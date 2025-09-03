Một chiến sĩ A80 có người yêu sau 1 lần được Lê Hoàng Hiệp mượn áo

Sáng 3/9, sau những ngày tham gia nhiệm vụ A80 trong dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các cán bộ, chiến sĩ đã bắt đầu di chuyển về đơn vị. Nhiều người thân, bạn bè và mọi người đã có mặt tại ga Hà Nội để chia tay các chiến sĩ tạo nên cảnh tượng xúc động.

Đáng chú ý nhất là màn chia tay của các cặp đôi nên duyên từ A80, giờ phải tạm yêu xa. Chiến sĩ Nguyễn Văn Vôn (đến từ Gia Lai) và bạn gái - Thùy Dương (đang sống ở Hà Nội) là một trong số đó. Câu chuyện của cặp đôi còn đặc biệt hơn nữa khi có liên quan đến Thượng úy Lê Hoàng Hiệp.

Chiến sĩ Nguyễn Văn Vôn và bạn gái (Clip: Quân)

Được biết Nguyễn Văn Vôn thuộc đội hình khối nam Sĩ quan tác chiến điện tử cùng với Thượng úy Lê Hoàng Hiệp. Hồi tháng 6 vừa qua - khi đến ga Hà Nội để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ A80, Hoàng Hiệp mặc quân phục có biển tên Nguyễn Văn Vôn nên mọi người cũng dành sự chú ý cho chiến sĩ này. Thậm chí có người còn nói đùa rằng Lê Hoàng Hiệp là Nguyễn Văn Vôn “fake”.

Lê Hoàng Hiệp mặc quân phục mang biển tên Nguyễn Văn Vôn khi mới đến Hà Nội hồi tháng 6/2025 (Ảnh: Như Hoàn)

Thùy Dương là một người yêu quý Thượng úy Lê Hoàng Hiệp. Cô đã đến Miếu Môn (ngoại thành Hà Nội) để đi xem và ghi khoảnh khắc của Hoàng Hiệp nhưng vì quân nhân này khá cao nên Dương nhờ Vôn cầm máy quay hộ.

“Lúc mình giơ máy lên thì bạn cứ cười, kiểu cười gây thương nhớ. Cuối cùng mình đi 'đu' Vôn fake lại ‘lụm’ Vôn real” - Thùy Dương nói. Vì vậy có thể nói rằng cặp đôi nên duyên là nhờ Thượng úy Lê Hoàng Hiệp.

Nguyễn Văn Vôn và Thùy Dương (Ảnh: Như Hoàn)

Chia sẻ thêm, trong suốt thời gian tập luyện cho A80, Dương và Vôn rất ít có thời gian gặp nhau, chỉ liên lạc qua tin nhắn sau những giờ các chiến sĩ luyện tập.

Về dự định tương lai, Thùy Dương tâm sự: “Tụi mình còn rất trẻ, cứ hết mình trước chứ không hứa hẹn quá nhiều. Cả hai tụi mình sẽ cùng cố gắng vì nhau, nếu được thì sẽ hẹn gặp vào một ngày sớm nhất”.

Về phần Nguyễn Văn Vôn, anh chàng chia sẻ thêm về cảm giác khi phải rời xa Hà Nội sau một thời gian gắn bó, Vôn cho biết: “Mình cảm thấy rất buồn khi phải rời xa nơi mình đã từng luyện tập, phải rời xa người dân Hà Nội. Thấy tình cảm người dân rất xúc động và phấn khởi khi bọn em đi diễu binh”.

Một số khoảnh khắc khác của cặp đôi:

Đây là một trong số các cặp đôi nên duyên sau A80 (Ảnh: Như Hoàn)

Thùy Dương không khỏi xúc động khi tạm chia xa nửa kia (Ảnh: Như Hoàn)

Cái nắm tay bịn rịn (Ảnh: Quân)

Nhưng đôi bạn trẻ vẫn cho thấy sự quyết tâm và tin tưởng vào tương lai (Ảnh: Quân)