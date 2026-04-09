Lãnh đạo Tổng Công ty CP Dệt may Hoà Thọ (trụ sở tại phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa chi đột xuất hơn 2,2 tỉ đồng để hỗ trợ tiền xăng cho người lao động trước biến động tăng của giá nhiên liệu

Khoản hỗ trợ này được chi trực tiếp cho công nhân, người lao động làm việc tại tất cả nhà máy, công ty trực thuộc cùng các phòng, ban của Tổng công ty.

Theo đó, mỗi công nhân được nhận 200.000 đồng, chi trả trực tiếp bằng tiền mặt hoặc bổ sung ngoài kỳ lương, không gộp vào lương tháng. Với quy mô hơn 10.000 lao động trong toàn hệ thống, tổng kinh phí doanh nghiệp trích từ nguồn thu nhập để thực hiện đợt hỗ trợ này lên tới khoảng 2,2 tỉ đồng.



Lãnh đạo Tổng công ty CP Dệt may Hoà Thọ cho biết dù giá trị vật chất không lớn, khoản hỗ trợ mang ý nghĩa tinh thần đáng kể. Số tiền này cơ bản giúp người lao động trang trải chi phí xăng xe trong tháng.

Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ hiện có trụ sở chính tại phường Cẩm Lệ và hệ thống chi nhánh tại nhiều tỉnh miền Trung như Quảng Trị, Quảng Ngãi.

Đây không phải lần đầu doanh nghiệp triển khai các khoản hỗ trợ đột xuất. Trước đó, Hòa Thọ thường xuyên có chính sách chăm lo đời sống người lao động, đặc biệt trong các đợt thiên tai, bão lũ.