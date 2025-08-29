Câu chuyện về 2 vị khách hàng may mắn này được đại lý vé số Nhân Kiều ở xã Hậu Thạnh, Tây Ninh (Long An cũ). Theo đó, 2 vợ chồng ngoài 60 tuổi đến từ Đồng Tháp đã ghé qua đại lý này để đổi thưởng 7 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27/8.

Cụ thể, những tờ vé số may mắn có dãy số 802770 thuộc đài Sóc Trăng. 2 vợ chồng đã nhận toàn bộ tiền mặt 14 tỉ (chưa tính thuế). Theo chia sẻ của chủ đại lý Nhân Kiều, khách mua vé từ người bán dạo, bất ngờ trúng số. Vì lấy tiền mặt nên khách đi ô tô mang tiền về cho an toàn.

Những tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 27/8.

Một trường hợp khác trúng số trong ngày 26/8 cũng đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Theo đó, câu chuyện về vị khách này được đại lý vé số Kim Hía ở phường Tây Thạnh (TP. HCM) chia sẻ. Đại lý đã hỗ trợ đổi 14 tờ trúng giải ba đài Bến Tre cho khách quen.

Những tờ vé có dãy số 649210, tổng trị giá 140 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé số có dãy 811004. Đại lý đã chuyển khoản toàn bộ tiền trúng số cho khách. Khi biết mình trúng thưởng, vị khách này đã khóc vì mua xổ số lâu rồi nhưng đây mới là lần đầu trúng lớn như vậy.

Còn theo kết quả xổ số miền Nam chiều 27/8, đại lý vé số Nhân Kiều ở Tây Ninh (Long An cũ) cũng đã đổi thưởng 10 tờ vé số trúng an ủi cho khách với tổng giá trị 500 triệu (chưa trừ thuế). Những tờ vé số thuộc đài Sóc Trăng, có dãy số 602770 và 702770. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số 802770.