Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty Cổ phần Thaiholdings và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup) vừa đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt quy hoạch và cho phép lập dự án đầu tư Hanoi Twin Towers 99 tại khu đất số 5-7 Đào Duy Anh.

Theo đề xuất gửi ngày 8/7/2026, dự án được quy hoạch trên khu đất rộng 34.936 m², có tổng vốn đầu tư khoảng 3-3,5 tỷ USD. Công trình dự kiến cao 568 m, gồm 99 tầng nổi và 6 tầng hầm. Nếu được triển khai và hoàn thành theo thiết kế, Hanoi Twin Towers 99 sẽ vượt Petronas Twin Towers để trở thành tháp đôi cao nhất thế giới, đồng thời nằm trong nhóm 6 công trình cao nhất toàn cầu.

Liên danh nhà đầu tư cho biết dự kiến khởi công vào ngày 2/9/2026 và hoàn thành vào quý III-IV/2030.

Theo hồ sơ đề xuất, dự án còn đặt mục tiêu xác lập thêm 5 kỷ lục thế giới, gồm: hai sân đỗ trực thăng ở độ cao lớn nhất thế giới, Sky Ballroom (đại sảnh trên không) lớn nhất thế giới, vườn nhiệt đới ở độ cao lớn nhất thế giới và bảo tàng nghệ thuật kỹ thuật số ở độ cao lớn nhất thế giới.

Hanoi Twin Towers 99 có tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm tầng hầm) khoảng 880.000 m², mật độ xây dựng khoảng 35%. Công trình được định hướng phát triển thành tổ hợp đa chức năng với trung tâm hội nghị quốc tế, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, casino, trung tâm thương mại, văn phòng hạng A, khách sạn 6 sao và khu nhà ở cao cấp.

Theo doanh nghiệp, 100% nguồn vốn đầu tư của dự án là vốn tự có của liên danh và nguồn vốn thu xếp từ các tổ chức tài chính nước ngoài.

Để triển khai dự án, liên danh cho biết đã hợp tác với các đơn vị tư vấn, thiết kế và thi công quốc tế. Trong đó, Viện Thiết kế Kiến trúc Tây Nam Trung Quốc là đơn vị thiết kế, Tổng Công ty Xây dựng Công trình số 3 Trung Quốc (CSCEC3) được giới thiệu là tổng thầu thi công với kinh nghiệm thực hiện nhiều tòa tháp siêu cao trên thế giới.