên khai sản xuất ước đạt 2,666 triệu tấn, bằng 100,2% kế hoạch. Lũy kế 8 tháng ước đạt 25,211 triệu tấn. Than thành phẩm sản xuất ước đạt 3,066 triệu tấn, bằng 101,3% kế hoạch. Lũy kế 8 tháng ước đạt 25,981 triệu tấn. Than tiêu thụ ước đạt 3,511 triệu tấn; lũy kế 8 tháng ước đạt 35,117 triệu tấn…

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị khoáng sản cơ bản ổn định; giá bán các sản phẩm khoáng sản chủ lực của TKV như: đồng tấm, alumin tiếp tục duy trì thuận lợi, có xu hướng tăng. Tuy nhiên, sản lượng sản xuất một số sản phẩm bị ảnh hưởng do kế hoạch sửa chữa nhà máy. Trong đó, sản xuất alumin quy đổi ước đạt 100,0 tấn; lũy kế 8 tháng ước đạt 931.000 tấn. Tiêu thụ alumin quy đổi đạt 113.340 tấn; lũy kế 8 tháng ước đạt 860.330 tấn.

Sản xuất tinh quặng đồng đạt 6.527 tấn, lũy kế 8 tháng ước đạt 73.996 tấn; tiêu thụ 3.000 tấn, lũy kế 8 tháng dự kiến đạt 20.944 tấn. Đồng tấm sản xuất đạt 2.705 tấn, lũy kế 8 tháng ước đạt 19.133 tấn; tiêu thụ đạt 2.400 tấn, lũy kế 8 tháng ước đạt 19.593 tấn.

Sản xuất kẽm thỏi đạt 720 tấn, lũy kế 8 tháng ước đạt 6.061 tấn. Phôi thép ước đạt 11.705 tấn, lũy kế 8 tháng ước đạt 100.039 tấn; tiêu thụ đạt 8.000 tấn, lũy kế 8 tháng ước đạt 102.766 tấn… Sản lượng điện sản xuất đạt 614 triệu kWh, lũy kế 8 tháng ước đạt 7.189 triệu kWh.

Sản xuất thuốc nổ đạt 5.000 tấn; lũy kế 8 tháng đạt 46.605 tấn. Cung ứng thuốc nổ đạt 7.500 tấn; lũy kế 8 tháng ước đạt 65.813 tấn. Amon nitrat sản xuất đạt 3.000 tấn do Nhà máy Amon Nitrat Thái Bình dừng sản xuất 25 ngày để bảo dưỡng, sửa chữa lớn theo kế hoạch; lũy kế 8 tháng đạt 113.921 tấn; tiêu thụ 12.000 tấn, lũy kế đạt 119.543 tấn....

Việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách, phúc lợi của người lao động ổn định và đảm bảo. Tiền lương bình quân ước đạt 19,9 triệu đồng/người/tháng, bằng 101% kế hoạch tháng và bằng 106,5% kế hoạch năm. Lũy kế bình quân 8 tháng đạt khoảng 19,83 triệu đồng/người/tháng, bằng 106,2% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu ước đạt 13.921 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước đạt 124.985 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 421 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước đạt 3.983 tỷ đồng. Như vậy trung bình, mỗi ngày, tập đoàn thu về hơn 520 tỷ đồng doanh thu và gần 17 tỷ đồng lợi nhuận.

Nộp ngân sách Nhà nước của tập đoàn trong tháng 8 ước đạt 1.678 tỷ đồng, bằng 121,6% kế hoạch; lũy kế 8 tháng ước đạt 18.963 tỷ đồng.

Theo kế hoạch tháng 9/2026, Tập đoàn đặt mục tiêu sản xuất 2,668 triệu tấn than nguyên khai; than thành phẩm 3,048 triệu tấn; tiêu thụ 3,731 triệu tấn than. Sản xuất dự kiến 122.000 tấn alumin quy đổi, tiêu thụ 125.927 tấn. Sản xuất 9.000 tấn tinh quặng đồng, tiêu thụ 2.000 tấn. Sản suất kẽm thỏi 664 tấn, tiêu thụ 870 tấn.

Sản xuất dự kiến 3.000 tấn đồng tấm, tiêu thụ 2.600 tấn. Sản xuất phôi thép 16.065 tấn, tiêu thụ 10.000 tấn. Sản lượng điện sản xuất dự kiến khoảng 567 triệu kWh. Sản xuất 6.500 tấn thuốc nổ, cung ứng 8.750 tấn… Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn dự kiến đạt 14.469 tỷ đồng.