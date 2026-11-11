Một đại học ở Hà Nội sẵn sàng chi 1 tỷ đồng để thu hút Giáo sư, 700 triệu với Phó Giáo sư và 500 triệu với Tiến sĩ: Đặt mục tiêu vào nhóm 400 đại học hàng đầu châu Á

Trong khuôn khổ của chương trình gặp mặt các nhà khoa học trẻ ngày 7/11 vừa qua, Đại học Công Nghiệp Hà Nội (HaUI) chính thức công bố chính sách hỗ trợ tới 1 tỷ đồng đối với giáo sư, 700 triệu đồng với phó giáo sư và 500 triệu đồng với tiến sĩ nhằm thu hút giảng viên, chuyên gia trình độ cao.

Toàn cảnh buổi gặp mặt giữa lãnh đạo HaUI và các nhà khoa học trẻ. Ảnh: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Theo thông tin được HaUI công bố, chính sách trên nằm trong Đề án thu hút giảng viên, chuyên gia trình độ cao giai đoạn 2026-2030, được Giám đốc Đại học ký ngày 30/10.

Cụ thể, mức hỗ trợ một lần cơ bản dành cho tiến sĩ là 200 triệu đồng, phó giáo sư 300 triệu đồng và giáo sư 500 triệu đồng. Ngoài khoản này, các nhà khoa học có thể nhận thêm hỗ trợ bổ sung theo thành tích. Tổng mức hỗ trợ tối đa tương ứng với ba nhóm học hàm, học vị lần lượt là 500 triệu đồng, 700 triệu đồng và 1 tỷ đồng.

Nhà trường cho biết chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao được đặt trong tổng thể các giải pháp cải thiện chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc, đào tạo và bồi dưỡng, nhằm tạo môi trường để các nhà khoa học phát triển lâu dài.

Tính đến ngày 31/10/2026, HaUI có 1.056 giảng viên cơ hữu, trong đó gần 50% có trình độ tiến sĩ và 172 giảng viên đang là nghiên cứu sinh. Đại học đặt mục tiêu nâng tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ lên trên 60% vào năm 2030.

Bên cạnh việc tuyển dụng nhân lực có trình độ cao, trường cũng định hướng phát triển đội ngũ thông qua đào tạo, bồi dưỡng và giữ chân các nhà khoa học đang công tác.

Đặt mục tiêu vào nhóm 400 đại học hàng đầu châu Á

Chính sách thu hút giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ được đưa ra trong bối cảnh HaUI đặt mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo định hướng chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2035, trường phấn đấu vào nhóm 400 đại học hàng đầu châu Á về đổi mới sáng tạo, đồng thời nằm trong nhóm 20 cơ sở giáo dục mạnh của Việt Nam về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Một trong những cơ sở để thực hiện mục tiêu này là nâng cao chất lượng công bố khoa học và phát triển các nhóm nghiên cứu. Theo báo cáo tại Hội nghị gặp mặt nhà khoa học trẻ năm 2026, nhóm 69 nhà khoa học trẻ của trường đã có 1.119 bài báo khoa học, trong đó 581 bài thuộc hệ thống Scopus và Web of Science (WoS). Số bài báo thuộc nhóm Q1-Q2 là 338.

Đội ngũ này cũng tham gia 190 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, có 49 lượt chủ nhiệm nhiệm vụ và 30 lượt sở hữu trí tuệ. Riêng số bài báo thuộc nhóm Q1-Q2 tăng từ 34 bài năm 2024 lên 79 bài năm 2025, tương đương mức tăng khoảng 132%.

Tuy nhiên, nhà trường cũng nhìn nhận một số hạn chế như năng lực chủ trì nhiệm vụ khoa học chưa đồng đều, hợp tác liên ngành còn hạn chế và kết quả nghiên cứu cần được thúc đẩy mạnh hơn theo hướng đăng ký sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ.

Để cải thiện, HaUI định hướng hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, tăng cường kết nối giữa các lĩnh vực, chia sẻ hạ tầng nghiên cứu và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, đối tác quốc tế. Trường cũng đặt yêu cầu gắn công bố khoa học với phát triển sản phẩm và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.